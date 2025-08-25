Комфортный трансфер в Фуджейре быстро доставит вас в нужную локацию. Поездка пройдет на минивэне, а при необходимости мы предоставим детское кресло. Для бронирования услуги предоставьте детали рейса и адрес отеля за сутки до вылета.
Описание трансферКомфортный трансфер в любое время С нами вы быстро доберетесь до нужной локации! Трансфер заберет вас из любой точки Фуджейры — достаточно сообщить детали рейса и адрес пребывания за сутки. Поездка пройдет на минивэне под управлением опытного водителя. Транспорт вмещает до 7 человек, а в просторном багажнике легко поместятся необходимые вещи. При запросе мы также предоставим детское кресло. Важная информация:
- Вас буду сопровождать я или другой опытный водитель из нашей команды.
- Просим предоставить детали рейса и адрес отеля минимум за сутки до вылета для организации трансфера.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги трансфера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Аэропорт DXB/SHJ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
25 авг 2025
