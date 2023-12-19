Билет на водно-акробатическое шоу La Perle

Билеты в Дубае

Побывать на представлении на стыке человеческого мастерства и технологий

La Perle by Dragone — это удивительное шоу, созданное великим мастером развлечений Франко Драгоне.

Оно проходит в специально построенном театре в Дубае и представляет собой захватывающее сочетание акробатики, танцев и визуальных эффектов. Шоу перенесёт вас в мир волшебства и фантазии!
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Билет на водно-акробатическое шоу La Perle
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
26
дек
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Bronze$70
Silver$85
Gold$98
Platinum$139
VIP$218
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вы получите

Электронный билет на шоу La Perle.

Вы можете выбрать категорию места в соответствии со схемой зала (см. фото).

Организационные детали

  • После того как вы внесёте предоплату на сайте, мы с вами свяжемся и вы сможете оплатить билет в любом удобном формате: наличными, банковским переводом (можно в рублях), криптовалютой
  • Места в секторе выбираются системой автоматически исходя из категории билета
  • Трансфер не включён в стоимость и предоставляется по запросу за дополнительную оплату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Al Habtoor City
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите дату при бронировании
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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