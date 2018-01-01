Аквапарк Aquaventure

Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure
Аквапарк Aquaventure

Что вас ожидает 🤩

  • Аквапарк Aquaventure
  • Аквариум The Lost Chambers
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
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Описание

Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm.

Между двумя главными башнями парка: Нептун и Посейдон – проложена ленивая речка, по которой тоже можно добираться до горок.

В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и доступный для посетителей пляж.

«Месть Посейдона» – поистине впечатляющая горка: дно небольшой стеклянной капсулы выпадает, и любитель экстрима летит в потоке воды с ошеломляющей скоростью, спасаясь в водной стихии! «Прыжок веры» позволяет практически вертикально упасть в воду с высоты 27,5 метров, а «Shark Tank» – поплавать в непосредственной близости с акулами и рыбами, которых Вы сможете наблюдать за стеклом. «The Rapids» – стремительный, яркий, быстрый и ухабистый аттракцион, позволяющий пообщаться с другими путешественниками и проявить себя.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Входной билет в аквапарк
Что не входит
  • Входной билет в аквариум The Lost Chambers (можно забронировать при бронировании экскурии). питание. полотенца (свои полотенца в парк проносить разрешается) + камеры хранения
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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