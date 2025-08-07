М Мирон Отличное впечатление для моих детей 1 и 4 лет во время отдыха в Дубае! Это был лучший день, и мы наслаждались им всей семьёй, включая взрослых. Всё организовано идеально, а персонал — невероятно дружелюбный и отзывчивый.

В Виктор Всё было просто потрясающе! Моему малышу так понравилось, что он даже не хотел уходить. Огромное спасибо всей команде OliOli за такой невероятный опыт для детей и взрослых, а также за заботу и внимание к каждому ребёнку. Это место должно быть в списке у каждого родителя. Мы в восторге от OliOli!

В Валерия Абсолютно уникальное место, сочетающее науку и искусство. Особенно радует система посещения по времени — благодаря этому здесь спокойно и комфортно, а дети могут сосредоточиться и творить. Простые, но продуманные решения помогают им искать новые и креативные подходы. Отдельное спасибо сотрудникам за доброту и улыбки, и особенно Соне из Пакистана!