Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой

Сложно придумать более яркое завершение дня в Дубае, чем круиз на корабле! На большом катамаране, где с комфортом разместятся до 100 человек, вы отправитесь кататься по искусственному каналу в Дубай Марине. Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды.

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Ваш представитель в Дубае

Muhammad Ваш представитель в Дубае

Время начала: 20:00

Описание круиза

Что вас ожидает

Панорамы ночного Дубая. Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина.

Ужин в формате шведского стола. На борту катамарана для вас накроют шведский стол с акцентом на арабскую и индийскую кухню.

Концерт. Местные артисты выступят для вас со зрелищными вокальными и танцевальными номерами.

Организационные детали