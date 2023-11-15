Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине

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Расслабьтесь после долгого дня в ресторане на воде. Двухпалубный просторный катамаран — отличное место провести время за ужином.

Шеф-повар на борту угостит всех присутствующих блюдами интернациональной кухни и своими фирменными яствами.
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Дубай Марина
  • Набережная JBR
  • Небоскреб Cayan Tower
  • Остров Bluewaters Island (колесо обозрения Ain Dubai)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса. Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города. Программа круиза (без трансфера):

• Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45). Программа круиза (с трансфером):

  • Сбор из отеля. Ориентировочно: 18.30 - 19.00 — Шарджа Аджма,19.00 - 20.00 — Дубай, 20.00 - 20.30 — Дубай Марина.
  • Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 - 22:45).

• Обратный трансфер в отель. Меню: Закуски:

• Финики и арабский кофе • Ассорти соков • Газированные напитки • Чай и вода • Фалафель с тахини • Кибби из ягненка Салаты:

• Хумус • Свекольный мутабель • Картофельный салат • Салат из жареных овощей и сыра Фета • Морепродукты с миксом зеленого салата • Лаймовая заправка • Салат Вальдорф с капустой Основные блюда:

Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.

• Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле) • Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле) • Овощи на гриле Хлебный уголок:

• Ассорти булочек и арабского хлеба Десерты:

• Ассорти свежих фруктов • Крем брюле • Морковный торт • Шоколадный торт • Умм Али Важная информация:

Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.
Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз с ужином на премиум-катамаране
  • Развлекательная программа (живое выступление певицы)
  • Ужин (шведский стол), гриль-станция с поваром на борту
  • Безалкогольные напитки
  • Трансфер (в случае выбора опции с трансфером)
Что не входит
  • Алкогольные напитки
  • Торт по особому случаю
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Alexandra Dhow Cruise
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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