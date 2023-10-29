Посещение марокканского хаммама, с возможностью на себе испробовать спа-процедуры: пилинг, хаммам, а также на выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В восточной традиции ароматерапии и уход за телом возведен в культ. Это отточенный веками ритуал.
Посещение марокканского хаммама, многочасовой релакс, частный пляж, парная, массаж и скраб всего тела, маникюр и педикюр, комплексный уход за волосами, погружение в морской и пресный бассейн омолодят вас, позволят познать истинное наслаждение и избавят от забот. Вы покинете хамам с другими мыслями, переоцените многое, полюбите себя!
Важная информация:
- Форма одежды smart casual (пляжная).
- Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
- Спа центр расположен в Умм Аль Кувейне, время в пути может составить от 1 до 2-х часов (в зависимости от отеля/региона).
- Сопровождающий гид не предусмотрен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в обе стороны
- Спа процедуры (марокканская баня): пилинг, хаммам
- На выбор: маска для волос на основе специального травяного сбора с укладкой, либо маникюр, либо педикюр
- Что не входит
- Заказать дополнительные спа процедуры
- Заказать массаж
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Любой отель в ФуджейрыЗавершение: Любой отель в Фуджейре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Форма одежды smart casual (пляжная).
- Допускаются только женщины (от 12-ти лет).
- Спа центр расположен в Умм Аль Кувейне, время в пути может составить от 1 до 2-х часов (в зависимости от отеля/региона).
- Сопровождающий гид не предусмотрен
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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