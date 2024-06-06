Активности – экскурсии в Дубае

Найдено 43 экскурсии в категории «Активности» в Дубае на русском языке, цены от $37, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
1 день в Дубае + катание на монорельсе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
325 отзывов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Мини-группа
7 часов
26 отзывов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты в парк MotionGate
Билеты
6 часов
15 отзывов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Билеты в парк LegoLand
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Джип-сафари по пустыне: в мини-группе из Дубая
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Парк развлечений «Ferrari World»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
14 отзывов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Групповая
5 часов
2 отзыва
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Билеты
13 часов
28 отзывов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Из Дубая - к горному курорту Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Билеты
1 час
4 отзыва
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Билеты
1 час
6 отзывов
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Билеты
1 час
2 отзыва
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Сафари на багги по дубайской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Фотопрогулка
6 часов
73 отзыва
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Экстрим-сафари на джипах
🛣 Джиппинг
🐫 На верблюдах
Групповая
6 часов
22 отзыва
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальное сафари по дубайским дюнам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
40 отзывов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Конная прогулка по пустыне в Дубае
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Сафари по дубайской пустыне (всё включено)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
17 отзывов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Из Дубая - на горный курорт Хатта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
🚗 На машине
Групповая
10 часов
20 отзывов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
5 часов
1 отзыв
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
10 июня в 12:30
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
Ювелирный шопинг в Дубае
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50$40 за всё до 6 чел.
Водные гонки на Jet Car Dubai
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Car в Дубае: адреналин и скорость на воде
Почувствуйте скорость и мощь водных суперкаров Jet Car в Дубае. Управление доступно каждому, а впечатления останутся навсегда
Начало: В Jumeirah
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Вейкбординг в Дубае
Индивидуальная
1 час
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Добавить в жизнь адреналина и увидеть город с нового ракурса
Начало: На пляже Джумейра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 2 чел.
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Ярослав
    6 июня 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
  • l
    leonid
    5 июня 2024
    Парк развлечений «Ferrari World»
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
    В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
    читать дальше

    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    1 день в Дубае + катание на монорельсе
    Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
    Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!
  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень
  • В
    Валерий
    26 мая 2024
    В пустыню! Джип-сафари и вечер в деревне бедуинов
    Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
  2. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  3. 1 день в Дубае + катание на монорельсе
  4. Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
  5. Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Активности" можно забронировать 43 экскурсии от 37 до 565 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1099 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 43 экскурсии на 2024 год по теме «Активности», 1099 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам