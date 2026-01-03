Представьте себе идеальный день на водах Персидского залива: солнце, море и вы на борту роскошной VIP-яхты.Эта прогулка предлагает не только круиз по живописным местам Дубая, но и возможность насладиться купанием

в бирюзовых водах и рыбалкой в проверенных точках. Ваше путешествие будет наполнено комфортом и эксклюзивным сервисом, включая приготовление обеда на гриле. Отдых на яхте, которая будет полностью в вашем распоряжении, обещает стать ярким и незабываемым событием

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На чём поплывем? В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение. Вы можете взять на борт вашу еду, и команда приготовит её для вас.

Куда поплывём? Яхта пройдёт по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса «Бурдж-аль-Араб».

Что делать на яхте? Три часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей, это будет любительский лов). В любом случае вы вдоволь насладитесь водами Персидского залива.

Организационные детали