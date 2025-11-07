читать дальше

по итогу мы ушли с середины представления так как весь первый ряд был залит водой (ла перла это водное шоу-об этом организаторы не могли не знать)ребенку пришлось снять джинсы, так их можно было просто выжимать, дочка ушла завернутая в мою кофту! вопрос, почему нельзя было взять билеты хоть на пару рядов повыше! такая ситуация была только с первым рядом. дочка так ждала представления-но все впечатление было испорчено. спутник 8 не дает возможности выбрать ряд-только сектор! сами бы конечно никогда 1 ряд не брали-понимаем, что если есть вода-то будут брызги. но это был просто потоп! с мужа просто лилась вода с головы!