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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi, Фуджейра: водные приключения ждут вас
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Откройте для себя мир Синдбада Морехода с семьей и друзьями
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$120 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure Фуджейра: экстремальные горки и морские приключения
Погрузитесь в мир водных развлечений в самом большом аквапарке Дубая, где вас ждут незабываемые эмоции и встреча с морскими обитателями
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Аквапарк Yas Waterworld: экскурсия с обедом и трансфером из Фуджейры
Ваш путеводитель в мир водных развлечений и арабской культуры. Незабываемый день в аквапарке Yas Waterworld ждет вас
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$150 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк Атлантис Aquaventure: групповая экскурсия с трансфером из Фуджейры
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
Групповая
10 часов
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 11:00
от $77 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Для школьников»
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