Недалеко от Дубая находится тематический комплекс, в который входит несколько парков.

С нами вы сможете побывать (на выбор) в парке аттракционов в голливудском стиле Motion

Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland. Вам не нужно ни о чем беспокоиться — мы все сделаем за вас. Вы получите билет без очередей.

Главные герои кинематографа в одном месте

На территории парка Motion

Gate находится несколько тематических зон с 27 аттракционами, посвященных известным киностудиям. Здесь вы узнаете, как снимаются популярные блокбастеры, и даже сможете стать главным героем одного из них: