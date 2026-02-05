Хотите узнать все самое главное о Дубае? Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности.
Вы познакомитесь с современными чудесами света, прокатитесь на арабской лодке Доу - в роскошном районе Дубай Марина, посетите крупнейший торговый центр в мире Дубай Молл. А напоследок насладитесь видом на Бурдж-Халифу, самого высокого здания в мире.
Вы познакомитесь с современными чудесами света, прокатитесь на арабской лодке Доу - в роскошном районе Дубай Марина, посетите крупнейший торговый центр в мире Дубай Молл. А напоследок насладитесь видом на Бурдж-Халифу, самого высокого здания в мире.
Описание трансферАвтобусно-пешеходная групповая экскурсия. Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка. Мы сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис. Аквариум в Дубай Молле Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра. 10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров. Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском". В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд. В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать! Важная информация: Оплатите пожалуйста депозит на сайте Одну из главных достопримечательностей Дубая – знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa – закрывают на ремонт и техническое обслуживание. Работы по модернизации сооружения начнутся в мае и продлятся в течение пяти месяцев.
Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Отель Парус
- Отель Атлантис
- Палм-Джумейра
- Дубай Молл (аквариум)
- Бурж Халифа
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Сопровождение русскоговорящего профессионального гида-историка
- Фото стоп у отеля Burj Al Arab (Парус)
- Фото стоп на пальмовом острове Джумейра
Что не входит в цену
- Питание
- Посещение небоскреба Бурдж Халифа
- Трансфер из Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма
- Личные расходы туристов
- Входной билет в аквариум
Место начала и завершения?
Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплатите пожалуйста депозит на сайте
- Одну из главных достопримечательностей Дубая - знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa - закрывают на ремонт и техническое обслуживание
- Работы по модернизации сооружения начнутся в мае и продлятся в течение пяти месяцев
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 875 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная и познавательная экскурсия. Гид Елена, просто кладезь интересной информации про Дубай!!! Все четко по пунктам локаций, комфортно и удобно! Спасибо, Елена!!!! 👍👍👍
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А
Программа максимально насыщенная и интересная. За эти деньги нас: вывезли в другое государство, покатали на корабле, на ватрушках, мы покатались на байдарке, занимались снорелингом, вкусно покормили и дали возможность порыбачить.
Самая лучшая экскурсия из всех посещенных в ОАЭ! Спасибо большое организаторам
Самая лучшая экскурсия из всех посещенных в ОАЭ! Спасибо большое организаторам
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А
Отличная экскурсия! Гид Эльвира провела интересную экскурсию. Отвезли, привезли. Спасибо. Рекомендую.
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Е
Отличная экскурсия. Лодка, поездка на монорельсе, восточный базар, но особенно понравился экскурсовод. Эльвира - просто молодец! Спасибо ей! Очень интересно рассказала о Дубае и порекомендовала интересные места для самостоятельного посещения. Рекомендую!
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A
Эсскурсия была прекрасной, спасибо гиду Юрию. Получила море впечатлений, почти все заявленные активности были выполнены, кроме билета на монорельс по Пальмовому острову Джумейра. Жаль, очень хотелось прокатиться, тем более, что
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А
Выбирали экскурсию принципиально на автобусе,чтобы из окон было видно все достопримечательности. В итоге за нами приехала машина, и обзора не получилось, многое о чем говорила гид-водитель просто было не видно. Никто нас не предупредил,что заменили транспорт. Было неприятно.,что заказываешь и расчитываешь на одно,а получаешь другое. Сама гид молодец, везла и рассказывала. Обещанные места посетили.
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