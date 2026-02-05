Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Хотите узнать все самое главное о Дубае? Мы поможем вам сориентироваться в городе и покажем самые значимые достопримечательности.



Вы познакомитесь с современными чудесами света, прокатитесь на арабской лодке Доу - в роскошном районе Дубай Марина, посетите крупнейший торговый центр в мире Дубай Молл. А напоследок насладитесь видом на Бурдж-Халифу, самого высокого здания в мире. 4.3 875 отзывов

DubaiRelaxTours Ваш гид в Дубае Задать вопрос Трансфер для группы $50 за человека 4.3 875 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов На автобусе, лодке Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Автобусно-пешеходная групповая экскурсия. Экскурсия Современный Дубай Дубай славится современной архитектурой и инновационными строительными проектами - именно этой теме и посвящена наша поездка. Мы сфотографируемся на фоне знаменитого отеля-паруса Бурж Эль Араб, увидим 8-ое Чудо Света - рукотворный пальмовый остров и его главное украшение - отель Атлантис. Аквариум в Дубай Молле Гигантский аквариум Дубай мола производит неизгладимое впечатление на всех посетителей этого самого популярного в стране торгового центра. 10 миллионов литров соленой воды позволяет свободно разместиться тысячам морских обитателей за мощной панелью толщиной 75 сантиметров. Внутри аквариума находится 50-метровый стеклянный тоннель, позволяющий побывать внутри и увидеть подводный мир, находясь на "дне морском". В подводном зоопарке живут крокодилы, акулы, скаты, медузы, рыбы-драконы, пингвины, пираньи, выдры, нутрии, крабы, множество коралловых рыб и морских звезд. В поле "Задать дополнительный вопрос" обязательно укажите название отеля откуда вас необходимо забрать! Важная информация: Оплатите пожалуйста депозит на сайте Одну из главных достопримечательностей Дубая – знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa – закрывают на ремонт и техническое обслуживание. Работы по модернизации сооружения начнутся в мае и продлятся в течение пяти месяцев.

Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дубай Марина

Отель Парус

Отель Атлантис

Палм-Джумейра

Дубай Молл (аквариум)

Бурж Халифа Что включено Трансфер в обе стороны

Сопровождение русскоговорящего профессионального гида-историка

Фото стоп у отеля Burj Al Arab (Парус)

Фото стоп на пальмовом острове Джумейра Что не входит в цену Питание

Посещение небоскреба Бурдж Халифа

Трансфер из Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма

Личные расходы туристов

Входной билет в аквариум Место начала и завершения? Любой отель в Дубае, Шардже или Аджмана Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 14.00 - 15.00 забираем зависимости от расположения отеля Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Важная информация Оплатите пожалуйста депозит на сайте

Одну из главных достопримечательностей Дубая - знаменитый танцующий фонтан у крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Dubai Mall и подножья небоскреба Burj Khalifa - закрывают на ремонт и техническое обслуживание

Работы по модернизации сооружения начнутся в мае и продлятся в течение пяти месяцев Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.