Побывать на представлении на стыке человеческого мастерства и технологий
La Perle by Dragone — это удивительное шоу, созданное великим мастером развлечений Франко Драгоне.
Оно проходит в специально построенном театре в Дубае и представляет собой захватывающее сочетание акробатики, танцев и визуальных эффектов. Шоу перенесёт вас в мир волшебства и фантазии!
Оно проходит в специально построенном театре в Дубае и представляет собой захватывающее сочетание акробатики, танцев и визуальных эффектов. Шоу перенесёт вас в мир волшебства и фантазии!
Ближайшие даты:
19
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Bronze
|$70
|Silver
|$85
|Gold
|$98
|Platinum
|$139
|VIP
|$218
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вы получите
Электронный билет на шоу La Perle.
Вы можете выбрать категорию места в соответствии со схемой зала (см. фото).
Организационные детали
- После того как вы внесёте предоплату на сайте, мы с вами свяжемся и вы сможете оплатить билет в любом удобном формате: наличными, банковским переводом (можно в рублях), криптовалютой
- Места в секторе выбираются системой автоматически исходя из категории билета
- Трансфер не включён в стоимость и предоставляется по запросу за дополнительную оплату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Al Habtoor City
- Когда и как рано покупать?
- Когда: Выберите дату при бронированииБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Oleksii — ваша команда гидов в Дубае
Меня зовут Алексей, я приехал в Дубай 5 лет назад в отпуск и остался здесь жить! Я и моя команда показываем гостям город с разных сторон, его красивую и сказочную жизнь и то, что вы никогда не увидите с экранов. Мы точно любим то, что мы делаем.
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