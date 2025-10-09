Дубай — город мировых рекордов, и вы познакомитесь с некоторыми из них.
А ещё погрузитесь в атмосферу современного мегаполиса, по желанию подниметесь на смотровые площадки, заглянете в моллы и музеи. Я буду вашим проводником и водителем, расскажу о городе, истории ОАЭ и жизни местных.
Описание экскурсии
- Район Джумейра — прогулка по роскошному прибрежному району.
- Бурдж-аль-Араб — фотостоп у знаменитого отеля в форме паруса.
- Мадинат Джумейра — прогулка по курортному комплексу, который называют арабской Венецией.
- Скульптурная группа «Табун золотых лошадей» — остановка для фотографий.
- Пальма Джумейра — прогулка по искусственному острову, по желанию посещение смотровой площадки Palm View.
- Дубай Марина и JBR Walk — прогулка по яхт-клубу и набережной.
- Музей будущего — фотостоп у футуристического здания, по желанию посещение музея.
- Дубайская рамка — фотостоп у архитектурной достопримечательности.
- Бурдж-Халифа — остановка у самого высокого здания в мире.
- Дубай Молл — самый большой торговый центр, водопад «Ловцы жемчуга».
- Шоу поющих фонтанов — вечернее светомузыкальное шоу.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sedona, Ford Explorer, Nissan Sentra или Hyundai Sonata.
- Дорога из Фуджейры до Дубая займёт около 2 часов. Время в локациях зависит от ваших пожеланий.
- Дополнительные расходы (по желанию, за чел.): Скай Вью — $30 взрослые, $25 дети; Палм Вью — $35 взрослые, $30 дети; Айя Юниверс — $35; Дубай Молл (Аквариум) — $60; Бурдж-Халифа — $55 взрослые, $45 дети; Рамка — $15; Сад Бабочек — $15; Сад Цветов — $30 взрослые, $25 дети; Лост Чембер Аквариум Атлантис — $35.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азам — ваш гид в Фуджейре
Провёл экскурсии для 28 туристов
Добрый день, меня зовут Азам, я уже много лет живу и работаю в Дубае индивидуальным гидом. Мне правда нравится то, чем я занимаюсь, ведь самое приятное в моей работе — делать людей счастливее. Отдых — это всегда важное время для каждого человека в жизни, и мне приятно, что я могу сделать ваш отпуск ещё лучше благодаря своим экскурсиям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
9 окт 2025
Привет всем тем, кто еще думает, ехать или нет. Я вхял путевку будучи в Москве. Думал пока дойдет дело, может уже потеряются, забудут. Предоплату внёс 6000. Но когда накануне мне
Р
Роман
7 окт 2025
очень понравилась поездка, экскурсия в Дубай. Азам очень интересно рассказывал с чего начиналось процветание страны. Отвечал на все вопросы, которые нас интересовали. Заранее узнавал какие локации нам интересны, предлагал какие будут лучше. Спасибо большое Азаму. Будем советовать друзьям.
