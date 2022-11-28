Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов

Хотите узнать все самое главное о Дубае за 7 часов

4.9
72 отзыва
Хотите узнать все самое главное о Дубае за 7 часов? Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности.

Вы познакомитесь с современным чудесами света, роскошным районом Дубай Марина, крупнейшем торговым центром в мире Дубай Моллом. А напоследок насладитесь шоу поющих фонтанов у Бурдж-Халифы, самого высокого здания в мире.
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
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Что вас ожидает 🤩

  • Дубай Марина - c воды
  • Отель Парус
  • Отель Атлантис
  • Палм-Джумейра
  • Дубай Молл (аквариум)
  • Бурж Халифа
  • Район Мадинат Джумейра
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Автобусно-пешеходная групповая экскурсия.

Экскурсия Современный Дубай

Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка.
Мы посетим красивейший район - Мадинат Джумейра, называемый Дубайской Венецией, сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис.

Аквариум в Дубай Молле

Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра.
10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров.
Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском".
В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд.
В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать!

Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на кораблик
  • Трансфер во время экскурсии
  • Трансфер из отелей и обратно (при приобретении билета с трансфером)
Что не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Посещение небоскреба Бурдж Халифа
  • Трансфер туристов из Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма.
  • Личные расходы туристов
  • Трансфер из отелей и обратно (при приобретении билета без трансфера)
Место начала и завершения?
Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 72 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
12
3
1
2
1
V
28 ноя 2022
Не плохая экскурсия,особенно кто в первые а Дубае. Организация на высоте.
Т
28 ноя 2022
Всё понравилось!
O
11 ноя 2022
Все замечательно. Светлана очень хорошо ведёт и огранищирует людей.
Много рассказывает. Очень понравилось. Спасибо
A
2 ноя 2022
Хороший гид все подсказывает. Подкачала система доставки к автобусу. Никто к назначенному времени не подъехал, и потом после переписки выяснилось, что за нами отправили отдельный микроавтобус, но он застрял в пробке, в итоге нас забрали на полчаса позже
Н
26 окт 2022
Спасибо, отличная экскурсия. Показали основные места, интересно рассказывали. Экскурсия не очень долгая, что тоже хорошо! Отдельное спасибо гиду Татьяне, очень интересно и позитивно провели время. Спасибо. Всём рекомендую эту экскурсию.
Л
17 окт 2022
Красная цена этого экскурса 20-25$… Логистика хромает, 2 часа собирали группу (менее 30 чел), опоздали на кораблик, поэтому сократили 'плавучий круиз' до 30 мин., на метро познавательной было бы (со скачанным аудиогидом) и за это время больше бы интересных мест посмотреть можно было бы.! Привезли на 3 часа в Мега Молл … норм чел и сам туда доберется без проблем…, а в итоге экскурсии было менее 2.5 часов!!! Не лично моё мнение, большая часть группы разочарована экскурсией!
И
7 окт 2022
Было все хорошо, очень хороший экскурсовод Светлана
A
28 сен 2022
Гид Светлана прекрасно ведёт экскурсию. Спасибо ей!
Поездка на кораблик могла быть по-длиннее, по факту только заехали к колесу - и сразу обратно. Автобус комфортный, предлагают воду бесплатно, для знакомства с Дубаем - отлично, а потом сами решите, что хотите посмотреть подробнее))
О
21 сен 2022
Увидели все, что нужно увидеть для первого раза
И
19 сен 2022
Отличная экскурсия с невероятным гидом Светланой!!! С ней узнали про Дубай, увидели фонтаны и услышала очень много ценных советов как лучше отдохнуть и куда сходить
К
31 авг 2022
Прекрасная гид Наталья-очень интересно показала и рассказала о городе,огромное Спасибо и успехов☺️💐💐💐
Л
29 авг 2022
Наталья наш экскурсовод интересно рассказывала, нам всё понравилось, советуем всё организованно,
Е
15 авг 2022
Понравилась!
спасибо гиду Наталье!
O
5 авг 2022
Чётко организованная, информативная, интересная. Без суеты, спокойно все получили всё, что планировали. Кто хотел на башню - поднялись посмотрели, кто грезил фонтанами, тоже не в обиде.
N
30 июля 2022
Очень интересная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Эльвире за прекрасный день
Ещё 57 отзывов

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