Впечатления на всю жизнь! Ощутите невероятный всплеск адреналина, промчавшись на зиплайне над районом Dubai Marina! Спуск протяженностью 1 километр с высоты 170 метров, позволит вам насладиться всей красотой панорамы на скорости до 80 км/ч.

Ваш стремительный полет будет запечатлен на камеру Go

Pro, что позволит много раз вспомнить не только удивительный опыт и красоту вокруг, но и эмоции, которые, безусловно, будут видны на вашем лице. Важная информация: БРОНЬ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ!!!: