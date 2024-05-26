1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
10 часов
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
500$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Утреннее сафари в Фуджейре: погружение в мир арабской пустыни
Начните свой день с приключения по песчаным дюнам Фуджейры, где вас ждут верблюжьи прогулки и катание на сендборде
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за человека
Индивидуальная
5 часов
Уникальное путешествие по Фуджейре: от водопада до древней мечети
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Фуджейре. Вас ждут живописные пейзажи, исторические памятники и уникальные археологические находки
Начало: Любой отель в Фуджейры
Расписание: Любое удобное время
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
от $350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
360$306 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
- ГГелена26 апреля 2024Александра, еще раз огромное спасибо за прекрасный день проведенный в Абу-Даби! Прекрасно все организовано, очень интересно! Мы влюбились благодаря Саше в город!!! ❤️
- ВВиктория21 февраля 2024Были на экскурсии вдвоём с мужем. Азам – хороший гид, доброжелателен, искренне хочет, чтобы туристы получили хорошие впечатления. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
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