Спасибо команде спутник за организацию прыжка с парашютом! Все прошло великолепно!!! У нас перенесли вылет и мы не успевали прыгнуть, спутник без проблем перенесли нам прыжок. Незабываемые эмоции👍👍👍

Ребята бронируют вам билет, удобно что можно оплатить рос картой (можно и самим приехать в скайдайв центр и купить на месте за наличку в дирхамах).Съемку можно оплатить на месте.Сам прыжок

- это чистый адреналиновый кайф! Инструктаж длиться 5 минут на английском с демонстрацией картинок и на вас надевают систему, которую прикрепит потом инструктор к себе. Приезжать нужно заранее, чтобы зарегистрироваться и взвеситься. Строго следят за весом, обовью и верхней одеждой) Если давно мечтаете прыгнуть - здесь лучшее место!)

Цена кусается, но это лучшее, что я пробовал!! Мечтал именно об этом прыжке над пальмой несколько лет. И мечта сбылась! Всем рекомендую. Ещё там есть лайках - дарят прогулку на яхте после прыжка. Пользуйтесь, а то я не знал и оплатил заранее себе отдельно яхту после прыжка 🤣