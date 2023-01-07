На чем поплывем? В вашем распоряжении будет комфортабельная 12-метровая яхта: в ней есть две спальных комнаты, туалет, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой. Вы можете взять на борт вашу еду, и команда приготовит её для вас.
Куда поплывем? Яхта пройдет по фешенебельному району Дубай Марина, мимо самого большого в мире колеса обозрения, рукотворного острова Пальма Джумейра и отеля-паруса Бурдж-аль-Араб.
Что делать на яхте? Четыре часа прогулки гибкие: вы можете выбрать, сколько времени потратить на круиз, купание и/или рыбалку (для неё вам выдадут до 6 комплектов снастей). В любом случае вы вдоволь насладитесь водами Персидского залива.