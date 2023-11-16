Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua

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Парки развлечений — идеальное место для отдыха в кругу семьи. Особенно здесь нравится детям от 2 до 12 лет.

Вас ждут десятки развлечений в современном парке аттракционов в голливудском стиле, огромном городе из кирпичиков LEGO, где многие постройки — воссозданные достопримечательности, известные на весь мир, и аквапарке Legoland.
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Тематические парки MotionGate + Legoland или аквапарк LegoAqua
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Тематический парк Legoland или Аквапарк Legoland
  • Парк аттракционов Motion Gate
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков.
С нами вы сможете побывать (на выбор) в парке аттракционов в голливудском стиле Motion
Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland. Вам не нужно ни о чем беспокоиться — мы все сделаем за вас. Вы получите билет без очередей.

Главные герои кинематографа в одном месте

На территории парка Motion

Gate находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям. Здесь вы узнаете, как снимаются популярные блокбастеры, и даже сможете стать главным героем одного из них:
  • приручить дракона;
  • познакомиться с мощными викингами;
  • подружиться со Шреком, кунг-фу пандой По, героями Мадагаскара, смурфиками;
  • испытать падение с неба фрикаделек;
  • узнать, что делают монстры на каникулах.
  • а тех, кто любит экстрим, ждут миры «Голодных игр», загадочное подземное царство, жуткие призраки, пугающие зомби и знаменитые нью-йоркские охотники за привидениями.
  • Реализовать детскую мечту.
  • В «Леголенд» есть развлечения на любой вкус. Они все тематические и вызывают искренний восторг даже у взрослых. Например, здесь можно оседлать дракона и прокатиться на американских горках, побывать в сказочном замке с принцессами и рыцарями, а затем погрузиться в подводное царство к акулам на импровизированной субмарине. Среди развлечений есть и те, который укрепляют командный дух.
  • По горкам и волнам.
  • Аквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. На многих горках и аттракционах дети могут кататься наперегонки или в компании. Зона Duplo Splash Safari предназначена для самых маленьких, а дети постарше могут покорить аттракционы для смельчаков. У детей также есть возможность проявить свои творческие таланты на аттракционе, где им предложат самостоятельно построить лодку и испытать ее в действии, и даже создать настоящий рафт из мягких деталей Лего и отправиться на нем в плавание по ленивой реке. Важно знать• Вы можете посетить два парка из трех предложенных — выберите соответствующий билет. Для билетов с трансфером • Сбор только из отелей. Если проживаете в резиденции, то выберите отель рядом и укажите его при бронировании.
  • Сбор из дальних отелей только за доплату в 15$ (Lapita, Jebel Ali, Ibn battuta, S Hotel, Sport city, JVT, JVC, Maktoum airport и другие отели за чертой города).

Пятница и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в выбранные парки
  • Возможность посетить одни из самых грандиозных и ярких тематических парков мира
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
Что не входит
  • Билеты Fast Track (без очереди): стоимость похода без очереди 45$
  • Трансфер до/от вашего отеля (в зависимости от выбранного билета)
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Личные расходы туриста
  • Экскурсионное обслуживание на время экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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