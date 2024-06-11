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Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi, Фуджейра: водные приключения ждут вас
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Откройте для себя мир Синдбада Морехода с семьей и друзьями
«Аквапарк Wild Wadi, что переводится как «дикая река», оформлен в стиле легенд о Синдбаде Мореходе»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$120 за человека
Групповая
5 часов
Аквапарк Aquaventure Фуджейра: экстремальные горки и морские приключения
Погрузитесь в мир водных развлечений в самом большом аквапарке Дубая, где вас ждут незабываемые эмоции и встреча с морскими обитателями
«Самый большой аквапарк Дубая с самыми экстремальными горками входит в состав комплекса отеля Atlantis The Palm»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$130 за человека
Групповая
10 часов
Аквапарк Yas Waterworld: экскурсия с обедом и трансфером из Фуджейры
Ваш путеводитель в мир водных развлечений и арабской культуры. Незабываемый день в аквапарке Yas Waterworld ждет вас
Начало: Любой отель Фуджейры
«Рядом с парком Феррари в центре острова Яс расположился уникальный аквапарк Яс Вотэр Ворлд – более 15 га превращенной в сказку территории, где 43 водных аттракциона созданы в стиле местной арабской культуры и исторического наследия эмирата»
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$150 за человека
Групповая
12 часов
Аквапарк Атлантис Aquaventure: групповая экскурсия с трансфером из Фуджейры
Погрузитесь в мир приключений Атлантис Aquaventure, где вас ждут волнующие горки, экзотические рыбы и собственный пляж
Начало: Любой отель в Фуджейре
«Есть возможность приобрести купальные принадлежности в магазинах аквапарка, также на территории действует прокат полотенец»
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
«Аквапарк "Дикая Речка" построен в стиле подвигов Синдбада - Морехода и выглядит как сказочный оазис в пустыне, чарующий средневековой арабской архитектурой»
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Групповая
7 часов
Аквапарк Леголенд с трансфером из Фуджейры: радость и веселье для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Леголенд: аттракционы, игры и водные приключения ждут вас и ваших детей
«Аквапарк Legoland идеально подходит для отдыха с детьми в возрасте от 2 до 12 лет»
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
«Gate, тематическом парке Legoland и аквапарке Legoland»
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Аквапарки»
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