Марокканские бани из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Посещение марокканского хаммама, с возможностью на себе испробовать спа-процедуры: пилинг, хаммам, а также на выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр.
Марокканские бани из Фуджейры
Марокканские бани из Фуджейры
Марокканские бани из Фуджейры
Марокканские бани из Фуджейры
Марокканские бани из Фуджейры
Марокканские бани из Фуджейры
Ближайшие даты:
29
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В восточной традиции ароматерапии и уход за телом возведен в культ. Это отточенный веками ритуал.
Посещение марокканского хаммама, многочасовой релакс, частный пляж, парная, массаж и скраб всего тела, маникюр и педикюр, комплексный уход за волосами, погружение в морской и пресный бассейн омолодят вас, позволят познать истинное наслаждение и избавят от забот. Вы покинете хамам с другими мыслями, переоцените многое, полюбите себя!

Важная информация:

  • Форма одежды smart casual (пляжная).
  • Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
  • Спа центр расположен в Умм Аль Кувейне, время в пути может составить от 1 до 2-х часов (в зависимости от отеля/региона).
  • Сопровождающий гид не предусмотрен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
  • Спа процедуры (марокканская баня): пилинг, хаммам
  • На выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр
Что не входит
  • Заказать дополнительные спа процедуры
  • Заказать массаж
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой отель в Фуджейры
Завершение: Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Форма одежды smart casual (пляжная).
  • Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
  • Спа центр расположен в Умм Аль Кувейне, время в пути может составить от 1 до 2-х часов (в зависимости от отеля/региона).
  • Сопровождающий гид не предусмотрен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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