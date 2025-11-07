La Perle — захватывающее шоу под руководством режиссера Франко Драгонэ, объединяющее искусство, технологии и фантазию.
65 артистов из 23 стран выполняют акробатические, воздушные и водные трюки, рассказывая историю о поиске жемчужины. Увидеть это уникальное представление — значит испытать настоящий восторг.
6 причин купить этот билет
- 🎭 Уникальное шоу от Франко Драгонэ
- 🤸♂️ Захватывающие акробатические трюки
- 🌍 Артисты из 23 стран
- 💧 Водные и воздушные номера
- 🏍️ Экстремальные мотоциклетные трюки
- ✨ Передовые технологии и визуальные эффекты
Что можно увидеть
- Шоу La Perle
La Perle — захватывающее сочетание художественного исполнения, визуальных фантазий и передовых технологий. Режиссером и создателем этого 90-минутного шоу является один из самых известных режиссеров мира Франко Драгоне. Вы узнаете историю девушки, которая ищет потерянную жемчужину. В шоу принимают участие 65 артистов из 23 стран, демонстрирующих невероятный спектр талантов и навыков: от танцев и акробатики до водных и воздушных трюков. Акробаты, байкеры и мотоциклисты бросают вызов гравитации на сцене. Профессионалы ныряют с высоты 25 метров в бассейн и выполняют другие невероятные трюки. Не упустите свой шанс увидеть захватывающее шоу La Perle.
- Дресс-код — элегантный повседневный.
- Вы можете принести с собой бутылку воды объемом 0,5 л, но проносить еду с собой запрещено. В фойе есть кафе, где можно приобрести напитки и закуски.
- Вы также можете заказать ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City до или после шоу (напитки за ужином оплачиваются отдельно).
- Дети до 2 лет не допускаются.
В 18:00 и 21:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на шоу La Perle (продолжительность представления 90 минут)
Что не входит в цену
- Cувениры, напитки и закуски
- Ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City
Место начала и завершения?
La Perle Show
Когда и как рано покупать?
Когда: В 18:00 и 21:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Дресс-код - элегантный повседневный
- Вы можете принести с собой бутылку воды объемом 0,5 л, но проносить еду с собой запрещено. В фойе есть кафе, где можно приобрести напитки и закуски
- Вы также можете заказать ужин в одном из ресторанов комплекса Habtoor City до или после шоу (напитки за ужином оплачиваются отдельно)
- Дети до 2 лет не допускаются
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
7 ноя 2025
Представление очень понравилось! Билеты брали через "Спутник8", пришли на телефон практически сразу.
Е
Елена
6 ноя 2025
Ребенок попал в больницу, не смогли попасть, на просьбу возврата денег не ответили
О
Ольга
5 ноя 2025
Оплатила билеты на сайте, через 2 дня пришла ссылка с билетами. Прошли спокойно на шоу при предъявлении куар-кодов, распечатывать билеты не нужно. Шоу понравилось.
О
Олег
3 ноя 2025
И
Илья
2 ноя 2025
Н
Надежда
2 ноя 2025
Яркое, запоминающееся представление. Есть очень эффектные номера у эквилибристов, гимнастов, мотоциклистов. Удобный зал, кресла. Все очень красиво!
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Самое грандиозное шоу, что я видела! Масса эмоций и впечатлений! Чудесная история, прекрасное исполнение😍
M
Mari
2 ноя 2025
Ш
Шатурная
2 ноя 2025
Билеты удалось купит быстро с российской карты! брали сектор Gold. администраторы сайта спутник8 почему-то забронировали нам 1 ряд в боковом секторе, хотя в этом секторе было много свободных мест повыше.
А
Александр
25 окт 2025
Т
Татьяна
25 окт 2025
Шоу La Perle - просто потрясающее. Невероятные трюки, которые трудно даже представить. Забронировали на сайте. На почту пришло подтверждение. А после - сам билет. Когда пришли на представление, места были.
O
Olga
24 окт 2025
А
Анатолий
20 окт 2025
A
ANASTASIIA
19 окт 2025
В
Вера
10 окт 2025
Шикарное шоу, брали самые дешевые билеты, видно все прекрасно 👍🏻
Входит в следующие категории Дубая
