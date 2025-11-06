Сэкономьте время и силы, посетив обе достопримечательности в один день

С пакетом на посещение двух самых удивительных достопримечательностей Дубая вы сможете ощутить все волшебство города. Вы побываете в дубайском аквариуме и на башне Бурдж-Халифа в один день! Из глубин океана до самого неба: этот день будет ещё лучше, если вы дополните посещение башни Бурдж-Халифа визитом в дубайский аквариум и подводный зоопарк, где вас ждут 485 видов морских существ. Полюбуйтесь панорамными видами на Дубай и на окружающую город пустыню

Начните с экскурсии на вершину самого выдающегося монумента Дубая — башни Бурдж-Халифа, — куда вы попадете по заранее забронированному билету. В выбранное вами время самый быстрый лифт в мире доставит вас на смотровые площадки высочайшего здания на планете на 124-м этаже, где вашему взору предстанет захватывающая панорама с видами на город, пустыню и Персидский залив. Узнайте больше об архитектуре этого уникального небоскреба и технологиях, которые применялись при его возведении. Понаблюдайте за крупнейшими и редкими видами морских обитателей

Затем вас ждёт крупнейший в мире подвесной аквариум. Полюбуйтесь тысячами морских животных из любых уголков мира, включая такие редкие виды, как королевский крокодил или песчаная акула. Маршрут включает три экологические зоны: «Тропический лес», «Каменистый берег» и «Живой океан». При желании посетите дубайский аквариум до того, как подниметесь на Бурдж-Халифу. Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта Вы также можете заказать отдельно: Билет на день в дубайский аквариум и подводный зоопарк Бурдж-Халифа:

билеты на 124 и 125 этажи

Важная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;