Отправьтесь в увлекательное путешествие по бирюзовым водам, наслаждаясь захватывающими видами уникальных пейзажей Дубая.
В нашем туре на яхте вас ждут незабываемые приключения, включая захватывающие горки и освежающее купание.
Этот тур прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, предлагая идеальное сочетание веселья и отдыха.
Создайте незабываемые воспоминания с близкими на борту нашей комфортной яхты, где каждый момент наполняется радостью и смехом.
В нашем туре на яхте вас ждут незабываемые приключения, включая захватывающие горки и освежающее купание.
Этот тур прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, предлагая идеальное сочетание веселья и отдыха.
Создайте незабываемые воспоминания с близкими на борту нашей комфортной яхты, где каждый момент наполняется радостью и смехом.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт?
- Плавание: откройте для себя волшебный мир кристально чистых вод Дубая, где каждое погружение приносит удовольствие и свежесть!
- Горка: испытайте адреналин и веселье на нашей захватывающей горке — погружение в воду гарантирует море эмоций!
- Надувной бассейн: насладитесь расслабляющими мгновениями в надувном бассейне посреди моря — идеальное место для отдыха в жаркий день!
- Музыка: погружайтесь в атмосферу веселья под зажигательную музыку, которая будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии!
Гидроцикл: для настоящих любителей адреналина у нас есть возможность добавить 30-минутный тур на гидроцикле в ваш билет. Почувствуйте ветер в волосах и быстроту, мчась по водным просторам Дубая — это будет незабываемый опыт, который подарит заряд эмоций!
- Напитки: побалуйте себя освежающими напитками, включая мороженое и мохито, которые добавят нотку праздника вашему отдыху! Дополнительные опции Чтобы сделать ваше приключение ещё более незабываемым, мы предлагаем выбрать:.
- Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.
Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.
• Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:
- Трансфер в туре не предусмотрен.
- За дополнительную плату возможны: тур на гидроцикле, закуски и снеки (при выборе соответствующего билета).
- Тур проводится только по субботам с 16:00 до 19:00.
- На яхте англоговорящий персонал.
По субботам в 16:00.
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$44
|Билет с гидроциклами
|$74
|Билет со снеками
|$54
|Билет со снеками и гидроциклами
|$84
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхчасовой тур на яхте с купанием
- Надувная горка
- Надувной бассейн
- Мороженое, мохито
- Музыка
- Катание на гидроциклах (при выборе соответствующего билета)
- Снеки и закуски (при выборе соответствующего билета)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Дубайская гавань
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 16:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Трансфер в туре не предусмотрен
- За дополнительную оплату возможны: тур на гидроцикле, закуски и снеки
- На яхте англоговорящий персонал
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
27 окт 2024
Тур начался не в 16:00, а в 16:40, поскольку все сидели на судне и ждали группу из 6 человек, которая видимо опаздывала и держала связь с капитаном судна. После выхода
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