Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой

Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Сложно придумать более яркое завершение дня в Дубае, чем круиз на корабле! На большом катамаране, где с комфортом разместятся до 100 человек, вы отправитесь кататься по искусственному каналу в Дубай Марине.

Насладитесь яркими танцами и песнями, попробуете горячие блюда и холодные закуски, а также рассмотрите вечерний город с воды.
5
3 отзыва

5 причин купить этот билет на круиз

  1. 🚢 Круиз на большом катамаране
  2. 🌆 Панорамы ночного Дубая
  3. 🍽 Ужин в формате шведского стола
  4. 🎤 Концерт местных артистов
  5. 🏙 Виды на небоскрёбы и достопримечательности

Что можно увидеть

  • Небоскрёбы
  • Колесо обозрения
  • Светящийся мост
  • Пальмовый остров
  • Яхты
  • Дубай Марина
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание круиза

Что вас ожидает

Панорамы ночного Дубая. Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина.

Ужин в формате шведского стола. На борту катамарана для вас накроют шведский стол с акцентом на арабскую и индийскую кухню.

Концерт. Местные артисты выступят для вас со зрелищными вокальными и танцевальными номерами.

Организационные детали

  • Это круиз с развлекательной программой, не предполагающий сопровождения гида
  • Ужин включён в стоимость. Алкоголь оплачивается дополнительно.
  • Обратите внимание, что некоторые блюда могут быть пряными и острыми

ежедневно в 20:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$39
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Дубай Марине
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
2 июня 2024
Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
A
27 мая 2024
За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная, под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.
Е
13 мая 2024
Очень классный камада гидов, отвечают на вопросы сразу..
Нашот яхты, очен красивые направления, атмосфера бомба, вы можете увидеть вечернее Дубай, шоу прикрасны с одной словами рекомендую. . И спасибо отдельно Мухаммеду

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