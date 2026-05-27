Проведите день в соседнем Омане — у берегов полуострова Мусандам, богатого отвесными скалами и изумрудными лагунами. Восточного колорита прогулке добавит деревянная лодка в арабском стиле с диванами и подушками. У вас будет 5 часов для снорклинга, каякинга, рыбалки и других водных активностей. А мы позаботимся о снаряжении, обеде и напитках.
Описание экскурсии
9:00 – 11:30 — выезд из Фуджейры, прохождение границы, трансфер в порт
11:30 – 16:30 — круиз на лодке дау
Проследуем вдоль скалистых берегов Мусандама и остановимся в лагуне с кораллами, рыбками, черепахами. Будет время для снорклинга, катания на каяке, сапе и банане, а также для арабской рыбалки или отдыха на палубе.
13:00–14:00 — обед на борту
Обед в формате шведского стола. На выбор — 2 вида мяса, 1 вид рыбы, гарниры, салаты, фрукты, печенье, чай, кофе. Безалкогольные напитки и вода доступны весь круиз.
16:30 – 19:30 — обратная дорога, возвращение в Фуджейру
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз на лодке, обед, безалкогольные напитки, вода, оборудование для активного отдыха
- Дополнительно оплачивается: пограничный сбор — $10/чел., креветки на гриле (по желанию) — 35 дирхам/порцию
- У судна есть лицензия и тех. проверки, у экипажа — разрешения. Перед стартом команда проводит инструктаж, далее следит за безопасностью. На борту есть жилеты для взрослых и детей
- С вами будет гид из нашей команды
Трансфер
- Заберём вас из любого отеля в турзоне Фуджейры
- При группе от 4 человек — также из городских отелей: Royal M Hotel by Gewan Fujairah, Clifton International Hotel, DoubleTree by Hilton Fujairah City, V Hotel Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah
- Если участников меньше 4, доступен трансфер за доплату — 30$ за машину в обе стороны
Важно
- Мы передаём данные участников в погранслужбы и регистрируем гостей до поездки — это обязательно для пересечения границы. Для бронирования необходимо отправить: гражданам РФ — фото загранпаспорта, резидентам ОАЭ — фото паспорта и Emirates ID
- Если вы связаны с авиацией (пилот, бортпроводник, тех. персонал), обязательно сообщите заранее — могут действовать доп. требования на границе
- Экскурсия не подходит для тех, кто в процессе оформления или смены визы
- Из-за погоды (сильный ветер, шторм) и ограничений береговой охраны выход в море может быть запрещён. В этом случае мы предложим перенести дату или отменить поездку
в среду и четверг в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования — платить при этом необязательно.
Анна — Организатор в Фуджейре
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
