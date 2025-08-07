OliOli® — это уникальное пространство, созданное для семейных игр и радостного общения. Здесь дети могут исследовать, удивляться и проявлять воображение в атмосфере вдохновения. Каждое посещение становится новым открытием для всей семьи.
Место для всей семьи OliOli® создан с любовью — это пространство, где родители и дети проводят время вместе, играют и вдохновляются. Каждый зал наполнен практическими занятиями, которые развивают любознательность, воображение и креативность. Творчество без границ Здесь нет правильных или неправильных решений — только бесконечные возможности для исследований. Дети могут свободно бродить по просторным залам, открывать новое и радоваться каждому открытию. Каждое посещение уникально, а гости любого возраста всегда желанны. Место отдыха и вдохновения После игр загляните в светлое кафе «La Petite Treehouse» — здесь предлагают приятные угощения и закуски в течение всего дня. Присоединяйтесь, чтобы находить радость, быть любознательными и открывать новое вместе с детьми. Важная информация:
- Что взять с собой: сменную одежду, носки.
- Приобретайте детские билеты для детей от 12 до 24 месяцев.
- Дети младше 12 месяцев проходят бесплатно.
- Обязательно возьмите с собой пару носков для зон, где разрешено находиться только в носках (достаточно одной пары на семью).
- Возьмите сменную одежду для детей на случай игр в «Водной галерее».
- Гости должны одеваться скромно и уважительно, в соответствии с местными обычаями ОАЭ.
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к постоянным галереям OliOli
- Доступ в кафе «Le Petite Treehouse»
- Один взрослый билет на каждый детский билет
Что не входит в цену
- Трансфер
- Еда и напитки
- Временные и сезонные активности - приобретаются на месте как дополнительные опции
- Носки - просим брать с собой для детей и хотя бы одного взрослого (можно купить как доп. опцию)
Место начала и завершения?
56CV+792 Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирон
7 авг 2025
Отличное впечатление для моих детей 1 и 4 лет во время отдыха в Дубае! Это был лучший день, и мы наслаждались им всей семьёй, включая взрослых. Всё организовано идеально, а персонал — невероятно дружелюбный и отзывчивый.
В
Виктор
11 июл 2025
Всё было просто потрясающе! Моему малышу так понравилось, что он даже не хотел уходить. Огромное спасибо всей команде OliOli за такой невероятный опыт для детей и взрослых, а также за заботу и внимание к каждому ребёнку. Это место должно быть в списке у каждого родителя. Мы в восторге от OliOli!
В
Валерия
12 апр 2025
Абсолютно уникальное место, сочетающее науку и искусство. Особенно радует система посещения по времени — благодаря этому здесь спокойно и комфортно, а дети могут сосредоточиться и творить. Простые, но продуманные решения помогают им искать новые и креативные подходы. Отдельное спасибо сотрудникам за доброту и улыбки, и особенно Соне из Пакистана!
И
Иван
27 авг 2024
Замечательно! Мы были здесь уже второй раз за неделю и планируем прийти снова.
