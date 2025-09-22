На экскурсии вы погрузитесь в прошлое и современность Абу-Даби. Посетите знаменитые объекты города: мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, Лувр и прочие. А профессиональный гид поможет лучше понять традиции и обычаи страны.

Описание экскурсии

Мечеть шейха Зайда — крупнейшая мечеть ОАЭ, построенная из белого мрамора. Вы осмотрите внутренний двор, главный молитвенный зал с самым большим ковром в мире и люстрами из муранского стекла.

Президентский дворец Qasr Al Watan — действующая резиденция и музей, открытый для посетителей. Вы увидите зал для приёма глав государств, библиотеку, витражные потолки и интерьеры в арабском стиле.

Лувр Абу-Даби — самый большой музей искусств в регионе. Вы осмотрите постоянную экспозицию, посвящённую мировой культуре, а гид обратит ваше внимание на уникальный купол.

Рынок фиников и специй — торговые ряды, где представлены десятки сортов фиников, восточные сладости и специи. Сможете продегустировать их и купить вкусные подарки.

