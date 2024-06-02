1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
«В вашем распоряжении будет комфортабельная 13-метровая яхта с двумя палубами: в ней есть две спальных комнаты, туалет, кухня, холодильник, микроволновая печь, телевизор, гриль с решеткой, GPS и рыболовное снаряжение»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
«Узнаете о развитии яхтинга в Эмиратах, самых известных судах и мегаяхтах находящихся в порту — английском пароходе «Елизавета II», суперъяхте «Дубай» и футуристичной яхте «А»»
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Вы увидите с воды небоскрёбы, самое высокое в мире колесо обозрения, Светящийся мост, часть Пальмового острова, яхты и роскошный район Дубай Марина»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
«На яхте всё будет располагать к комфортному и безмятежному отдыху»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Групповая
3 часа
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
«Спустим на воду около яхты надувной бассейн»
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
Круиз
2 часа
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
«Водитель доставит вас из отеля в порт и проводит к яхте»
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте с купанием или рыбалкой
Начало: Marina East, Gate T
«Морской релакс Если вы захотите охладиться, капитан остановит яхту, чтобы вы могли искупаться в бирюзовых водах Персидского залива и позагорали на солнышке»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
10 июня в 06:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
«Проведите весело время на борту роскошной яхты»
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Групповая
2 часа
На роскошной яхте по Дубай Марине
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«Аренда роскошной частной яхты — не единственный доступный сейчас вариант»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от $57.50 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Проведите весело время на борту роскошной яхты»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная морская прогулка в Дубае: Пальмовый остров и за его пределы
Погрузитесь в мир роскоши и красоты, прокатившись на скоростном катере по живописным местам Дубая, включая Пальмовый остров
Начало: Сбор в любом отеле Дубая
«Мы начнем нашу 2 часовую прогулку с рукотворного канала Дубай Марина, знаменитого своим яхт клубом, променадом и футуристическими небоскребами»
Расписание: индивидуально по договорённости
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 6 чел.
Круиз
2 часа
Круиз на роскошной яхте Calypso 21+
Начало: Pier 7, Dubai Marina Mall
«Совершите круиз из Дубай Марины и полюбуйтесь достопримечательностями города с моря во время круиза на роскошной яхте»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $54.50 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на роскошной яхте
Начало: Dubai Marina
«Позвольте себе провести прекрасное время на роскошной яхте вдвоём или может быть замечательной компанией, наслаждаясь восхитительными видами Дубая»
Расписание: ежедневно,время под запрос
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$499 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
«Роскошная яхта Lotus длиной 220 футов предлагает многоуровневый отдых на нескольких палубах: наверху — вечеринки с баром и танцполом, на основном этаже — роскошный ресторан, где прямо при вас готовят барбекю, и бассейн с джакузи»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
«Что вас ожидает: Начните свой день с прекрасного завтрака на яхте»
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Проведите весело время на борту роскошной яхты Почувствуйте себя VIP персоной, поднимаясь на борт по красной ковровой дорожке»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Полюбоваться закатом и ночными огнями Дубая с воды под бокал просекко
Начало: На Мина Рашид Марина
«Неторопливая прогулка на французской парусной яхте вдоль побережья»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$275 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- ККристина30 мая 2024Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
- ЮЮлия30 мая 2024Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
- ССветлана29 мая 2024Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ВВладимир22 мая 2024Очень вкусная еда, на судне чисто, виды замечательные.
- РРоман21 мая 2024Прекрасная прогулка на небольшой удобной яхте вдоль самых красивых видов Дубая. Шведский стол, напитки. Внимательный персонал хоть и не русскоговорящий. На
- ЭЭлина18 мая 2024Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших
- ЕЕкатерина13 мая 2024Очень классный камада гидов, отвечают на вопросы сразу.. Нашот яхты, очен красивые направления, атмосфера бомба, вы можете увидеть вечернее Дубай, шоу прикрасны с одной словами рекомендую. . И спасибо отдельно Мухаммеду
- KKuanysh11 мая 2024Супер впечатления, единственный минус это большая очередь за едой и то что не следят за очередью, некультурные люди начинают лезть в начало очереди.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «На яхте»
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Сейчас в Дубае в категории "На яхте" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 39 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Дубае в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах ОАЭ, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ на русском языке