Приготовьтесь погрузиться в подводный мир в Аквариуме Dubai Mall — одной из самых зрелищных и впечатляющих достопримечательностей Дубая.
Осмотрев аквариумы, отправляйтесь в подводный зоопарк, где представлены животные тропических лесов, побережья и океанов.
А если захотите оказаться еще ближе к обитателям аквариума, можете покататься на лодке со стеклянным дном и побывать на туре по закулисью с теми, кто заботится о жителях аквариумов.
Осмотрев аквариумы, отправляйтесь в подводный зоопарк, где представлены животные тропических лесов, побережья и океанов.
А если захотите оказаться еще ближе к обитателям аквариума, можете покататься на лодке со стеклянным дном и побывать на туре по закулисью с теми, кто заботится о жителях аквариумов.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Обратите внимание! На выбор предоставляются несколько категорий билетов с разными опциями. Внимательно изучите блок «что включено / не включено»! Знаменитая достопримечательность Аквариум с его огромными размерами и разнообразной коллекцией морских обитателей предлагает уникальную возможность поближе познакомиться с некоторыми из самых интересных существ океана. Пройдите через туннель длиной 48 метров и с изумлением посмотрите на более чем 140 видов морских существ, включая акул, скатов и гигантских окуней, плавающих над вами и вокруг вас. Знакомство с животными В аквариуме также есть потрясающий подводный зоопарк, где посетители могут наблюдать за пингвинами, выдрами и другими водными животными в их естественной среде обитания. Для любителей приключений аквариум Dubai Mall предлагает ряд захватывающих впечатлений, таких как подводное плавание в клетке, погружение с акулами и катание на лодке со стеклянным дном, которые перенесут вас в захватывающее путешествие по глубинам океана. Важная информация:
- Дети до 2 лет и беременные женщины допускаются только по билетам с открытой датой и билетам с посещением площадки Penguin Cove.
- На категории других билетов дети до 2 лет и беременные женщины НЕ допускаются.
- Детей до 15 лет должен сопровождать кто-то совершеннолетний.
Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет Aquarium + Underwater Zoo (2+)
|$41
|Билет Aquarium + Underwater Zoo (до 2 лет)
|$0
|Билет + экскурсия на лодке со стеклянным дном (2+)
|$53
|Билет + посещение площадки Penguin Cove (2+)
|$60
|Билет + посещение площадки Penguin Cove (до 2 лет)
|$0
|Билет Ultimate Experience (2+)
|$91
|Билет All Access Pass (2+)
|$120
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в Дубайский аквариум и подводный зоопарк
- Экскурсия за кулисами
- Индивидуальный тур лодке со стеклянным дном
- Кормление рыб (при условии доступности)
- Посещение площадки Pegnuin Cove
- 1 ваучер на еду и напитки на сумму 20 дирхамов ОАЭ в кафе «Аквариум»
- 1 ваучер на 20 дирхамов ОАЭ в розничном магазине Aquarium
Что не входит в цену
- Питание
- Любые встречи с животными
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road
Завершение: Financial Center Rd, Along Sheik zayed road, next to burj khalifa tower - Dubai
Когда и сколько длится?
Когда: Аквариум открыт с 10:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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