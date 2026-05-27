Проведите день в соседнем Омане — у берегов полуострова Мусандам, богатого отвесными скалами и изумрудными лагунами. Восточного колорита прогулке добавит деревянная лодка в арабском стиле с диванами и подушками. У вас будет 5 часов для снорклинга, каякинга, рыбалки и других водных активностей. А мы позаботимся о снаряжении, обеде и напитках.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 – 11:30 — выезд из Фуджейры, прохождение границы, трансфер в порт

11:30 – 16:30 — круиз на лодке дау

Проследуем вдоль скалистых берегов Мусандама и остановимся в лагуне с кораллами, рыбками, черепахами. Будет время для снорклинга, катания на каяке, сапе и банане, а также для арабской рыбалки или отдыха на палубе.

13:00–14:00 — обед на борту

Обед в формате шведского стола. На выбор — 2 вида мяса, 1 вид рыбы, гарниры, салаты, фрукты, печенье, чай, кофе. Безалкогольные напитки и вода доступны весь круиз.

16:30 – 19:30 — обратная дорога, возвращение в Фуджейру

Организационные детали

В стоимость включены : трансфер на автобусе, круиз на лодке, обед, безалкогольные напитки, вода, оборудование для активного отдыха

: трансфер на автобусе, круиз на лодке, обед, безалкогольные напитки, вода, оборудование для активного отдыха Дополнительно оплачивается : пограничный сбор — $10/чел., креветки на гриле (по желанию) — 35 дирхам/порцию

: пограничный сбор — $10/чел., креветки на гриле (по желанию) — 35 дирхам/порцию У судна есть лицензия и тех. проверки, у экипажа — разрешения. Перед стартом команда проводит инструктаж, далее следит за безопасностью. На борту есть жилеты для взрослых и детей

С вами будет гид из нашей команды

Трансфер

Заберём вас из любого отеля в турзоне Фуджейры

При группе от 4 человек — также из городских отелей: Royal M Hotel by Gewan Fujairah, Clifton International Hotel, DoubleTree by Hilton Fujairah City, V Hotel Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah

Если участников меньше 4, доступен трансфер за доплату — 30$ за машину в обе стороны

Важно