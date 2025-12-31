Мои заказы

Индивидуальный трансфер по ОАЭ из Фуджейры: Дубай, Абу-Даби и другие эмираты

Русскоговорящие водители, встреча в аэропорту и поездка в нужное вам место
Удобный способ добраться в нужную точку ОАЭ в любое время суток. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и довезут до адреса на комфортабельном автомобиле. Все водители — русскоговорящие, поездка проходит спокойно и без лишних хлопот.
5
1 отзыв
Описание трансфер

Трансфер в любой эмират

Работаем по всем направлениям: Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Умм-аль-Кувейн. При необходимости водитель подскажет по маршруту, сориентирует в городе и ответит на вопросы.

Встреча в аэропорту

Встречаем с табличкой или без по предварительной договорённости. Помогаем с багажом.

Фиксированные стоимости популярных направлений

  • Фуджейра → DXB / SHJ / DWC — $110
  • Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Фуджейра — $110
  • Аэропорт DXB → Дубай старый город / обратно — $30
  • Аэропорт DWC → аэропорт DXB / обратно — $55
  • Аэропорт DWC → Дубай старый город / обратно — $55
  • Аэропорт Шарджи (SHJ) → Дубай / Шарджа — $60
  • Дубай → аэропорт Шарджи (SHJ) — $60
  • Аэропорт DXB / SHJ / DWC → Рас-эль-Хайма — $80
  • Рас-эль-Хайма → DXB / SHJ / DWC — $80
  • Аэропорт Абу-Даби (AUH) → Дубай / Шарджа — $100
  • Дубай → аэропорт Абу-Даби (AUH) — $100
  • Другие направления — по запросу

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле (пример в галерее) с русскоязычным водителем
  • Детские кресла по запросу
  • Перед поездкой просим вас сообщить нам номер рейса и время прилёта/отлёта для точного расчёта времени встречи
  • По запросу можем организовать трансфер для компании больше 10 человек

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Фуджейре
Провели экскурсии для 337 туристов
Я гид с опытом работы в туризме в России и четырёхлетней практикой в ОАЭ. Обладаю глубоким знанием города: помимо популярных локаций, люблю показывать менее очевидные объекты. Работаю с командой русскоговорящих гидов и водителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
1
4
3
2
1
М
Мы в восторге! Дмитрий все подсказал, сориентировал по времени, учел все пожелания, был на связи и, самое главное, с ним не пропадешь))
Бронировали за сутки (даже ночью перед выездом) поехать погулять в Дубай, он нашел машину и предложил несколько вариантов. Спасибо еще раз, за машиной только к вам!

Входит в следующие категории Фуджейры

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.