Прокатиться на копиях Bugatti, Aston Martin или Ferrari по Персидскому заливу
Погрузитесь в мир невероятных ощущений с Jet Car Dubai — водными авто, внешне неотличимыми от гоночных автомобилей.
Вы сядете за руль и помчитесь по волнам залива, разрезая воду со скоростью мечты! И новичок, и опытный гонщик легко справится с управлением — наш инструктор всему научит. Приготовьтесь к вихрю адреналина и незабываемым впечатлениям!
Вы сядете за руль и помчитесь по волнам залива, разрезая воду со скоростью мечты! И новичок, и опытный гонщик легко справится с управлением — наш инструктор всему научит. Приготовьтесь к вихрю адреналина и незабываемым впечатлениям!
Ближайшие даты:
2
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Описание
Что вас ожидает
Вы промчитесь по волнам Персидского залива на водных суперкарах — копиях роскошных автомобилей Corvette, Bugatti, Aston Martin или Ferrari. Реактивный водный автомобиль развивает скорость до 70 км/ч. У него, как и у обычного, есть лобовое стекло, видеоэкран, GPS и Bluetooth.
Управлять водным авто вы будете самостоятельно — это довольно просто. Неважно, новичок вы или опытный гонщик — для каждого путешественника предусмотрен инструктаж, который занимает не более 10-15 мин.
Организационные детали
- В стоимость входит: инструктаж и сопровождение гида-инструктора, 30-минутная поездка на Jet Car Dubai. Один Jet Car вмещает до 2 человек.
- Возможна 20-минутная поездка – 235$ за 1-2 человек
- Водные гонки возможны с детьми от 10 лет
- Трансфер из вашего отеля не входит в стоимость, но может быть предоставлен за дополнительную плату — 80$ в обе стороны
- Сопровождать вас будет один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Jumeirah
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
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