читать дальше

написал Азам, понял, что всё серьёзно, сообщил время и номер машины. На утро нас встретил очень приятный молодой человек, с улыбкой рассадил в авто (мы были семьей) и повёз в Дубай. Всю дорогу слушали его открыв рот, очень много интересного расказал про ОАЭ, далее хорошо спланировал маршрут, успели всё, было насыщенно, спокойно и уверенно, что с нами есть заинтересованный в успехе нашей экскурсии человек. Особенно поразила смотровая на Пальме, виды чарующие. Остались очень довольны, сам Азам удивительно интересный человек, рекомендую вам и в следующий раз опять к нему обращусь.