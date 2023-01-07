Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой

Полюбоваться городом с борта 12-метровой белоснежной яхты и шикарно отдохнуть за 4 часа

Собирайте компанию друзей или близких и в путь! Вы прогуляетесь на яхте, которая будет только для вас, и ощутите себя самыми дорогими гостями Дубая.

Позагораете на палубе, искупаетесь в чистой бирюзовой воде Персидского залива, поныряете с яхты и по желанию порыбачите в проверенном месте. С вами будут капитан и его помощник, они же смогут приготовить ваш обед на гриле.
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На чем поплывем? В вашем распоряжении будет комфортабельная 12-метровая яхта: в ней есть две спальных комнаты, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой. Вы можете взять на борт вашу еду, и команда приготовит её для вас.

Куда поплывем? Яхта пройдет по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса Бурдж-аль-Араб.

Что делать на яхте? Четыре часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей). В любом случае вы вдоволь насладитесь водами Персидского залива.

Организационные детали

  • Прогулка на яхте не предполагает экскурсионного сопровождения
  • Вас сопровождают капитан и его помощник. К сожалению, они не говорят по-русски, но я всегда на связи. Если у вас возникнут любые вопросы, помощник предоставит свой телефон, и я решу проблему.
  • Старт прогулки на пристани в Дубай Марине, куда вам нужно добраться самостоятельно (после бронирования я пришлю точную геопозицию). Трансфер не предоставляется.
  • Вода, безалкогольные напитки и лёд на яхте включены в стоимость. По вашему запросу яхту могут украсить воздушными шарами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Дубай Марины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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