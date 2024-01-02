Водные гонки на Jet Car Dubai
Индивидуальная экскурсия в Дубае

Прокатиться на копиях Bugatti, Aston Martin или Ferrari по Персидскому заливу

Погрузитесь в мир невероятных ощущений с Jet Car Dubai — водными авто, внешне неотличимыми от гоночных автомобилей.

Вы сядете за руль и помчитесь по волнам залива, разрезая воду со скоростью мечты! И новичок, и опытный гонщик легко справится с управлением — наш инструктор всему научит. Приготовьтесь к вихрю адреналина и незабываемым впечатлениям!
Водные гонки на Jet Car Dubai
Водные гонки на Jet Car Dubai
Водные гонки на Jet Car Dubai
Водные гонки на Jet Car Dubai
Водные гонки на Jet Car Dubai
Водные гонки на Jet Car Dubai
Ближайшие даты:
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
8
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы промчитесь по волнам Персидского залива на водных суперкарах — копиях роскошных автомобилей Corvette, Bugatti, Aston Martin или Ferrari. Реактивный водный автомобиль развивает скорость до 70 км/ч. У него, как и у обычного, есть лобовое стекло, видеоэкран, GPS и Bluetooth.

Управлять водным авто вы будете самостоятельно — это довольно просто. Неважно, новичок вы или опытный гонщик — для каждого путешественника предусмотрен инструктаж, который занимает не более 10-15 мин.

Организационные детали

  • В стоимость входит: инструктаж и сопровождение гида-инструктора, 30-минутная поездка на Jet Car Dubai. Один Jet Car вмещает до 2 человек.
  • Возможна 20-минутная поездка – 235$ за 1-2 человек
  • Водные гонки возможны с детьми от 10 лет
  • Трансфер из вашего отеля не входит в стоимость, но может быть предоставлен за дополнительную плату — 80$ в обе стороны
  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Jumeirah
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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