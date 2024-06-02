Прогулки на яхте в Дубае

Найдено 17 экскурсий в категории «На яхте» в Дубае на русском языке, цены от $39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
«Узнаете о развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту — английском пароходе «Елизавета II», суперъяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А»»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
«На яхте всё будет располагать к комфортному и безмятежному отдыху»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
8 отзывов
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
«Спустим на воду около яхты надувной бассейн»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«Водитель доставит вас из отеля в порт и проводит к яхте»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
«Морской релакс Если вы захотите охладиться, капитан остановит яхту, чтобы вы могли искупаться в бирюзовых водах Персидского залива и позагорали на солнышке»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
92 отзыва
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«Проведите весело время на борту роскошной яхты»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
На роскошной яхте по Дубай Марине
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
107 отзывов
На роскошной яхте по Дубай Марине
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $57.50 за человека
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
65 отзывов
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Проведите весело время на борту роскошной яхты»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Индивидуальная морская прогулка вокруг Пальмового острова
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная морская прогулка в Дубае: Пальмовый остров и за его пределы
Погрузитесь в мир роскоши и красоты, прокатившись на скоростном катере по живописным местам Дубая, включая Пальмовый остров
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Мы начнем нашу 2 часовую прогулку с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами»
Расписание: индивидуально по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
2 отзыва
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Совершите круиз из Дубай Марины и полюбуйтесь достопримечательностями города с моря во время круиза на роскошной яхте»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Начало: Dubai Marina
«Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая»
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
🚗 На машине
🛥 На яхте
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
«Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
🛥 На яхте
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Проведите весело время на борту роскошной яхты Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Вечерняя прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Полюбоваться закатом и ночными огнями Дубая с воды под бокал просекко
Начало: На Мина Рашид Марина
«Неторопливая прогулка на французской парусной яхте вдоль побережья»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$275 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
    Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
    Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
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    под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.

  • В
    Владимир
    22 мая 2024
    По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
    Очень вкусная еда, на судне чисто, виды замечательные.
  • Р
    Роман
    21 мая 2024
    На роскошной яхте по Дубай Марине
    Прекрасная прогулка на небольшой удобной яхте вдоль самых красивых видов Дубая. Шведский стол, напитки. Внимательный персонал хоть и не русскоговорящий. На
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    яхте нас оказалось где-то 16 человек (5 русских), вполне приятная компания. Места на корме, палубе - много. Очень советую брать именно на закате - не жарко, все видно, ну заход в бухту Дубаи Марины горящую всеми огнями!

  • Э
    Элина
    18 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших
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    решений. Антон оказался очень приветливым, внимательным гидом, с ним было очень интересно и комфортно на протяжении всей экскурсии. Он так любит то, чем занимается, что эта любовь передаётся окружающим. Мы плавали в открытом море под легким ветерком, наслаждались видами, слушали интересный рассказ гида, прокатились на сапах. Время летело незаметно, но Антон никуда не спешил, позволяя нам полностью насладиться нашей экскурсией. Однозначно будем рекомендовать друзьям! Большое спасибо!!!

    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Очень классный камада гидов, отвечают на вопросы сразу.. Нашот яхты, очен красивые направления, атмосфера бомба, вы можете увидеть вечернее Дубай, шоу прикрасны с одной словами рекомендую. . И спасибо отдельно Мухаммеду
  • K
    Kuanysh
    11 мая 2024
    По Дубай Марине на яхте Ocean Empress с ужином по системе «шведский стол»
    Супер впечатления, единственный минус это большая очередь за едой и то что не следят за очередью, некультурные люди начинают лезть в начало очереди.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На яхте»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
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  3. Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
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  5. На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "На яхте" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 39 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Дубае в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах ОАЭ, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке
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