Красная цена этого экскурса 20-25$… Логистика хромает, 2 часа собирали группу (менее 30 чел), опоздали на кораблик, поэтому сократили 'плавучий круиз' до 30 мин., на метро познавательной было бы (со скачанным аудиогидом) и за это время больше бы интересных мест посмотреть можно было бы.! Привезли на 3 часа в Мега Молл … норм чел и сам туда доберется без проблем…, а в итоге экскурсии было менее 2.5 часов!!! Не лично моё мнение, большая часть группы разочарована экскурсией!