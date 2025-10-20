Мои заказы

Индивидуальный трансфер по ОАЭ на 8-10 часов

Воспользуйтесь частным и удобным трансфером между эмиратами ОАЭ. Эта услуга обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день.
5
1 оценка
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Удобный частный трансфер между эмиратами ОАЭ• Отвезем вас в любую желаемую локацию.
  • Вы можете выбрать удобные для вас время и день.
  • Англоговорящие водители.
  • Максимум 6 пассажиров.
  • Время считается с момента выезда и до момента приезда в отель. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Откройте для себя удивительные места ОАЭ
  • Ваше путешествие станет настоящим открытием самых ярких достопримечательностей и культурных жемчужин Объединенных Арабских Эмиратов. Мы доставим вас в место, которое вы захотите посетить, а вот несколько популярных направлений, которые стоит включить в ваш маршрут:
  • Дубай
  • Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире, с панорамным видом на весь город
  • Фонтаны Дубая - шоу воды, света и музыки, которое завораживает каждого зрителя
  • Пальма Джумейра - искусственный остров с роскошными отелями, ресторанами и пляжами
  • Абу-Даби
  • Мечеть Шейха Зайда - архитектурный шедевр, символ величия и красоты
  • Лувр Абу-Даби - музей мирового уровня, где искусство соединяет эпохи и культуры
  • Каср Аль-Хосн - древнейший исторический памятник города
  • Шарджа
  • Культурный квартал - музеи, галереи и театры, раскрывающие богатое наследие ОАЭ
  • Рас-эль-Хайма
  • Джебель Джайс - самые высокие горы ОАЭ, где можно насладиться захватывающими пейзажами
  • Персидский залив - кристально чистые пляжи для отдыха и водных развлечений
  • Фуджейра
  • Побережье Индийского океана - идеальное место для снорклинга и дайвинга
  • Форт Фуджейра - один из старейших замков страны, погружающий в историю
  • Аджман и Умм-аль-Кувейн
  • Песчаные пляжи - идеальны для уединенного отдыха
  • Традиционные рыбацкие деревни - атмосфера спокойствия и настоящая культура региона
  • Ваш маршрут - ваши впечатления
  • С нами вы можете составить индивидуальный маршрут, чтобы увидеть именно то, что вам интересно. От небоскребов и современных чудес до природных красот и исторических мест - мы доставим вас туда, где рождаются самые яркие воспоминания
Что включено
  • Трансфер с англоговорящим водителем
  • 8 или 10 часов
  • Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
  • Услуги гида
  • Входные билеты (можно добронировать с агентом)
  • Каждый доп час + 25 долл
Место начала и завершения?
Любая локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Для бронирования необходимо оплатить депозит
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
M
Maria
20 окт 2025

