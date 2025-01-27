Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)

Ощутите утренний бриз на яхте в Дубае, наслаждаясь завтраком с круассанами и купанием в море. Подходит для романтических встреч и дружеских компаний
Путешествие начинается в историческом порту Мина Рашид, где гости узнают о морской истории Дубая.

На борту французской яхты Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров участники отправляются в открытое море, наслаждаясь
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лёгким завтраком с круассанами и напитками. Прогулка включает купание и катание на САПе возле Островов Мира. На борту предусмотрены все меры безопасности, включая спасательные жилеты и круги. Вся команда говорит по-русски, что делает поездку комфортной для русскоязычных туристов

5
10 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Уникальная прогулка на яхте
  • 🌊 Купание в открытом море
  • 🥐 Завтрак с круассанами
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🏝️ Виды на Острова Мира
  • 🗣️ Русскоязычная команда
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Утренняя прогулка в Дубае под парусом (с купанием и круассанами)
Ближайшие даты:
16
фев21
фев22
фев23
фев24
фев25
фев26
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Острова Мира
  • Бурдж-Халифа

Описание водной прогулки

На прогулке поговорим об особенностях мореходства в ОАЭ и местной морской фауне. Вы узнаете обо всех объектах, видимых с борта, в том числе насыпных Островах Мира (The World Islands).

Мина Рашид Марина

Встретимся в историческом порту Дубая, где я расскажу о прошлом и будущем порта Рашид и самых интересных кораблях и яхтах, которые там находятся.

Завтрак в море (1 час)

Выходим в открытое море напротив района Джумейра, чтобы перекусить с видом на небоскрёбы даунтауна и, конечно, Бурдж-Халифу. Кстати, именно утром больше шансов встретить дельфинов.

Купание и САПы (1 час)

Пройдём в сторону легендарных Островов Мира, где вы искупаетесь в открытом море и покатаетесь на САПе.

Возвращение в порт (1 час)

Организационные детали

Как пройдёт поездка

  • На яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров
  • Перед выходом в море мы проводим базовый брифинг по технике безопасности
  • В стоимость прогулки включён лёгкий завтрак: чай, кофе или сок на выбор и корзинка с круассанами

Дополнительно

  • На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, 2 спасательных круга, передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости
  • Катание на САПе включено в стоимость прогулки
  • Все члены команды говорят по-русски

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Мина Рашид Маринa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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M
27 янв 2025
Все супер. Рекомендую!
А
26 янв 2025
Ребята профессионалы и большие знатоки своего дела 👌🏼☀️
Ирина
9 янв 2025
Выражаем благодарность нашему капитану Антону за чудесную морскую прогулку под парусом и рождественским завтраком с круассанами. Антон показал себя, как грамотный шкипер, прекрасный организатор и рассказчик, завоевал авторитет у наших детей.
М
9 янв 2025
Идельаное время провождение в море, отличный собеседник, расскажет все подробно о море, чудесная яхта. Покататься на САПе Отдельное удовольствие. Спасибо Антону.
К
21 дек 2024
Отличная морская прогулка, нам очень понравилось! Приятное времяпрепровождение от самого начала и до конца. Антон и Настя были очень приветливыми и доброжелательными. Вся прогулка сопровождалось интересными фактами про город, про залив, была возможность самостоятельно попробовать управлять судном, также была возможность искупаться в открытом море. Катались утром, очень тихо и спокойно.
Irene
6 дек 2024
Замечательно провели время с Антоном. Знающий и внимательный капитан парусника. Получили большое удовольствие!
Н
21 ноя 2024
Огромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающее приключение, о котором мы давно мечтали, и которое было наполнено дружелюбным общением, интересными рассказами,
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позитивом. Антон создал нам такую душевную атмосферу что время пролетело так быстро на одном дыхании, мы получили волшебное удовольствие, о котором будем с теплотой еще очень долго вспоминать. Антон, вы дарите людям радость, настроение, эмоции, доброту, тепло, огромная вам благодарность от нас!!! А за Просеко с фруктами на закате отдельная благодарность ❤️🍾! Купание в море, эмоции мужа от катания на доске, отдельная благодарность от меня за внимание и понимание! Обязательно в следующий раз к вам обратимся, до скорых встреч и всех вам благ!!!❤️❤️❤️

Огромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающееОгромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающее
Юлия
19 ноя 2024
Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!
Антон окружил нас заботой и вниманием, и вместе с тем, был ненавязчивым и очень обходительным.
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Рассказал нам интересные моменты о яхтинге и о Дубае, провел мини-экскурсию по яхте, даже дал немного поучаствовать в процессе поднятия паруса.
Прогулка прошла максимально комфортно, даже не заметили как пролетело время. От всей души рекомендую посетить данную прогулку, познакомиться с таким отзывчивым и внимательным человеком, который действительно сделает все для вашего комфорта. Вы получите невероятное удовольствие от прогулки и сделаете тысячу красивейших фото, а после будете с теплом в сердце вспоминать проведенное на яхте время!

Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!
Д
9 ноя 2024
Антон прекрасный капитан и ему большое спасибо за супер прогулку! Все было весело, легко и непринужденно! Будем рекомендовать всем друзьям!
Юлия
5 ноя 2024
Замечательная прогулка. Особенное спасибо выражаем нашему капитану и организатору поездки Антону. Вежливый, воспитанный, отзывчивый, знающий, с чувством юмора, в общем, приятный во всех отношениях человек! От души рекомендуем. Мы ездили с утра с 8.00 на 3 часа, море удивительное и жары еще не чувствуется. Множество приятных мелочей со стороны Антона сделали нашу поездку еще более комфортной! Большое спасибо!

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