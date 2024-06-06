1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
«Перед ужином вам предложат лёгкие закуски: пончики с мёдом, шаурму, чай, кофе»
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Круиз
2 часа
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
«Круиз по Дубай Марине на двухпалубной традиционной лодке доу с ужином в формате шведского стола и под аккомпанемент живой музыки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
«Вы попробуете арабский кофе (гахва) и финики, которые традиционно подаются арабами в знак приветствия, а вечером насладитесь аппетитным ужином под звездами и шоу-программой с танцами и песнями»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Билеты
2 часа
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
«На ужин в формате шведского стола вам будут предложены блюда интернациональной и авторской кухни»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Круиз
2 часа
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
«Ужин в формате шведского стола»
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
«Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Джип-сафари, ужин в пустыне и шоу-программа включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
«Посещение ресторана с ужином и развлекательной программой»
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
«Ужин и развлечения в бедуинской деревне»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
«Варианты ужина: в обычной зоне (шведский стол) — 280$ за машину»
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
«Вечернее шоу, ужин и звёздное небо»
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
«У вас будут комфортные места во время ужина и за просмотром вечерней программы»
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Сафари по барханам Дубая: экстрим, ужин и шоу в бедуинской деревне
Вас ждет приключение по песчаным дюнам Дубая на мощных внедорожниках, захватывающие развлечения и уютный вечер среди барханов
Начало: Ваш отель
«В завершении экскурсии, вас ждёт ужин в деревне бедуинов, великолепная шоу-программа, катание на верблюдах»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 46$37 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный сафари тур в Дубае с премиум ужином в VIP кемпинге
Погрузитесь в атмосферу пустыни с эксклюзивным сафари туром. Адреналиновые приключения и роскошный ужин ждут вас
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP–кемпинге: фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$369 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Сафари в пустыне Lah Bab: VIP ужин и шоу
Погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока, наслаждаясь захватывающим сафари и культурным вечером среди песков
Начало: Ваш отель
«Ужин в VIP - кемпинге (фуршет — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки) •Алкогольные напитки доступны за дополнительную плату»
Расписание: ежедневно с 14:00-21:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$65 за человека
Групповая
6 часов
Пустынное приключение в Дубае: квадроциклы и верблюды
Откройте для себя дух пустыни с экскурсией в Дубае, включающей захватывающее катание на квадроциклах и верблюдах
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно с 14:30-21:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$70 за человека
Групповая
2 часа
Яхт-тур Ocean Empress по Дубай Марине с ужином «шведский стол»
Вас ждет незабываемое путешествие на роскошной яхте с ужином и шоу-программой в сердце Дубая
Начало: Пирс OCEAN EMPRESS MEGA DHOW
Расписание: Ежедневно в 20:00 - 22:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $40 за человека
Круиз
2 часа
Вечерний круиз на доу Al Mansour с ужином
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Al Mansour Dhow предлагает ежедневные вечерние круизы с ужином»
Расписание: Ежедневно в 21:00
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от $27 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на премиум-катамаране «Alexandra» в Дубай Марине
Начало: Alexandra Dhow Cruise
«• Круиз с ужином на премиум-катамаране по Дубай Марине (21:00 — 22:45)»
Сегодня в 19:00
10 июня в 19:00
от $50 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке в районе Дубай Марина
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
«Потрясающий вид на ярко подсвеченные небоскребы и элитный променад делает ужин на корабле уникальным»
Расписание: 19.00 - 23.00 (Время сбора зависит от района вашего отеля)
Сегодня в 16:00
Завтра в 19:00
от $50 за человека
Групповая
3 часа
По Дубай Марине на яхте Lotus с ужином по системе «шведский стол»
Начало: Марса Дубаи, улица Эль Марса, 70A
«Кроме того, вас ждет вечерняя музыкальная программа с танцами танура и прекрасный ужин по системе «шведский стол»»
Расписание: Ежедневно: время посадки 18:45, отплытия 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от $68 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия по ночному Дубаю с ужином на арабской лодке на закате
Начало: Сбор из любого отеля Дубая. Укажите название отеля
«Наше путешествие начинается вечером, когда Дубай погружается в багрянец заката, который мы встретим за ужином во время круиза по заливу Дубай Марина на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота (16.00 - 23.00)
Сегодня в 16:00
10 июня в 16:00
$100 за человека
Круиз
1.5 часа
Круиз на закате с ужином и безалкогольными напитками
Начало: Al Majara - Al Hubob St - Dubai Marina
«На борту есть все для идеального отдыха — вкусный ужин от шеф повара и приятная музыка»
Расписание: Ежедневно в 17:00 и 20:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $57.50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательное сафари в пустыне без ужина и шоу-программы
Начало: Ваш отель
«Пустынное сафари в Дубае без ужина, шоу-программы и посещения кемпинга — это уникальная возможность насладиться природой без лишних декораций и шумных развлечений»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$210 за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Полёт на вертолёте + сафари с премиум ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, время под запрос
11 июня в 14:30
12 июня в 14:30
от $305 за человека
Мини-группа
8 часов
Ужин в пустыне в Баб-аль-Шамс
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем вам незабываемый восточный ужин с видом на арабскую пустыню под мягким вечерним солнцем и при таинственных звуках горящего огня»
Расписание: ежедневно
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
$295 за человека
Групповая
2 часа
Ужин на арабской лодке Доу
«В течение двухчасового круиза Вам будет предложен ужин в виде шведского стола, и развлекательная программа с живой музыкой и национальным танцем «Танура»»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 19:00
от $55 за человека
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
«Ужин на яхте не даст насовсем оторваться от дня сегодняшнего»
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Мини-группа
6 часов
Сафари на ретро-джипах из Дубая
Бескрайняя пустыня, национальный ужин, катание на верблюдах и восточные танцы на закате
Начало: У вашего отеля в Дубае
«Сафари, катание на верблюдах, шоу-программа, ужин и напитки включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$200 за человека
Групповая
2.5 часа
По Дубай Марине на яхте Orchid с ужином и развлечениями
Начало: The Jewels Tower 2, Джевэл Тауэр
«Открытая палуба с зеленым газоном, бассейн, живая музыка, ужин по системе «шведский стол» и развлекательная программа — на этой яхте есть все»
Расписание: Ежедневно: время посадки 15:45, отплытие 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $68.20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- ЮЮлия2 июня 2024Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
- LLiudmila30 мая 2024Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
- ССергей30 мая 2024Плюсы: поездка по дюнам на новеньком land cruiser 300 (40 минут) 10 из 10 Потрясающие фотографии и виды. Минусы: бесполезный и никому
- ДДарья30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, несмотря на жуткую жару)) Особенно повезло с гидом, было очень интересно пообщаться, много интересного рассказывал! Все были очень довольны!
- ССветлана29 мая 2024Экскурсия потрясающая! Водитель профессионал. Эмоций куча. Брали квадроцикл на двоих с мужем, я не справилась с жарой, прям поплохело. Но на улице было +50, шоу очень интересное, особенно фаер) вообщем мы ехали домой уставшие, но очень довольные) спасибо!!!
- ССветлана29 мая 2024Очень красиво) понравилось все, такие шикарные виды) ужин тоже был превосходным!
- AAlexander27 мая 2024За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
- ЮЮлия27 мая 2024Экскурсия очень динамичная, водитель на сафари был прекрасен. За отдельную плату пюможно покататься на квадроциклах и верблюдах - рекомендую, т.
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «С ужином»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "С ужином" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 27 до 480 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2024 год по теме «С ужином», 2513 ⭐ отзывов, цены от $27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август