1 чел.
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Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Пустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $55 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Абу-Даби: Лувр и Великая белая Мечеть из Фуджейры
Погрузитесь в мир арабской культуры и архитектуры с посещением Лувра и Великой белой Мечети в Абу-Даби
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: По вторникам в 07:30
Завтра в 07:30
9 июля в 07:30
$105 за человека
Групповая
7 часов
Групповой трансфер из Фуджейры в Дубай Молл - комфорт и безопасность
Выбирая наш трансфер, вы обеспечиваете своей группе комфортное путешествие в один из самых известных торговых центров
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Понедельник, Среда Суббота, выезд 11:30-13:30 - зависит от распложения отеля
3 июля в 11:30
6 июля в 11:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в сердце Абу-Даби: Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив белую Мечеть шейха Зайда и Королевский Дворец из Фуджейры
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Чт и Вс
4 июля в 07:30
7 июля в 07:30
$105 за человека
Индивидуальная
9 часов
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры: джипы, закат и бедуинская деревня
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$110 за человека
Мини-группа
5 часов
Экстрим сафари в пустыне из Фуджейры: незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по песчаным дюнам Фуджейры на мощных джипах и насладитесь вечером в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель в Фуджейре
Расписание: Ежедневно 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $100 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320$272 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Фуджейры: Магия вечернего Дубая
Прогулка по вечернему Дубаю подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя секретные места, насладитесь видами и узнайте историю города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
360$324 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
- ЕЕвгения25 мая 2024Все по программе было показано, обед вкусный, гид рассказала очень много и вне экскурсии - просто про жизнь в стране, очень познавательно, не уходила от сложных вопросов.
- ЛЛидия18 мая 2024Прекрасная экскурсия и великолепный гид Лариса, узнали очень много нового об ОАЭ и Абу-Даби в целом. Все было великолепно
- ВВероника12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия! Из отеля забрали, покатали по барханам на комфортабельных джипах, дали время сделать фото. Далее был ужин и шоу. Все очень ярко, красиво и запоминающе. В отель обратно доставили. Однозначно рекомендую. Ездила одна, прекрасную компанию собрали в авто, спасибо!
- ГГелена26 апреля 2024Все великолепно!!! И организация, и джиппинг! Настоящие профи!
- ЕЕвгений20 апреля 2024Замечательная экскурсия! Спасибо организаторам! Гид Ирина, выше всяких похвал! Кучу исторической информации о стране дала, рассказала о всех достопримечательностях что
- ААнна10 марта 2024Ездили из Фуджейры в Дубай молл! Все прошло хорошо! Вовремя забрали вовремя отвезли! Водители очень аккуратно вёл машинц не смотря на ливень! Спасибо рекомендую!
- ААнна9 марта 2024Экскурсия понравилась. Была гид Ирина. Все организовано хорошо. Кормили отлично был шведский стол в отеле - бывшей резиденции Шейха. Мечеть
- ВВиктория21 февраля 2024Были на экскурсии вдвоём с мужем. Азам – хороший гид, доброжелателен, искренне хочет, чтобы туристы получили хорошие впечатления. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «От вашего отеля»
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