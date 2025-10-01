Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Фуджейра – самый молодой и единственный эмират ОАЭ, расположенный на восточном побережье страны вдоль залива. Территория Фуджейры была заселена ещё в бронзовом веке.



Недавние раскопки в районе Джебель-Каф-Аддор обнаружили остатки поселений, существовавших от 13 000 до 7 500 лет назад. В рамках этой экскурсии мы погрузимся в историю эмирата и увидим его знаковые места. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Об истории эмирата В Средние века (XVI в.) Фуджейра находилась под контролем Османской империи, контролировавшей стратегически важные морские пути в регионе. Позднее, в конце XIX века, территория Фуджейры вошла в сферу британского влияния, а в 1892 году стала частью Договорного Омана. До середины ХХ века Фуджейра оставалась частью эмирата Шарджа. В 1901 году шейх Фуджейры провозгласил независимость от Шарджи, однако Великобритания признала её только в 1953 году. 2 декабря 1971 года Фуджейра стала одним из шести основателей ОАЭ, а в 1975 году её красный флаг был заменён на флаг Объединённых Арабских Эмиратов. Сегодня Фуджейра известна живописными пляжами, горными пейзажами и богатым культурным наследием. Краткая программа экскурсии: 8:00 – Выезд из отеля в Дубае, встреча с гидом; 10:00 – Горы Хаджар: живописные виды и фото-пауза; 11:30 – Крепость Фуджейры: история и архитектура; 12:30 – Обед (по желанию, не включён); 13:30 – Прогулка по местным деревням и рынкам, сувениры и специи; 14:30 – Мечеть Шейха Заида: фотосессия и осмотр; 15:30 – Побережье Индийского океана: отдых и купание; 19:30–20:00 – Возвращение в отель в Дубае. Важная информация: Что взять: купальник, солнцезащитный крем (на пляж); одежду, которая закрывает плечи и колени, платок для женщин; деньги на личные расходы.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горы Хаджар (Hajar Mountains)

Побережье Индийского океана (купание, пляжный отдых, красивые виды на море)

Крепость Фуджейры (Fujairah Fort) - старейшая крепость эмирата, исторический символ

Мечеть Шейха Заида (возможно зайти внутрь для фото)

Рынки и местные деревни

Водопады/природные достопримечательности (опционально), в зависимости от маршрута - маленькие оазисы или природные водопады Что включено Услуги гида

Обед в кафе с местной кухней, дегустации.

Солнцезащитный крем (на пляж) одежду

Которая закрывает плечи и колени

