Расслабьтесь после долгого дня в ресторане на воде. Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином.
Шеф-повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
Шеф-повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дубай Марина
- Набережная JBR
- Небоскреб Cayan Tower
- Остров Bluewaters Island (колесо обозрения Ain Dubai)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса. Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города. Программа круиза (без трансфера):
• Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45). Программа круиза (с трансфером):
- Сбор из отеля. Ориентировочно: 18.30 - 19.00 — Шарджа Аджма,19.00 - 20.00 — Дубай, 20.00 - 20.30 — Дубай Марина.
- Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 - 22:45).
• Обратный трансфер в отель. Меню: Закуски:
• Финики и арабский кофе • Ассорти соков • Газированные напитки • Чай и вода • Фалафель с тахини • Кибби из ягненка Салаты:
• Хумус • Свекольный мутабель • Картофельный салат • Салат из жареных овощей и сыра Фета • Морепродукты с миксом зеленого салата • Лаймовая заправка • Салат Вальдорф с капустой Основные блюда:
Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.
• Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле) • Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле) • Овощи на гриле Хлебный уголок:
• Ассорти булочек и арабского хлеба Десерты:
• Ассорти свежих фруктов • Крем брюле • Морковный торт • Шоколадный торт • Умм Али Важная информация:
Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.
Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Круиз с ужином на премиум-катамаране
- Развлекательная программа (живое выступление певицы)
- Ужин (шведский стол), гриль-станция с поваром на борту
- Безалкогольные напитки
- Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Торт по особому случаю
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Alexandra Dhow Cruise
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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