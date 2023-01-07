Собирайте компанию друзей или близких и в путь! Вы прогуляетесь на яхте, которая будет только для вас, и ощутите себя самыми дорогими гостями Дубая. Позагораете на палубе, искупаетесь в чистой бирюзовой воде Персидского залива, поныряете с яхты и по желанию порыбачите в проверенном месте. С вами будут капитан и его помощник, они же смогут приготовить ваш обед на гриле.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На чем поплывем? В вашем распоряжении будет комфортабельная 12-метровая яхта: в ней есть две спальных комнаты, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой. Вы можете взять на борт вашу еду, и команда приготовит её для вас.

Куда поплывем? Яхта пройдет по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса Бурдж-аль-Араб.

Что делать на яхте? Четыре часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей). В любом случае вы вдоволь насладитесь водами Персидского залива.

Организационные детали