Ресторан Saffron в Atlantis The Palm — это крупнейший «шведский стол» Дубая с более чем 220 блюдами и 20 кулинарными станциями.
Вас ждут кухни разных стран, изысканные морепродукты, фирменные блюда и яркая атмосфера открытых кухонь. Атмосфера праздника и гастрономическое разнообразие сделают ваш ужин по-настоящему особенным.
Описание экскурсииКрупнейший буфет Дубая Saffron — это самый большой буфет в Дубае, где вас ждут более 220 блюд и 20 интерактивных кулинарных станций. Благодаря концепции «Шеф‑стол» приготовление превращается в настоящее представление — с оживлёнными кухнями и увлекательной подачей. Кулинарное путешествие Оцените широкий выбор кухонь со всего мира: от блюд Юго‑Восточной Азии и Индии до свежайших суши, сашими и богатейшего ассортимента морепродуктов. В меню Saffron представлены и фирменные блюда — ароматные малазийские рагу, острые блюда вок и изысканные десерты, которые порадуют сладкоежек. Особенные впечатления Одной из главных «изюминок» ресторана является станция глиняных горшочков, где рагу томятся на открытом огне по традиционным рецептам. Атмосфера Saffron сочетает кулинарное мастерство и развлечение, превращая ужин в незабываемое гастрономическое приключение. Важная информация:
- Время удержания брони стола — 15 минут.
- Дресс-код — повседневный.
- Ужин подаётся с 18:00 до 22:30, ограничений по времени пребывания за столом нет.
Что включено
- Доступ в главный вестибюль отеля
- Бесплатная услуга парковки
- Ужин «шведский стол»
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
44H8+WG - Dubai - United Arab Emirates
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
3 ноя 2025
E
Elena
2 ноя 2025
Посещаем это буфет каждый год! И с каждым годом становится меньше и хуже ассортимент, к сожалению!
А
Алиса
19 мар 2025
Огромный выбор блюд и отличное соотношение цены и качества. Невозможно уйти отсюда голодным — ассортимент впечатляет!
М
Мария
25 фев 2025
Отель просто восхитительный, отлично подходит даже для красивых фотографий. Парковка с услугой valet оказалась бесплатной, что приятно удивило. Еда замечательная — впервые попробовала устрицы, а суши оказались потрясающими! Очень хороший опыт, действительно стоит посетить
А
Алексей
15 июл 2024
Это был лучший ресторан с «шведским столом», где я когда‑либо был! Моя мама попробовала каждое блюдо и осталась в полном восторге. Мы прекрасно поужинали. Отличный сервис, вкусная еда, чистота и элегантная атмосфера — всё просто на высшем уровне. Невероятный опыт, не могу дождаться следующей поездки в Дубай!
