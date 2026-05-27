Из Фуджейры - к фьордам Мусандама

Отправиться в круиз в формате «всё включено» на лодке дау
Проведите день в соседнем Омане — у берегов полуострова Мусандам, богатого отвесными скалами и изумрудными лагунами. Восточного колорита прогулке добавит деревянная лодка в арабском стиле с диванами и подушками. У вас будет 5 часов для снорклинга, каякинга, рыбалки и других водных активностей. А мы позаботимся о снаряжении, обеде и напитках.
Описание экскурсии

9:00 – 11:30 — выезд из Фуджейры, прохождение границы, трансфер в порт

11:30 – 16:30 — круиз на лодке дау

Проследуем вдоль скалистых берегов Мусандама и остановимся в лагуне с кораллами, рыбками, черепахами. Будет время для снорклинга, катания на каяке, сапе и банане, а также для арабской рыбалки или отдыха на палубе.

13:00–14:00 — обед на борту

Обед в формате шведского стола. На выбор — 2 вида мяса, 1 вид рыбы, гарниры, салаты, фрукты, печенье, чай, кофе. Безалкогольные напитки и вода доступны весь круиз.

16:30 – 19:30 — обратная дорога, возвращение в Фуджейру

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз на лодке, обед, безалкогольные напитки, вода, оборудование для активного отдыха
  • Дополнительно оплачивается: пограничный сбор — $10/чел., креветки на гриле (по желанию) — 35 дирхам/порцию
  • У судна есть лицензия и тех. проверки, у экипажа — разрешения. Перед стартом команда проводит инструктаж, далее следит за безопасностью. На борту есть жилеты для взрослых и детей
  • С вами будет гид из нашей команды

Трансфер

  • Заберём вас из любого отеля в турзоне Фуджейры
  • При группе от 4 человек — также из городских отелей: Royal M Hotel by Gewan Fujairah, Clifton International Hotel, DoubleTree by Hilton Fujairah City, V Hotel Fujairah, Palace Beach Resort Fujairah
  • Если участников меньше 4, доступен трансфер за доплату — 30$ за машину в обе стороны

Важно

  • Мы передаём данные участников в погранслужбы и регистрируем гостей до поездки — это обязательно для пересечения границы. Для бронирования необходимо отправить: гражданам РФ — фото загранпаспорта, резидентам ОАЭ — фото паспорта и Emirates ID
  • Если вы связаны с авиацией (пилот, бортпроводник, тех. персонал), обязательно сообщите заранее — могут действовать доп. требования на границе
  • Экскурсия не подходит для тех, кто в процессе оформления или смены визы
  • Из-за погоды (сильный ветер, шторм) и ограничений береговой охраны выход в море может быть запрещён. В этом случае мы предложим перенести дату или отменить поездку

в среду и четверг в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 36 туристов
Я живу в ОАЭ с 2017 года и за это время успела узнать страну с самых разных сторон. Для меня экскурсии — это возможность показать путешественникам не только небоскрёбы, но
и культуру, традиции и характер каждого эмирата. Я работаю вместе с опытной командой русскоговорящих гидов. Мы создаём маршруты, которые помогают увидеть настоящую жизнь страны и почувствовать её атмосферу. На экскурсиях вас ждут интересные истории, внимание к деталям и ответы на любые вопросы — от повседневной жизни до культурных традиций. Летом мы живём и работаем на Алтае — ещё одном месте, которое искренне любим. Здесь нас вдохновляют горные перевалы, реки, озёра, тишина природы и особая энергия этого региона. Мы проводим авторские программы и показываем Алтай так, чтобы после поездки хотелось вернуться снова. При этом наша команда продолжает круглый год работать и в ОАЭ. Алтай и ОАЭ — это два совершенно разных направления, которые мы очень любим и с удовольствием открываем для путешественников.

