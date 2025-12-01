Приготовьтесь к встрече со звёздами в Музее мадам Тюссо в Дубае, всемирно известном музее восковых фигур.
Забронируйте билеты прямо сейчас и приготовьтесь окунуться в сверкающий и манящий мир знаменитостей!
Описание билетаУвидеть знаменитостей в одном месте В музее находится более 60 реалистичных восковых фигур, изображающих самых известных мировых знаменитостей: голливудских звёзд, музыкантов, спортсменов и мировых лидеров. Вас ждут селфи со знаменитостями, волнующие ощущения от выступления на сцене с любимыми музыкантами и детский восторг от встречи со звёздами. Музей мадам Тюссо также предлагает множество развлечений: интерактивные экспозиции, тематические зоны и фотозоны — идеальное место для семьи или друзей! Музей подарит уникальные и незабываемые впечатления посетителям любого возраста. Важная информация:
- Детям до 3 лет билет не требуется (проход бесплатный).
- Время работы музея — с 12:00 до 20:00, в пятницу и субботу — с 11:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в музей Madame Tussauds
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Madame Tussauds Dubai, Музей · Дубай Марина, Блуэ Уотер Айлендс, Blue waters
Завершение: Madame Tussauds
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
