Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm.

Между двумя главными башнями парка: Нептун и Посейдон – проложена ленивая речка, по которой тоже можно добираться до горок.

В аквапарке есть аттракционы с пресной водой, аквариумы с морскими обитателями и доступный для посетителей пляж.

«Месть Посейдона» – поистине впечатляющая горка: дно небольшой стеклянной капсулы выпадает, и любитель экстрима летит в потоке воды с ошеломляющей скоростью, спасаясь в водной стихии! «Прыжок веры» позволяет практически вертикально упасть в воду с высоты 27,5 метров, а «Shark Tank» – поплавать в непосредственной близости с акулами и рыбами, которых Вы сможете наблюдать за стеклом. «The Rapids» – стремительный, яркий, быстрый и ухабистый аттракцион, позволяющий пообщаться с другими путешественниками и проявить себя.