Если вы в Дубае всего на пару недель, но хотите посмотреть как можно больше и сэкономить, пакетное предложение — идеально для вас. Билеты «в пакете» стоят на 25% дешевле, чем по отдельности.
Вы подниметесь на смотровую площадку 124-125 этажа Бурдж-Халифы и осмотрите окрестности с высоты птичьего полета, а после этого вас поразитесь масштабами самого большого в мире аквариума с подводным зоопарком.
5 причин купить этот билет
- 📈 Экономия 25% на билетах
- 🏙️ Панорамные виды на Дубай
- 🐠 Уникальные морские обитатели
- ⏰ Удобное бронирование онлайн
- 🎟️ Два в одном: башня и аквариум
Что можно увидеть
- Бурдж-Халифа
- Дубайский аквариум
Описание билета
Сэкономьте время и силы, посетив обе достопримечательности в один день
С пакетом на посещение двух самых удивительных достопримечательностей Дубая вы сможете ощутить все волшебство города. Вы побываете в дубайском аквариуме и на башне Бурдж-Халифа в один день! Из глубин океана до самого неба: этот день будет ещё лучше, если вы дополните посещение башни Бурдж-Халифа визитом в дубайский аквариум и подводный зоопарк, где вас ждут 485 видов морских существ. Полюбуйтесь панорамными видами на Дубай и на окружающую город пустыню
Начните с экскурсии на вершину самого выдающегося монумента Дубая — башни Бурдж-Халифа, — куда вы попадете по заранее забронированному билету. В выбранное вами время самый быстрый лифт в мире доставит вас на смотровые площадки высочайшего здания на планете на 124-м этаже, где вашему взору предстанет захватывающая панорама с видами на город, пустыню и Персидский залив. Узнайте больше об архитектуре этого уникального небоскреба и технологиях, которые применялись при его возведении. Понаблюдайте за крупнейшими и редкими видами морских обитателей
Затем вас ждёт крупнейший в мире подвесной аквариум. Полюбуйтесь тысячами морских животных из любых уголков мира, включая такие редкие виды, как королевский крокодил или песчаная акула. Маршрут включает три экологические зоны: «Тропический лес», «Каменистый берег» и «Живой океан». При желании посетите дубайский аквариум до того, как подниметесь на Бурдж-Халифу. Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта Вы также можете заказать отдельно: Билет на день в дубайский аквариум и подводный зоопарк Бурдж-Халифа:
билеты на 124 и 125 этажи
Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
- Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
- Все участники обязаны носить защитные маски;
- У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
- Оба билета необходимо использовать в один день;
- Посещение Бурдж-Халифы возможно только в выбранное вами время;
- Подойдите к билетной кассе в назначенное время;
- Из-за высокой посещаемости выбранное вами время может быть занято. В таком случае вам будет предложено новое время в интервале получаса до или после указанного изначально;
- Дубайский аквариум можно посетить в любое время того же дня. Время работы аквариума Дубая: 10:00–00:00. Последний вход в 23:30. Обратите внимание: это предложение не распространяется на основные часы работы Бурдж-Халифы;
- Дети в возрасте до трёх лет могут пройти бесплатно без билета;
- Ваш заказ будет подтверждён не более чем за 3 месяца до посещения;
- Дубайский аквариум находится на нулевом уровне, а подводный зоопарк — на 2-м этаже ТЦ Dubai Mall. Чтобы попасть в подводный зоопарк, нужно сначала пройти через аквариумный туннель на нулевом этаже, а затем подняться на эскалаторе.
Ежедневно, согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубайский аквариум
- Бурдж-Халифа
Что включено
- Входной билет: Дубайский аквариум и подводный зоопарк
- Входной билет: Бурдж-Халифа, 125 этаж
- Входной билет: Бурдж-Халифа, 124 этаж
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Завершение: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 246 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
6 ноя 2025
Проблем с билетами не было. Оплата, Пришли билеты в приложение. Сначала сходили в аквариум. Аквариум уже видели и раньше. А после эскалатора увидели в первый раз. Все очень понравилось 👍. Потом поднялись на башню. Проблем с присланным QR кодом не было. Самое главное удобно. Оплатил заранее в рублях. Спасибо!!! Все отлично 👌. Будем пользоваться спутником 🤝
И
Ирина
5 ноя 2025
Очень легко и быстро воспользовались сервисом, билеты прислали сразу же, на входе никаких проблем. Спасибо!
L
Larisa
30 окт 2025
Н
Наталья
26 окт 2025
Билеты получили без проблем, посетили и аквариум и Бурж халифу
Ю
Юля
19 окт 2025
D
Dmitry
18 окт 2025
D
Diana
16 окт 2025
Взяли билет на Бурш Халифа на 11:00, из-за такси опоздали на час, но нас все равно пустили без уточнения времени). В это время народу было ОЧЕНЬ много, очередь на лифт
A
Anastasia
10 окт 2025
Очень все понравилось пришли пораньше и зашли точно ко времени,хотя можно было и позже на час. Аквариум с большими акулами, много разных рыб, обязательно надо остаться на фонтаны возле дубай молла вечером)
Е
Евгений
3 окт 2025
Не советую с ними связываться. Посредники, просто билеты впаривают. И потом не дозвонишься, в случае проблем. Продали билет на 21-30 на смотровую площадку небоскреба и аквариум в Дубай Молле. В итоге пока все очереди к лифту простоял и спустился, аквариум уже закрылся. Красиво расписывают, ни какого сопровождения😡
Е
Елена
1 окт 2025
И
Илья
22 сен 2025
Пакетное предложение понравилось. Посещал сначала аквариум, потом поднимался на 124-125 этажи. Из неприятного только очереди на вход и особенно на спуск в Бурдж Халифе. Хоть билет был на 14-00, запустили в 13-00. В общем на стояние в очередь потратил порядка часа. От аквариума, пингвинов только положительные эмоции.
А
Артем
17 сен 2025
А
Артем
14 сен 2025
Башня - обычно для москвича и мало времени, а Океанриум крут не только размерами, но возможностью поплавать с акулами и померзнуть с живыми пингвинами!;)
М
Михаил
14 сен 2025
Подъем на бурдж не стоит своих денег, даже с учетом комплексной скидки. Если в раздумьях, то можно не брать, особо ничего не потеряете. Океанариум в моле интересный, обратите внимание, что он на нескольких этажах (тунель + основная выставка). Подъем на бурдж строго ко времени, а вот океанариум в любое время дня.
Е
Егор
10 сен 2025
БЕСПОДОБНАЯ КРАСОТА НА ПОЛ КИЛОМЕТРОВОЙ ВЫСОТЕ. ТАКОЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ТОЛЬКО В ДУБАЕ!!!
