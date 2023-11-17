По горкам и волнам

С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.

Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.

При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.

Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.

Аквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. На многих горках и аттракционах дети могут кататься наперегонки или в компании. Зона Duplo Splash Safari предназначена для самых маленьких, а дети постарше могут покорить аттракционы для смельчаков. У детей также есть возможность проявить свои творческие таланты на аттракционе, где им предложат самостоятельно построить лодку и испытать ее в действии, и даже создать настоящий рафт из мягких деталей Лего и отправиться на нем в плавание по ленивой реке. Важная информация:• Форма одежды пляжная.