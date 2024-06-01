Уникальный опыт – экскурсии в Дубае

Найдено 14 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Дубае на русском языке, цены от $47, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
6 часов
95 отзывов
Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
Насладитесь экстремальным сафари по красным пескам, закатом в пустыне и вечерним ужином под звёздным небом. Всё включено
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
$47 за человека
Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
42 отзыва
Дубай в лучшем виде: эксклюзивный фототур на ретроджипе
Погрузитесь в мир ярких красок и великолепных видов Дубая, путешествуя на уникальном Jeep Wrangler 1990 года выпуска
Начало: В районе Дубай Марина или у вашего отеля (по догов...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$268 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка по Старому городу Дубая
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Авторская прогулка по историческим районам Дубая: Аль-Бастакия, Аль-Фахиди, Шиндага
Приглашаем на уникальную экскурсию по историческим районам Дубая. Узнайте о местных традициях, попробуйте кофе на песке и посетите музеи
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300$255 за всё до 4 чел.
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
🚁 На вертолёте
Мини-группа
1 час
7 отзывов
Полюбоваться Дубаем с вертолёта
Оценить масштаб мегаполиса с высоты птичьего полёта
Начало: На вертолётной площадке Атлантис
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за человека
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
🚁 На вертолёте
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
7 отзывов
Дубай 2 в 1: полёт на вертолёте и джип-сафари по пустыне + трансфер
Посмотреть на фантастический город с высоты, промчаться по пескам и увидеть шоу в деревне бедуинов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 14:00
11 июня в 14:00
12 июня в 14:00
$275 за человека
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Билеты
1.5 часа
2 отзыва
XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
Прокатиться над небоскребами и заливом по самому быстрому и протяжённому в мире городскому зиплайну
Начало: В торговом комплексе Дубай Молл
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$200 за билет
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Индивидуальная
1.5 часа
Над небоскребами Дубая: обед на высоте
Отобедать на высоте 50 метров над землёй и насладиться фантастическим видом
Начало: в районе Al Sufouh
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
$290 за человека
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
🚗 На машине
🛥 На яхте
Мини-группа
10 часов
Дубай: поездка в будущее в мини-группе
Узнать в Музее будущего, что готовит нам завтра, и насладиться на яхте сегодняшним днём
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
$300 за человека
Водные гонки на Jet Car Dubai
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Car в Дубае: адреналин и скорость на воде
Почувствуйте скорость и мощь водных суперкаров Jet Car в Дубае. Управление доступно каждому, а впечатления останутся навсегда
Начало: В Jumeirah
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
Вейкбординг в Дубае
Индивидуальная
1 час
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
1 час
Захватывающее приключение по бездорожью: тур на квадроциклах и багги
Исследовать потрясающий пустынный ландшафт Дубая и отыскать его скрытые сокровища
Начало: В районе Аль-Бадайер Дубай
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$76 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    Авторская прогулка по Старому городу Дубая
    Экскурсия по старому городу с Натальей произвела очень приятное впечатление. Предварительно были уточнены наши пожелания, включая опасения по поводу слишком
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    жаркой для пешеходной прогулки погоды. В результате экскурсия началась ближе к вечеру, а закончилась уже после наступления темноты. Тем не менее мы увидели и услышали много интересного! Особенно понравилась определенная гибкость и спонтанность при проведении экскурсии, хотя она затянулась и вместо шести часов продолжалась восемь. Нам даже повезло с помощью Натальи пообщаться с местными жителями и покормить с рук верблюдицу и верблюжонка! Однозначно рекомендуем!

  • L
    Liudmila
    30 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю Диме черному)) рекомендую 👍
    Очень мало времени на фото,а так все супер,мы в восторге,отдельное спасибо менеджеру Анастасии,умничка очень внимательная,и водителю
  • И
    Илья
    25 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный вид на пустыню, около
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    30 минут выделено для фото, так что все успели нафотографироваться. После сафари накормили вкусным ужином: шашлык, гарниры на выбор, салаты и сладкие пончики (очень вкусные!) Шоу тоже впечатлило, интересное и яркое, все время царила дружелюбная атмосфера. В общем, 10/10, советуем к посещению! Отдельная благодарность водителю за уместный юмор и общение!

    Это самая лучшая экскурсия, на которой мы были! Эмоций через край, был и экстрим, и шикарный
  • Е
    Елизавета
    21 мая 2024
    Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
    Тур был отличный,забрали вовремя. Покатались на квадроциклах за дополнительную плату,но оно того стоило!Поездка на джипе восторг!Хасану большое спасибо!Помимо вождения, он
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    ещё очень отличный фотограф! После была шоу программ и шведский стол, где очень хорошее меню,особенно пончики! Очень приятные впечатления,которые превзошли все наши ожидания с мужем!

    Тур был отличный,забрали вовремя. Покатались на квадроциклах за дополнительную плату,но оно того стоило!Поездка на джипе восторг!ХасануТур был отличный,забрали вовремя. Покатались на квадроциклах за дополнительную плату,но оно того стоило!Поездка на джипе восторг!ХасануТур был отличный,забрали вовремя. Покатались на квадроциклах за дополнительную плату,но оно того стоило!Поездка на джипе восторг!ХасануТур был отличный,забрали вовремя. Покатались на квадроциклах за дополнительную плату,но оно того стоило!Поездка на джипе восторг!Хасану
  • M
    Maxim
    30 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Просто замечательно. Все круто. Спасибо большое за такое увлекательный полет.
  • М
    Маргарита
    29 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Всё отлично организовано, полётом остались нереально довольны. Очень классный вертолёт с хорошей обзорностью. Это не был не первый полёт, есть с чем сравнить. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    19 апреля 2024
    Полюбоваться Дубаем с вертолёта
    Потрясающий вид с высоты птичьего полета 🤗
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    XLine в Дубай Марина Молл: побыть 2 минуты Суперменом
    Не забываемые впечатления от полета над мариной!!!! Кто любит экстрим, всем сюда! Виды потрясающие.
  • М
    Мария
    12 апреля 2024
    Утреннее сафари
    Отличная экскурсия, мы в восторге от пустыни. Водитель Резван большой молодец 👍🏻
  • О
    Оксана
    8 апреля 2024
    Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
    Хотела дождаться возвращения домой и написать содержательный отзыв! Но нам с дочерью так понравилось что индивидуальные задачи были выполнены по
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    максимуму! Очень приятная прогулка с ветерком и личный фотограф в том числе)))) Артур очень приятный собеседник рассказывающий на простом языке информацию с локациями! Дочери очень понравилось рекомендую начинать свой отпуск если не знаете Дубай и бронировать экскурсию эту! Очень удобно, вашей энергии много, солнышко еще Вас не утомило и Вы с жадностью принимаете всю информацию Артура!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Экстремальное сафари и уютный вечер в Аравийской пустыне
  2. Дубай в лучшем виде: фототур на ретроджипе
  3. Авторская прогулка по Старому городу Дубая
  4. Полюбоваться Дубаем с вертолёта
  5. Утреннее сафари
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 47 до 685 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 185 ⭐ отзывов, цены от $47. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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