Настоящее летнее приключение для детей-аквапарк Леголенд.
Здесть можно не просто поплавать и позагорать, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников!
Здесть можно не просто поплавать и позагорать, но и поучаствовать в играх, построить свой плот из деталей лего и сплавиться по ленивой речке, устроить соревнование самодельных корабликов, прокатиться с водных горок и завести новых друзей на детской водной площадке! Идеальное место для юных путешественников!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По горкам и волнамАквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. На многих горках и аттракционах дети могут кататься наперегонки или в компании. Зона Duplo Splash Safari предназначена для самых маленьких, а дети постарше могут покорить аттракционы для смельчаков. У детей также есть возможность проявить свои творческие таланты на аттракционе, где им предложат самостоятельно построить лодку и испытать ее в действии, и даже создать настоящий рафт из мягких деталей Лего и отправиться на нем в плавание по ленивой реке. Важная информация:• Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен.
Воскресенье и пятница в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Билет в аквапарк
- Что не входит
- Трансфер в обе стороны (в зависимости от выбранного билета)
- Русскоговорящий гид
- Питание
- Личные расходы гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье и пятница в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Форма одежды пляжная.
- С собой необходимо иметь купальные принадлежности, полотенца.
- Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец.
- При себе необходимо иметь теплые вещи, в салоне автобуса работает кондиционер.
- Администрация аквапарка оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В данном случае возврат денежных средств не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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