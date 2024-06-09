Дети до 2 лет и беременные женщины допускаются только по билетам с открытой датой и билетам с посещением площадки Penguin Cove.

На категории других билетов дети до 2 лет и беременные женщины НЕ допускаются.

Детей до 15 лет должен сопровождать кто-то совершеннолетний.

Обратите внимание! На выбор предоставляются несколько категорий билетов с разными опциями. Внимательно изучите блок «что включено / не включено»! Знаменитая достопримечательность Аквариум с его огромными размерами и разнообразной коллекцией морских обитателей предлагает уникальную возможность поближе познакомиться с некоторыми из самых интересных существ океана. Пройдите через туннель длиной 48 метров и с изумлением посмотрите на более чем 140 видов морских существ, включая акул, скатов и гигантских окуней, плавающих над вами и вокруг вас. Знакомство с животными В аквариуме также есть потрясающий подводный зоопарк, где посетители могут наблюдать за пингвинами, выдрами и другими водными животными в их естественной среде обитания. Для любителей приключений аквариум Dubai Mall предлагает ряд захватывающих впечатлений, таких как подводное плавание в клетке, погружение с акулами и катание на лодке со стеклянным дном, которые перенесут вас в захватывающее путешествие по глубинам океана. Важная информация: