Представьте себе идеальный день на водах Персидского залива: солнце, море и вы на борту роскошной VIP-яхты.
Эта прогулка предлагает не только круиз по живописным местам Дубая, но и возможность насладиться купанием
Эта прогулка предлагает не только круиз по живописным местам Дубая, но и возможность насладиться купанием
6 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Индивидуальная прогулка на комфортабельной яхте
- 🌊 Купание в чистых водах Персидского залива
- 🎣 Возможность порыбачить в проверенном месте
- 🍽 Обед на гриле, приготовленный командой
- 🏝 Посещение фешенебельных районов Дубая
- 📸 Незабываемые виды и фотосессии
Что можно увидеть
- Дубай Марина
- Колесо обозрения
- Пальма Джумейра
- Бурдж-аль-Араб
Описание экскурсии
На чём поплывем? В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение. Вы можете взять на борт вашу еду, и команда приготовит её для вас.
Куда поплывём? Яхта пройдёт по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса «Бурдж-аль-Араб».
Что делать на яхте? Три часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей, это будет любительский лов). В любом случае вы вдоволь насладитесь водами Персидского залива.
Организационные детали
- Прогулка на яхте не предполагает экскурсионного сопровождения
- Вас сопровождают капитан и его помощник. К сожалению, они не говорят по-русски, но я всегда на связи. Если у вас возникнут любые вопросы, помощник предоставит свой телефон, и я решу проблему
- Старт прогулки на пристани в Дубай Марине, куда вам нужно добраться самостоятельно (после бронирования я пришлю точную геопозицию). Трансфер не предоставляется
- Вода на яхте включена в стоимость. По вашему запросу яхту могут украсить воздушными шарами
- По желанию и за доплату можно включить в прогулку катание на гидроцикле или электрофойле, парасейлинг, вейксерфинг
- Обратите внимание: максимальная скорость яхты — 35 км/час
- Для любителей рыбалки: чтобы повысить вероятность лова, можно забронировать вместо яхты скоростной катер, так как на нём можно намного быстрее менять локации в поисках рыбы. Лучшее время — утром с 5 до 9. Стоимость составит 480 долларов за 4 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дубай Марины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1607 туристов
Здравствуйте, мои дорогие путешественники. Меня зовут Александра, я лицензированный гид. Живу в Эмиратах уже 4 года и влюблена в эту страну. С радостью поделюсь своими эмоциями и накопленными знаниями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все отлично, заботливый экипаж!
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Прекрасный опыт, персонал очень позитивный и услужливый. Дубай с воды особенно прекрасен.
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Всё отлично как договаривались!
Спасибо большое за организацию!
Спасибо большое за организацию!
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В
Прогулка была великолепная! Если хотите получить массу позитивных эмоций, увидеть Дубай с воды, искупаться в чистом море-то заказать яхту необходимо! 3 часа как один миг! мы остались очень довольны!
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Е
Наша прогулка прошла просто замечательно!
Организатор был на связи, на все вопросы получили ответы.
Обязательно закажем еще!
Организатор был на связи, на все вопросы получили ответы.
Обязательно закажем еще!
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Наша компания остались очень довольны вашими услугами! Мы выбрали вариант без рыбалки и плавания, 3-ех часовая прогулка вокруг пальмы. Из-за сильного ветра не смогли идти в открытое море, поэтому было
+1
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