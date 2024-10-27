Что вас ждёт?

Плавание: откройте для себя волшебный мир кристально чистых вод Дубая, где каждое погружение приносит удовольствие и свежесть!

Горка: испытайте адреналин и веселье на нашей захватывающей горке — погружение в воду гарантирует море эмоций!

Надувной бассейн: насладитесь расслабляющими мгновениями в надувном бассейне посреди моря — идеальное место для отдыха в жаркий день!

Музыка: погружайтесь в атмосферу веселья под зажигательную музыку, которая будет сопровождать вас на протяжении всей экскурсии!

Гидроцикл: для настоящих любителей адреналина у нас есть возможность добавить 30-минутный тур на гидроцикле в ваш билет. Почувствуйте ветер в волосах и быстроту, мчась по водным просторам Дубая — это будет незабываемый опыт, который подарит заряд эмоций!

Напитки: побалуйте себя освежающими напитками, включая мороженое и мохито, которые добавят нотку праздника вашему отдыху! Дополнительные опции Чтобы сделать ваше приключение ещё более незабываемым, мы предлагаем выбрать:.

Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.

Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация:.

• Закуски: попробуйте наши вкусные закуски и снеки, которые будут доступны на протяжении всего тура. Наслаждайтесь угощениями, пока вы развлекаетесь под солнцем в атмосфере веселья на борту! Важная информация: