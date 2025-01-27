Путешествие начинается в историческом порту Мина Рашид, где гости узнают о морской истории Дубая.На борту французской яхты Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров участники отправляются в открытое море, наслаждаясь

лёгким завтраком с круассанами и напитками. Прогулка включает купание и катание на САПе возле Островов Мира. На борту предусмотрены все меры безопасности, включая спасательные жилеты и круги. Вся команда говорит по-русски, что делает поездку комфортной для русскоязычных туристов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

На прогулке поговорим об особенностях мореходства в ОАЭ и местной морской фауне. Вы узнаете обо всех объектах, видимых с борта, в том числе насыпных Островах Мира (The World Islands).

Мина Рашид Марина

Встретимся в историческом порту Дубая, где я расскажу о прошлом и будущем порта Рашид и самых интересных кораблях и яхтах, которые там находятся.

Завтрак в море (1 час)

Выходим в открытое море напротив района Джумейра, чтобы перекусить с видом на небоскрёбы даунтауна и, конечно, Бурдж-Халифу. Кстати, именно утром больше шансов встретить дельфинов.

Купание и САПы (1 час)

Пройдём в сторону легендарных Островов Мира, где вы искупаетесь в открытом море и покатаетесь на САПе.

Возвращение в порт (1 час)

Организационные детали

Как пройдёт поездка

На яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров

Перед выходом в море мы проводим базовый брифинг по технике безопасности

В стоимость прогулки включён лёгкий завтрак: чай, кофе или сок на выбор и корзинка с круассанами

Дополнительно