Откройте Пальму Джумейра с удобным дневным проездным на монорельс.
Наслаждайтесь безлимитными поездками, красивыми видами и быстрым доступом ко всем ключевым достопримечательностям острова. Это не просто транспорт — это увлекательное путешествие.
Описание билетаУникальное путешествие по Пальме Джумейра Попробуйте безлимитный дневной проездной и прокатитесь на монорельсовой дороге Пальмы — самом символичном способе передвижения по этому искусственному острову. Это не только транспорт, но и увлекательное приключение, где каждая остановка открывает новые впечатления. Остановки и возможности Монорельсовая дорога Palm Monorail протянулась на 5,5 км. и соединяет ключевые точки острова — от станции Gateway у въезда до станции Atlantis Aquaventure. По пути гостей ждут галерея Golden Mile, парк Аль-Иттихад, торговый центр Nakheel и другие символы Пальмы. Это единственный общественный транспорт острова и самый удобный способ исследовать Пальму Джумейра. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Клиенты могут обменять ваучер на любой из 4 станций монорельса Palm. Названия станций: Palm Gateway, Al Ittihad Park, Nakheel Mall и Atlantis Aquaventure.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Golden Mile Gallery
- Парк Аль-Иттихад
- Торговый центр Nakheel
- Atlantis Aquaventure
Что включено
- Дневной проездной на Palm Monorail (неограниченные поездки в течение дня по 4 станциям)
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
4524+76Q Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
23 апр 2025
Потрясающий опыт! Определённо стоит попробовать в Дубае. Виды завораживающие, особенно в районе Атлантиса. Пользоваться очень легко и удобно, а цена более чем оправдана.
Т
Тихон
28 фев 2025
Очень чисто, удобно и впечатляющая выгода от дневного безлимитного билета
К
Кира
26 авг 2024
Всё соответствует ожиданиям — это просто монорельс. Зато виды открываются потрясающие. В вагоне работает кондиционер, а поезда ходят каждые несколько минут.
Д
Денис
6 июн 2024
Отличный опыт! Мы останавливались у начала Пальмы, и поездка на монорельсе позволила нам заглянуть в торговый центр по пути и доехать до Атлантиса. Очень удобно, если планируете провести день в Atlantis, но живёте дальше от него.
А
Александр
5 апр 2024
Монорельс был идеально чистым. Очень удобно заходить и выходить на разных остановках. С учётом цены — отличный вариант.
