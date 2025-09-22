На экскурсии вы погрузитесь в прошлое и современность Абу-Даби. Посетите знаменитые объекты города: мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, Лувр и прочие. А профессиональный гид поможет лучше понять традиции и обычаи страны.
Описание экскурсии
Мечеть шейха Зайда — крупнейшая мечеть ОАЭ, построенная из белого мрамора. Вы осмотрите внутренний двор, главный молитвенный зал с самым большим ковром в мире и люстрами из муранского стекла.
Президентский дворец Qasr Al Watan — действующая резиденция и музей, открытый для посетителей. Вы увидите зал для приёма глав государств, библиотеку, витражные потолки и интерьеры в арабском стиле.
Лувр Абу-Даби — самый большой музей искусств в регионе. Вы осмотрите постоянную экспозицию, посвящённую мировой культуре, а гид обратит ваше внимание на уникальный купол.
Рынок фиников и специй — торговые ряды, где представлены десятки сортов фиников, восточные сладости и специи. Сможете продегустировать их и купить вкусные подарки.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на легковом автомобиле Toyota или аналогичном
- Дополнительно оплачиваются билеты в Лувр — 63 дирхама за взрослого, до 18 лет бесплатно, билеты во дворец — 75 дирхамов за взрослого, 30 дирхам за детей до 17 лет
- Можем провести экскурсию с местом старта в Дубае или Абу-Даби. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Александра, провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
22 сен 2025
Нашим гидом на этой экскурсии был Санчо. Прекрасный человек, отлично знающий страну и людей проживающих в ней. Не оставил ни одного нашего вопроса без ответа. Прекрасно владеет знаниями об истории страны, ее достопримечательностях. Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую!
Т
Татьяна
6 сен 2025
Александра провела экскурсию на 5 баллов!!! Были в Абу Даби в Президентском дворце, Лувре, парке Феррари, б бл мечети шейха Зайда, на рынке фиников и дубайского шоколада. И еще по
