1 чел.
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Круиз
12 часов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Групповая
6 часов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Индивидуальная
8 часов
1 день в Дубае с монорельсом: от Пальмы Джумейры до Бурдж-Халифы
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной Пальмы Джумейры на монорельсе до великолепия Бурдж-Халифы. Эксклюзивный маршрут и профессиональный гид
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
$230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-сафари в пустыне Дубая с ужином в деревне бедуинов
Приключение начинается: прыжки по дюнам на внедорожнике и уютный вечер в бедуинском стиле. Это экскурсия, которую вы не забудете
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$37 за человека
Мини-группа
7 часов
Сафари по Аравийской пустыне (из Дубая)
Самое захватывающее приключение в Эмиратах (без сопровождения гида)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$63 за человека
Билеты
6 часов
Билет в MotionGate Дубай: мир кино и аттракционов ждет вас
Встречайте любимых героев и отправляйтесь в захватывающее приключение в тематическом парке MotionGate
Начало: у парка MotionGate
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$85 за билет
Мини-группа
1 час
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Билеты
1 час
Билеты в парк LegoLand
Веселое погружение в мир из любимого конструктора
Начало: В парке LegoLand
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$85 за билет
Мини-группа
6 часов
Джип-сафари по пустыне в Дубае: адреналин, ужин и шоу-программа
Вас ждет захватывающее приключение по пустыне на джипах, ужин в стиле бедуинов и впечатляющее шоу
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$50 за человека
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Парк развлечений «Ferrari World»
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Ресторан Sonara Camp: ужин в пустыне и развлекательная программа
Провести атмосферный вечер в стилизованном бедуинском лагере на территории Дубайского заповедника
Начало: В Дубайском пустынном заповеднике
Расписание: ежедневно в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
$260 за человека
Круиз
10 часов
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Индивидуальная
13 часов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Билеты
13 часов
Билеты в парк Ferrari World с обедом
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
Начало: В парке Ferrari World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - к горному курорту Хатта
Увидеть невероятную природу ОАЭ, побывать на пасеке и по желанию покататься на лодках
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Wild Wadi
Опробовать все аттракционы - от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Начало: В парке Wild Wadi
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$80 за билет
Билеты
1 час
Билеты в парк Warner Brothers с обедом
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов
Начало: В парке Warner Brothers World
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$90 за билет
Билеты
1 час
Билеты в аквапарк Yas Waterworld с обедом
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Начало: У аквапарка Yas
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$90 за билет
Фотопрогулка
6 часов
Сафари на багги по дубайской пустыне
Промчаться по барханам и устроить фото-остановку на закате среди песков
Начало: В вашем отеле / При бронировании сообщите название...
Расписание: ежедневно в 14:30
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$130 за человека
Групповая
6 часов
Экстрим-сафари на джипах
Зарядиться адреналином в Аравийской пустыне
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$70 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальное сафари по дюнам Дубая: адреналин и культурное погружение
Почувствуйте дух Аравийской пустыни, участвуя в захватывающем сафари на внедорожнике и насладитесь вечером в бедуинском лагере
Начало: у вашего отеля в Дубае
10 июня в 16:30
11 июня в 16:30
$280 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Индивидуальная
5 часов
Конная прогулка по пустыне в Дубае
Познакомиться с арабскими скакунами, прокатиться верхом по пескам и увидеть озеро Аль Кудра
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
Билеты
1.5 часа
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Индивидуальная
6.5 часов
Эксклюзивное сафари в Дубае: полное погружение в мир пустыни
Откройте таинственный мир пустыни Дубая в индивидуальном сафари-туре с комфортом и эксклюзивными развлечениями
Начало: в вашем отеле
29 июня в 15:00
30 июня в 15:00
$480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Дубая - на горный курорт Хатта
Бирюзовое озеро, финиковые рощи, этнографическая деревня и пчелиная ферма за 1 день
Начало: у вашего отеля
30 июня в 09:00
16 сен в 09:00
$550 за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Мечеть Шейха Зайда и парк Феррари
Самая известная святыня Эмиратов, парк автомобилей и обед в ресторане
Начало: ваш отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$135 за человека
скидка
15%
Квест
5 часов
Экскурсия-квест «Знакомство со старинными районами Дубая»
Выпить кофе в музее, поплавать на абре, ответить на вопросы квеста и получить подарок
Начало: от вашего отеля
10 июня в 12:30
11 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на север: природа, история и снорклинг с черепахами
Уехать из Дубая в Хор-Факкан, чтобы увидеть оазис, посетить древнюю мечеть и поплавать под водой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
$400 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Ювелирный шопинг в Дубае
Выгодно купить украшения из золота в проверенных магазинах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50$40 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Car в Дубае: адреналин и скорость на воде
Почувствуйте скорость и мощь водных суперкаров Jet Car в Дубае. Управление доступно каждому, а впечатления останутся навсегда
Начало: В Jumeirah
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Групповая
13 часов
Мусандам и Дибба Рок: снорклинг в аравийских фьордах
Групповая поездка из ОАЭ в Оман к горным и морским просторам
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$92 за человека
Индивидуальная
1 час
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Ski в Дубае
Добавить в жизнь адреналина и увидеть город с нового ракурса
Начало: На пляже Джумейра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$100 за всё до 2 чел.
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав6 июня 2024Только вернулись с трипа, гидом был FaziI) очень все понравилось, классно покатались по дюнам, хороший ужин и программа)) и самое главное в конце дня, можно утром где то погулять и вечер получить ещё удовольствие от времени. Советую ✅
- lleonid5 июня 2024В парке все очень круто жаль не работала Формула Роса очередей не было и внучке удалось покататься по три четыре раза на разных аттракционах очень дорогие цены на сувениры и тд а так все хорошо
- ИИлья4 июня 2024Ваха лучший 👍👍👍
- ВВладислав2 июня 2024Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
- ППавел1 июня 2024День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
- ЕЕкатерина30 мая 2024Огромное спасибо за чудесный день в Дубае, очень рады, что выбрали именно Вас для знакомства с городом. Наилучшие рекомендации!
- ККристина30 мая 2024Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
- LLiudmila30 мая 2024Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
- ЮЮлия30 мая 2024Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
- ВВалерий26 мая 2024Всё было прекрасно. Особенно гонки на джипах по пустыне. Водитель конечно профессионал в своём деле был у нас. Подкачал ужин, блюда в основном были невкусные и с акцентом на местных жителей. В целом хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Активности»
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