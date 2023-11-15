Что вас ожидает: На борту комфортабельного плавучего ресторана вы отправитесь вдоль береговой линии Дубая, усеянной вечерними огнями манящего и завораживающего мегаполиса. Судно пройдет мимо таких культовых достопримечательностей, как Дубай Марина — одного из самых фешенебельных районов города, Айн Дубай — самого большого в мире колеса обозрения, набережной JBR — самого популярного курортно-жилого комплекса города. Программа круиза (без трансфера):

• Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45). Программа круиза (с трансфером):

Сбор из отеля. Ориентировочно: 18.30 - 19.00 — Шарджа Аджма,19.00 - 20.00 — Дубай, 20.00 - 20.30 — Дубай Марина.

Круиз с ужином на арабской лодке по Дубай Марине (21:00 - 22:45).

• Обратный трансфер в отель. Меню: Закуски:

• Финики и арабский кофе • Ассорти соков • Газированные напитки • Чай и вода • Фалафель с тахини • Кибби из ягненка Салаты:

• Хумус • Свекольный мутабель • Картофельный салат • Салат из жареных овощей и сыра Фета • Морепродукты с миксом зеленого салата • Лаймовая заправка • Салат Вальдорф с капустой Основные блюда:

Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.

• Шиш Таук (маринованная по-арабски куриная грудка на гриле) • Кюфта из баранины с соусом Цацики (фарш из баранины на гриле) • Овощи на гриле Хлебный уголок:

• Ассорти булочек и арабского хлеба Десерты:

• Ассорти свежих фруктов • Крем брюле • Морковный торт • Шоколадный торт • Умм Али Важная информация:

Филе трески с маслом и соусом Тартар • Гуляш из говядины • Жареная курица по-каджунски со специями • Жареный картофель с чесноком и тимьяном • Тайское овощное зеленое карри • Пенне арабьята • Вареный рис Демонстрационная кухня:.

Посадка на борт с 20:30. Отправление в 21:00.