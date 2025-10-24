читать дальше

нашему пониманию культуры и истории ОАЭ.

Обстановка во время поездки была невероятно приятной и расслабляющей. Дамир создал атмосферу доверия и спокойствия, что позволило нам чувствовать себя комфортно и открыто общаться и шутить. Его дружелюбие и энтузиазм сделали нашу поездку по-настоящему незабываемой. Экскурсия, вроде бы, по времени кажется долгой, но на самом деле пролетает и только красочные воспоминания и фотографии в телефоне напоминают об этом удивительном дне.

Мы скорректировали маршрут на более удобный.



Я рекомендую Дамира как гида для всех, кто планирует посетить эти удивительные города. Уверена, что гости, чьим гидом станет Дамир, будут так же довольны, как и мы. Это была не просто экскурсия, а информативное и душевное путешествие с отличным собеседником!