За один день вы побываете в двух ярких эмиратах — Дубае и Абу-Даби.
Почувствуете их настроение, услышите истории, рассмотрите небоскрёбы и увидите главные достопримечательности.
Экскурсия даст цельное впечатление об ОАЭ, сэкономив ваше время и бюджет — всё самое важное без лишних переездов и дополнительных дней.
Почувствуете их настроение, услышите истории, рассмотрите небоскрёбы и увидите главные достопримечательности.
Экскурсия даст цельное впечатление об ОАЭ, сэкономив ваше время и бюджет — всё самое важное без лишних переездов и дополнительных дней.
Описание экскурсии
В Дубае вы увидите:
- Пальмовый остров — крупнейший искусственный остров в мире, видимый даже из космоса.
- Музей будущего — футуристическое здание, напоминающее парящий глаз.
- Бурдж-Халифу — самое высокое здание на планете.
- Дубайский фонтан — крупнейшее в мире водное шоу, струи которого поднимаются на высоту 50-этажного здания.
- Аквариум в торговом центре Дубай Молл — в нём обитают более тысячи морских обитателей.
- Променад Дубай Марина — самый длинный искусственный променад вдоль воды на Ближнем Востоке.
- Зону отдыха Last Exit — фотогеничное пространство в стиле постапокалипсиса с монстр-траками и автомобилями в декорациях.
В Абу-Даби:
- Башню Капитол Гейт — небоскрёб с самым большим наклоном в мире.
- Альдар — первый в мире круглый небоскрёб.
- Мечеть шейха Зайда — грандиозный храм, освещение которого меняется в зависимости от фаз луны.
- Лувр Абу-Даби — музей с ажурным куполом.
- Президентский дворец Каср Аль-Ватан — в нём проходят встречи глав государств.
- Набережную и башни Эттихад — место съёмок фильма «Форсаж-7».
- Отель «Эмиратс Палас» — один из самых дорогих отелей в мире, в котором установлен автомат по продаже чистого золота.
Вы узнаете:
- Кто задумал строительство Пальмового острова и как его реализовали.
- Почему купол Лувра Абу-Даби сравнивают с Эйфелевой башней.
- Как устроено световое оформление мечети шейха Зайда.
- Сколько сусального золота ушло на оформление отеля «Эмиратс Палас».
- Как можно дважды увидеть закат с башни Бурдж-Халифа.
- Кто спроектировал Музей будущего и как здание держится без опор.
- Сколько книг хранится в библиотеке дворца Каср Аль-Ватан.
- И многое другое.
Примерный тайминг экскурсии
- 08:00–09:30 — выезд из отеля.
- 10:30 — остановка у Музея будущего, посещение центрального лобби (20–25 минут).
- 11:15 — обзор Пальмового острова (25 мин.).
- 12:00 — прогулка по Дубай-Марине (30 мин.).
- 13:00–13:15 — фотостоп в зоне Last Exit (40 мин., здесь же можно перекусить).
- 14:45–15:00 — посещение мечети шейха Зайда (около 1 часа).
- 16:30 — фотостоп у набережной, башен Эттихад и дворца (30 мин.).
- 17:00 — остановка у отеля «Эмиратс Палас» (20 мин.).
- 17:45 — остров Саадият и музей Лувр Абу-Даби (фотостоп, 15 мин.).
- 19:20 — посещение Дубай Молла: аквариум, Бурдж-Халифа, шоу поющих фонтанов, ужин (60–85 минут).
- 22:30 — возвращение в отель.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Cerrato, Kia Carnival, Hyundai H1, Toyota Hiace или Toyota Previa (в зависимости от количества человек).
- По желанию за дополнительную плату можно посетить Qasr Al Watan или Louvre — $18/чел.
- Так как экскурсия длительная, мы не рекомендуем брать детей меньше 6–7 лет.
- Одежду для посещения мечетей мы выдаем бесплатно.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Фуджейре
Провела экскурсии для 6690 туристов
Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ с 2005 года. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдёт интересно, комфортно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нафиса
24 окт 2025
Хочу поделиться своим отзывом о поездке из Фуджейры в Дубай и Абу-Даби под руководством гида Дамира.
Профи! Делился интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, а его мнения добавляли глубину
Профи! Делился интересными фактами о каждом месте, которое мы посещали, а его мнения добавляли глубину
Входит в следующие категории Фуджейры
Похожие экскурсии из Фуджейры
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
$500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В Абу-Даби из Фуджейры: главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, где небоскрёбы соседствуют с культурными памятниками. Узнайте, как город стал оазисом среди пустыни
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
$167 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Фуджейры - к сокровищам Абу-Даби
Увидеть главные архитектурные символы столицы ОАЭ и узнать о её истории
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:30
$530 за всё до 4 чел.