Промчитесь на зиплайне над Dubai Marina и ощутите настоящий адреналин! Полёт длиной 1 километр с высоты 170 метров, скоростью до 80 км/ч, откроет потрясающие виды и подарит незабываемые эмоции, запечатленные на GoPro!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание билета
Впечатления на всю жизнь! Ощутите невероятный всплеск адреналина, промчавшись на зиплайне над районом Dubai Marina! Спуск протяженностью 1 километр с высоты 170 метров, позволит вам насладиться всей красотой панорамы на скорости до 80 км/ч.
Ваш стремительный полет будет запечатлен на камеру Go
Pro, что позволит много раз вспомнить не только удивительный опыт и красоту вокруг, но и эмоции, которые, безусловно, будут видны на вашем лице. Важная информация: БРОНЬ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ!!!:
- При себе обязательно иметь оригинал паспорта!
- От 12 до 65 лет, ростом не менее 130 см, весом от 50 до 100 кг, без медицинских противопоказаний.
- До 18 лет необходимо сопровождение взрослого.
- Форма одежды: спортивная (закрытая). Обувь спортивная (плотно прилегающая). Полная оплата тура необходима, потому что только после оплаты фиксируются дата и время полета. Без полной предоплаты бронирование остается незавершенным, а выбранное вами время может быть занято другими участниками. Почему требуется полная оплата? Гарантия вашего места – количество слотов на полеты ограничено, и без полной оплаты бронь не подтверждается. Закрепление даты и времени – только после внесения всей суммы ваша бронь становится активной, и выбранное время фиксируется за вами. Операционные требования – организаторы зиплайна работают только с оплаченной бронью, чтобы исключить отмены в последний момент и грамотно распределить потоки участников. Избежание сбоев в расписании – предоплаченные брони помогают обеспечивать четкую организацию полетов без задержек и накладок. Таким образом, без полной оплаты ваш полет не может быть подтвержден, и время останется открытым для других бронирований.
Каждый день, с 10:00 до 17:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на зиплайн
- Видеосъемка полета камерой GoPro
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Marina mall Р этаж, XLine Dubai
Завершение: Marina mall
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, с 10:00 до 17:00.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Данный тур бронируется только с полной предварительной оплатой. Если тур не был оплачен на сайте, менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения способов оплаты. Это обязательное условие для брони
- Форма одежды
- Форма одежды спортивная (закрытая)
- Обувь спортивная (плотно прилегающая)
- Необходимо будет собрать волосы, снять украшения
- Мобильные телефоны и личные вещи можно будет оставить в специальных ячейках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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