Испытайте невероятные эмоции, совершив прыжок с парашютом над одной из самых впечатляющих достопримечательностей Дубая — Пальмовым островом.
К незабываемому приключению вас подготовят опытные инструкторы, которые также будут сопровождать вас на каждом этапе полета. На память вам подарят видеозапись вашего полета.
Описание экскурсииНад Пальмовым островом Испытайте невероятное сочетание захватывающего адреналина и незабываемой красоты, совершив прыжок с парашютом над легендарным Пальмовым островом! Это приключение навсегда останется в вашем сердце, превратив ваше путешествие в Дубай в настоящее произведение искусства. Ваш путь к небу начнется с профессионального инструктажа, где опытный инструктор подготовит вас к полету и будет сопровождать на всех этапах, гарантируя максимальную безопасность и комфорт. На скорости более 200 км/ч вы испытаете ярчайшие эмоции, пока вокруг вас простираются панорамные виды: изысканная геометрия Пальмового острова, бескрайние воды Персидского залива и величественные небоскребы Дубая. Каждый момент этого воздушного путешествия будет запечатлен профессиональной камерой, чтобы вы могли вернуться к этим невероятным мгновениям снова и снова. Это не просто прыжок, а история, которая наполнит вашу жизнь незабываемыми эмоциями и станет настоящей визитной карточкой вашего отдыха. Важная информация:
- Бронирование тура на прыжок с парашютом возможно только при полной предоплате.
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта.
- Форма одежды: спортивная, удобная. Бедра должны быть прикрыты штанами или шортами для комфортного крепления страховочной системы. Светлые вещи могут испачкаться, поэтому рекомендованы более тёмные варианты.
- Не допускается: одежда с глубоким вырезом или без рукавов, рубашки с воротником, купальники, укороченные топы, сандалии и обувь на каблуках/платформе любого типа.
- К прыжку допускаются все желающие без медицинских противопоказаний от 18 до 70 лет. Для женщин вес до 90 кг (ИМТ до 27,5), для мужчин вес до 100 кг (ИМТ до 30). При бронировании необходимо указать точный возраст, рост и вес для проверки допуска к прыжку.
- Чтобы обеспечить безопасный прыжок, крайне важно воздерживаться от употребления алкоголя и запрещённых веществ как минимум за 24 часа до прыжка с парашютом.
- Мы рекомендуем воздержаться от занятий дайвингом как минимум за 24 часа до прыжка с парашютом, чтобы избежать дискомфорта и других возможных рисков.
Ежедневно рано утром
Ответы на вопросы
Что включено
- Прыжок с парашютом в тандеме над островом Пальма Джумейра с высоты 4000 метров
- Квалифицированный инструктор
- Экипировка
- Фотографии прыжка
- 3-минутное видео прыжка
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Al Seyahi St - Dubai Marina - Dubai - ОАЭ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно рано утром
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
20 окт 2025
Спасибо команде спутник за организацию прыжка с парашютом! Все прошло великолепно!!! У нас перенесли вылет и мы не успевали прыгнуть, спутник без проблем перенесли нам прыжок. Незабываемые эмоции👍👍👍
А
Анна
25 сен 2025
Ребята бронируют вам билет, удобно что можно оплатить рос картой (можно и самим приехать в скайдайв центр и купить на месте за наличку в дирхамах).
Съемку можно оплатить на месте.
V
Valerii
30 июл 2025
А
Андрей
5 июл 2025
Цена кусается, но это лучшее, что я пробовал!! Мечтал именно об этом прыжке над пальмой несколько лет. И мечта сбылась! Всем рекомендую. Ещё там есть лайках - дарят прогулку на яхте после прыжка. Пользуйтесь, а то я не знал и оплатил заранее себе отдельно яхту после прыжка 🤣
