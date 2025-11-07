Мои заказы

La Perle — захватывающее шоу под руководством режиссера Франко Драгонэ, объединяющее искусство, технологии и фантазию.

65 артистов из 23 стран выполняют акробатические, воздушные и водные трюки, рассказывая историю о поиске жемчужины. Увидеть это уникальное представление — значит испытать настоящий восторг.
4.8
113 отзывов

6 причин купить этот билет

  • 🎭 Уникальное шоу от Франко Драгонэ
  • 🤸‍♂️ Захватывающие акробатические трюки
  • 🌍 Артисты из 23 стран
  • 💧 Водные и воздушные номера
  • 🏍️ Экстремальные мотоциклетные трюки
  • ✨ Передовые технологии и визуальные эффекты
Время начала: 18:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Шоу La Perle

Описание билета

La Perle — захватывающее сочетание художественного исполнения, визуальных фантазий и передовых технологий. Режиссером и создателем этого 90-минутного шоу является один из самых известных режиссеров мира Франко Драгоне. Вы узнаете историю девушки, которая ищет потерянную жемчужину. В шоу принимают участие 65 артистов из 23 стран, демонстрирующих невероятный спектр талантов и навыков: от танцев и акробатики до водных и воздушных трюков. Акробаты, байкеры и мотоциклисты бросают вызов гравитации на сцене. Профессионалы ныряют с высоты 25 метров в бассейн и выполняют другие невероятные трюки. Не упустите свой шанс увидеть захватывающее шоу La Perle. Важная информация:
  • Дресс-код — элегантный повседневный.
  • Вы можете принести с собой бутылку воды объемом 0,5 л, но проносить еду с собой запрещено. В фойе есть кафе, где можно приобрести напитки и закуски.
  • Вы также можете заказать ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City до или после шоу (напитки за ужином оплачиваются отдельно).
  • Дети до 2 лет не допускаются.

В 18:00 и 21:30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет на шоу La Perle (продолжительность представления 90 минут)
Что не входит в цену
  • Cувениры, напитки и закуски
  • Ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City
Место начала и завершения?
La Perle Show
Когда и как рано покупать?
Когда: В 18:00 и 21:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Дресс-код - элегантный повседневный
  • Вы можете принести с собой бутылку воды объемом 0,5 л, но проносить еду с собой запрещено. В фойе есть кафе, где можно приобрести напитки и закуски
  • Вы также можете заказать ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City до или после шоу (напитки за ужином оплачиваются отдельно)
  • Дети до 2 лет не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
101
4
8
3
1
2
2
1
1
М
Марина
7 ноя 2025
Представление очень понравилось! Билеты брали через "Спутник8", пришли на телефон практически сразу.
Е
Елена
6 ноя 2025
Ребенок попал в больницу, не смогли попасть, на просьбу возврата денег не ответили
О
Ольга
5 ноя 2025
Оплатила билеты на сайте, через 2 дня пришла ссылка с билетами. Прошли спокойно на шоу при предъявлении куар-кодов, распечатывать билеты не нужно. Шоу понравилось.
О
Олег
3 ноя 2025
И
Илья
2 ноя 2025
Н
Надежда
2 ноя 2025
Яркое, запоминающееся представление. Есть очень эффектные номера у эквилибристов, гимнастов, мотоциклистов. Удобный зал, кресла. Все очень красиво!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Самое грандиозное шоу, что я видела! Масса эмоций и впечатлений! Чудесная история, прекрасное исполнение😍
M
Mari
2 ноя 2025
Ш
Шатурная
2 ноя 2025
Билеты удалось купит быстро с российской карты! брали сектор Gold. администраторы сайта спутник8 почему-то забронировали нам 1 ряд в боковом секторе, хотя в этом секторе было много свободных мест повыше.
по итогу мы ушли с середины представления так как весь первый ряд был залит водой (ла перла это водное шоу-об этом организаторы не могли не знать)ребенку пришлось снять джинсы, так их можно было просто выжимать, дочка ушла завернутая в мою кофту! вопрос, почему нельзя было взять билеты хоть на пару рядов повыше! такая ситуация была только с первым рядом. дочка так ждала представления-но все впечатление было испорчено. спутник 8 не дает возможности выбрать ряд-только сектор! сами бы конечно никогда 1 ряд не брали-понимаем, что если есть вода-то будут брызги. но это был просто потоп! с мужа просто лилась вода с головы!

А
Александр
25 окт 2025
Т
Татьяна
25 окт 2025
Шоу La Perle - просто потрясающее. Невероятные трюки, которые трудно даже представить. Забронировали на сайте. На почту пришло подтверждение. А после - сам билет. Когда пришли на представление, места были.
Достаточно много. Цену смотрел не стали. Единственное, когда бронируешь, указываешь только сектор. Не знаешь, где именно (по центру, или несколько сбоку, как оказалось у нас). Видно все отлично, тем более, что параллельно идёт несколько действий. Посещение, однозначно, рекомендуем. Сами, возможно, ещё раз посетим шоу. Тк больше такого нигде не увидишь.

O
Olga
24 окт 2025
А
Анатолий
20 окт 2025
A
ANASTASIIA
19 окт 2025
В
Вера
10 окт 2025
Шикарное шоу, брали самые дешевые билеты, видно все прекрасно 👍🏻

