Трёхчасовой тур на яхте с горками и купанием

Отправьтесь в увлекательное путешествие по бирюзовым водам, наслаждаясь захватывающими видами уникальных пейзажей Дубая.

В нашем туре на яхте вас ждут незабываемые приключения, включая захватывающие горки и освежающее купание.

Этот тур прекрасно подойдет как для взрослых, так и для детей, предлагая идеальное сочетание веселья и отдыха.

Создайте незабываемые воспоминания с близкими на борту нашей комфортной яхты, где каждый момент наполняется радостью и смехом.
4
1 отзыв
Трёхчасовой тур на яхте с горками и купанием
Трёхчасовой тур на яхте с горками и купанием
Трёхчасовой тур на яхте с горками и купанием
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт?
  • Плавание: откройте для себя волшебный мир кристально чистых вод Дубая, где каждое погружение приносит удовольствие и свежесть!
  • Горка: испытайте адреналин и веселье на нашей захватывающей горке — погружение в воду гарантирует море эмоций!
  • Надувной бассейн: насладитесь расслабляющими мгновениями в надувном бассейне посреди моря — идеальное место для отдыха в жаркий день!
  • Музыка: погружайтесь в атмосферу веселья под зажигательную музыку, которая будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии!
Гидроцикл: для настоящих любителей адреналина у нас есть возможность добавить 30-минутный тур на гидроцикле в ваш билет. Почувствуйте ветер в волосах и быстроту, мчась по водным просторам Дубая — это будет незабываемый опыт, который подарит заряд эмоций!
  • Напитки: побалуйте себя освежающими напитками, включая мороженое и мохито, которые добавят нотку праздника вашему отдыху! Дополнительные опции Чтобы сделать ваше приключение ещё более незабываемым, мы предлагаем выбрать:.
  • Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.
Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.
• Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:
  • Трансфер в туре не предусмотрен.
  • За дополнительную плату возможны: тур на гидроцикле, закуски и снеки (при выборе соответствующего билета).
  • Тур проводится только по субботам с 16:00 до 19:00.
  • На яхте англоговорящий персонал.

По субботам в 16:00.

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$44
Билет с гидроциклами$74
Билет со снеками$54
Билет со снеками и гидроциклами$84
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхчасовой тур на яхте с купанием
  • Надувная горка
  • Надувной бассейн
  • Мороженое, мохито
  • Музыка
  • Катание на гидроциклах (при выборе соответствующего билета)
  • Снеки и закуски (при выборе соответствующего билета)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Дубайская гавань
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 16:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Трансфер в туре не предусмотрен
  • За дополнительную оплату возможны: тур на гидроцикле, закуски и снеки
  • На яхте англоговорящий персонал
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
27 окт 2024
Тур начался не в 16:00, а в 16:40, поскольку все сидели на судне и ждали группу из 6 человек, которая видимо опаздывала и держала связь с капитаном судна. После выхода
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в открытый залив держали путь до побережья, перед колесом обозрения. Дорога по воде заняла порядка 20 минут. Остановившись, стафф судна начал проводить подготовительные мероприятия к купанию (надувание водных горок, а точнее одной, хотя на картинке к описанию тура изображены две горки). В это же время всем были предложены газированные напитки. Вода также предоставлялась бесплатно и в неограниченном количестве. Мой билет включал 30-минутное катание на гидроцикле. Один мужчина подвез буксиром один гидроцикл, показал основные элементы управления и сказал, чтобы далеко не отплывал - в итоге 10 минут реверсивного катания (вместо заявленных 30 мин. экскурсионных) возле яхты, где в этот момент надули горку и начала купаться основная группа. С горкой тоже всё не так однозначно: при спуске с неё первый этап за счет инерции еще как то спускало вниз, но на пологой части движение останавливалось полностью и приходилось самому докатываться и прыгать в воду. После полива мыльной водой, стало лучше. Далее всем без исключения было предложено мороженое. Спустя 1,5 часа начались сборы. Обратная дорога проходила по вечерней Дубай Марине. Классные виды. Вернулись в Яхт Клуб в 19:20. В целом эмоции у всех остались положительные.

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