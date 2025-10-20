Воспользуйтесь частным и удобным трансфером между эмиратами ОАЭ. Эта услуга обеспечит безопасное и пунктуальное путешествие до вашего места назначения. Выберите удобное для вас время: любой день.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферУдобный частный трансфер между эмиратами ОАЭ• Отвезем вас в любую желаемую локацию.
- Вы можете выбрать удобные для вас время и день.
- Англоговорящие водители.
- Максимум 6 пассажиров.
- Время считается с момента выезда и до момента приезда в отель. Важная информация: Для бронирования необходимо оплатить депозит.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте для себя удивительные места ОАЭ
- Ваше путешествие станет настоящим открытием самых ярких достопримечательностей и культурных жемчужин Объединенных Арабских Эмиратов. Мы доставим вас в место, которое вы захотите посетить, а вот несколько популярных направлений, которые стоит включить в ваш маршрут:
- Дубай
- Бурдж Халифа - самый высокий небоскреб в мире, с панорамным видом на весь город
- Фонтаны Дубая - шоу воды, света и музыки, которое завораживает каждого зрителя
- Пальма Джумейра - искусственный остров с роскошными отелями, ресторанами и пляжами
- Абу-Даби
- Мечеть Шейха Зайда - архитектурный шедевр, символ величия и красоты
- Лувр Абу-Даби - музей мирового уровня, где искусство соединяет эпохи и культуры
- Каср Аль-Хосн - древнейший исторический памятник города
- Шарджа
- Культурный квартал - музеи, галереи и театры, раскрывающие богатое наследие ОАЭ
- Рас-эль-Хайма
- Джебель Джайс - самые высокие горы ОАЭ, где можно насладиться захватывающими пейзажами
- Персидский залив - кристально чистые пляжи для отдыха и водных развлечений
- Фуджейра
- Побережье Индийского океана - идеальное место для снорклинга и дайвинга
- Форт Фуджейра - один из старейших замков страны, погружающий в историю
- Аджман и Умм-аль-Кувейн
- Песчаные пляжи - идеальны для уединенного отдыха
- Традиционные рыбацкие деревни - атмосфера спокойствия и настоящая культура региона
- Ваш маршрут - ваши впечатления
- С нами вы можете составить индивидуальный маршрут, чтобы увидеть именно то, что вам интересно. От небоскребов и современных чудес до природных красот и исторических мест - мы доставим вас туда, где рождаются самые яркие воспоминания
Что включено
- Трансфер с англоговорящим водителем
- 8 или 10 часов
- Индивидуальный маршрут
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты (можно добронировать с агентом)
- Каждый доп час + 25 долл
Место начала и завершения?
Любая локация
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Для бронирования необходимо оплатить депозит
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
M
Maria
20 окт 2025
