Фуджейра – самый молодой и единственный эмират ОАЭ, расположенный на восточном побережье страны вдоль залива. Территория Фуджейры была заселена ещё в бронзовом веке.
Недавние раскопки в районе Джебель-Каф-Аддор обнаружили остатки поселений, существовавших от 13 000 до 7 500 лет назад. В рамках этой экскурсии мы погрузимся в историю эмирата и увидим его знаковые места.
Описание экскурсииОб истории эмирата В Средние века (XVI в.) Фуджейра находилась под контролем Османской империи, контролировавшей стратегически важные морские пути в регионе. Позднее, в конце XIX века, территория Фуджейры вошла в сферу британского влияния, а в 1892 году стала частью Договорного Омана. До середины ХХ века Фуджейра оставалась частью эмирата Шарджа. В 1901 году шейх Фуджейры провозгласил независимость от Шарджи, однако Великобритания признала её только в 1953 году. 2 декабря 1971 года Фуджейра стала одним из шести основателей ОАЭ, а в 1975 году её красный флаг был заменён на флаг Объединённых Арабских Эмиратов. Сегодня Фуджейра известна живописными пляжами, горными пейзажами и богатым культурным наследием. Краткая программа экскурсии: 8:00 – Выезд из отеля в Дубае, встреча с гидом; 10:00 – Горы Хаджар: живописные виды и фото-пауза; 11:30 – Крепость Фуджейры: история и архитектура; 12:30 – Обед (по желанию, не включён); 13:30 – Прогулка по местным деревням и рынкам, сувениры и специи; 14:30 – Мечеть Шейха Заида: фотосессия и осмотр; 15:30 – Побережье Индийского океана: отдых и купание; 19:30–20:00 – Возвращение в отель в Дубае. Важная информация: Что взять: купальник, солнцезащитный крем (на пляж); одежду, которая закрывает плечи и колени, платок для женщин; деньги на личные расходы.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Хаджар (Hajar Mountains)
- Побережье Индийского океана (купание, пляжный отдых, красивые виды на море)
- Крепость Фуджейры (Fujairah Fort) - старейшая крепость эмирата, исторический символ
- Мечеть Шейха Заида (возможно зайти внутрь для фото)
- Рынки и местные деревни
- Водопады/природные достопримечательности (опционально), в зависимости от маршрута - маленькие оазисы или природные водопады
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Обед в кафе с местной кухней, дегустации.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Что взять: купальник
- Солнцезащитный крем (на пляж) одежду
- Которая закрывает плечи и колени
- Платок для женщин деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Камилла
1 окт 2025
Сегодня мы были на экскурсии в Фуджейру вместе с гидом Рустамом. Поездка оказалась очень насыщенной и в то же время комфортной. Рустам подробно рассказывал об истории и культуре эмирата, отвечал на все вопросы. Остановки у мечети и у океана – это отдельные впечатления, которые останутся в памяти надолго. День прошёл незаметно, и мы уехали с чувством благодарности. Обязательно рекомендуем! ”
Входит в следующие категории Фуджейры
