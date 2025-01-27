Путешествие начинается в историческом порту Мина Рашид, где гости узнают о морской истории Дубая.
На борту французской яхты Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров участники отправляются в открытое море, наслаждаясь
На борту французской яхты Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров участники отправляются в открытое море, наслаждаясь
6 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Уникальная прогулка на яхте
- 🌊 Купание в открытом море
- 🥐 Завтрак с круассанами
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🏝️ Виды на Острова Мира
- 🗣️ Русскоязычная команда
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Острова Мира
- Бурдж-Халифа
Описание водной прогулки
На прогулке поговорим об особенностях мореходства в ОАЭ и местной морской фауне. Вы узнаете обо всех объектах, видимых с борта, в том числе насыпных Островах Мира (The World Islands).
Мина Рашид Марина
Встретимся в историческом порту Дубая, где я расскажу о прошлом и будущем порта Рашид и самых интересных кораблях и яхтах, которые там находятся.
Завтрак в море (1 час)
Выходим в открытое море напротив района Джумейра, чтобы перекусить с видом на небоскрёбы даунтауна и, конечно, Бурдж-Халифу. Кстати, именно утром больше шансов встретить дельфинов.
Купание и САПы (1 час)
Пройдём в сторону легендарных Островов Мира, где вы искупаетесь в открытом море и покатаетесь на САПе.
Возвращение в порт (1 час)
Организационные детали
Как пройдёт поездка
- На яхте Beneteau Oceanis Clipper 343 длиной 11 метров
- Перед выходом в море мы проводим базовый брифинг по технике безопасности
- В стоимость прогулки включён лёгкий завтрак: чай, кофе или сок на выбор и корзинка с круассанами
Дополнительно
- На борту есть взрослые и детские спасательные жилеты, 2 спасательных круга, передатчик для вызова береговой охраны в случае необходимости
- Катание на САПе включено в стоимость прогулки
- Все члены команды говорят по-русски
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мина Рашид Маринa
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 532 туристов
Я профессиональный шкипер парусной яхты и основатель яхтенной компании. 13 лет живу в Эмиратах, наслаждаюсь яхтингом и делюсь этой радостью с желающими открыть для себя что-то новое в Дубае.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maxim
27 янв 2025
Все супер. Рекомендую!
А
Андрей
26 янв 2025
Ребята профессионалы и большие знатоки своего дела 👌🏼☀️
Ирина
9 янв 2025
Выражаем благодарность нашему капитану Антону за чудесную морскую прогулку под парусом и рождественским завтраком с круассанами. Антон показал себя, как грамотный шкипер, прекрасный организатор и рассказчик, завоевал авторитет у наших детей.
М
Мансур
9 янв 2025
Идельаное время провождение в море, отличный собеседник, расскажет все подробно о море, чудесная яхта. Покататься на САПе Отдельное удовольствие. Спасибо Антону.
К
Константин
21 дек 2024
Отличная морская прогулка, нам очень понравилось! Приятное времяпрепровождение от самого начала и до конца. Антон и Настя были очень приветливыми и доброжелательными. Вся прогулка сопровождалось интересными фактами про город, про залив, была возможность самостоятельно попробовать управлять судном, также была возможность искупаться в открытом море. Катались утром, очень тихо и спокойно.
Irene
6 дек 2024
Замечательно провели время с Антоном. Знающий и внимательный капитан парусника. Получили большое удовольствие!
Н
Наталья
21 ноя 2024
Огромная благодарность Антону за потрясающую прогулку на парусной яхте. Яхта ухожена, чистая. Антон предоставил нам запоминающее приключение, о котором мы давно мечтали, и которое было наполнено дружелюбным общением, интересными рассказами,
Юлия
19 ноя 2024
Огромнейшая благодарность капитану Антону за такую потрясающую прогулку на яхте, за невероятные впечатления и прекрасные воспоминания!
Антон окружил нас заботой и вниманием, и вместе с тем, был ненавязчивым и очень обходительным.
Антон окружил нас заботой и вниманием, и вместе с тем, был ненавязчивым и очень обходительным.
Д
Дмитрий
9 ноя 2024
Антон прекрасный капитан и ему большое спасибо за супер прогулку! Все было весело, легко и непринужденно! Будем рекомендовать всем друзьям!
Юлия
5 ноя 2024
Замечательная прогулка. Особенное спасибо выражаем нашему капитану и организатору поездки Антону. Вежливый, воспитанный, отзывчивый, знающий, с чувством юмора, в общем, приятный во всех отношениях человек! От души рекомендуем. Мы ездили с утра с 8.00 на 3 часа, море удивительное и жары еще не чувствуется. Множество приятных мелочей со стороны Антона сделали нашу поездку еще более комфортной! Большое спасибо!
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