Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой

Сложно придумать более яркое завершение дня в Дубае, чем круиз на корабле! На большом катамаране, где с комфортом разместятся до 100 человек, вы отправитесь кататься по искусственному каналу в Дубай Марине.
Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды.
Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды.
5 причин купить этот билет на круиз
- 🚢 Круиз на большом катамаране
- 🌆 Панорамы ночного Дубая
- 🍽 Ужин в формате шведского стола
- 🎤 Концерт местных артистов
- 🏙 Виды на небоскрёбы и достопримечательности
Что можно увидеть
- Небоскрёбы
- Колесо обозрения
- Светящийся мост
- Пальмовый остров
- Яхты
- Дубай Марина
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание круиза
Что вас ожидает
Панорамы ночного Дубая. Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина.
Ужин в формате шведского стола. На борту катамарана для вас накроют шведский стол с акцентом на арабскую и индийскую кухню.
Концерт. Местные артисты выступят для вас со зрелищными вокальными и танцевальными номерами.
Организационные детали
- Это круиз с развлекательной программой, не предполагающий сопровождения гида
- Ужин включён в стоимость. Алкоголь оплачивается дополнительно.
- Обратите внимание, что некоторые блюда могут быть пряными и острыми
ежедневно в 20:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$39
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Muhammad — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 24 туристов
Всем привет! Мы команда лицензированных гидов в Дубае. Знаем всё о современной и прошлой жизни Эмиратов, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать его самые знаменитые места. Чтобы, глядя на картинки с известными зданиями, вы могли сказать: «Я здесь был!»Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 июня 2024
Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
A
Alexander
27 мая 2024
За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная, под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.
Е
Екатерина
13 мая 2024
Очень классный камада гидов, отвечают на вопросы сразу..
Нашот яхты, очен красивые направления, атмосфера бомба, вы можете увидеть вечернее Дубай, шоу прикрасны с одной словами рекомендую. . И спасибо отдельно Мухаммеду
Нашот яхты, очен красивые направления, атмосфера бомба, вы можете увидеть вечернее Дубай, шоу прикрасны с одной словами рекомендую. . И спасибо отдельно Мухаммеду
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