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Групповая
7 часов
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл»
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
10 июня в 11:30
12 июня в 11:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
«Билет в тематический парк Warner Brothers и трансфер от/до вашего отеля»
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
10 часов
Трансфер в Аквапарк Wild Wadi из Фуджейры: водные приключения для всей группы
Погрузитесь в мир древних арабских легенд и адреналиновых аттракционов с трансфером в Аквапарк Wild Wadi
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от $115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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