Погрузитесь в мир невероятных ощущений с Jet Car Dubai — водными авто, внешне неотличимыми от гоночных автомобилей. Вы сядете за руль и помчитесь по волнам залива, разрезая воду со скоростью мечты! И новичок, и опытный гонщик легко справится с управлением — наш инструктор всему научит. Приготовьтесь к вихрю адреналина и незабываемым впечатлениям!

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Описание

Что вас ожидает

Вы промчитесь по волнам Персидского залива на водных суперкарах — копиях роскошных автомобилей Corvette, Bugatti, Aston Martin или Ferrari. Реактивный водный автомобиль развивает скорость до 70 км/ч. У него, как и у обычного, есть лобовое стекло, видеоэкран, GPS и Bluetooth.

Управлять водным авто вы будете самостоятельно — это довольно просто. Неважно, новичок вы или опытный гонщик — для каждого путешественника предусмотрен инструктаж, который занимает не более 10-15 мин.

Организационные детали