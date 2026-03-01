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История, культура и природа Фуджейры

Увидеть новейшие экотуристические объекты и исторические памятники региона
Фуджейра — единственный эмират ОАЭ на берегу Индийского океана. И очень необычный! Мы расскажем, как этот регион формировался и развивался.

Вы побываете в самой древней мечети эмиратов, у горного водохранилища и в единственном в стране центре охраны пустынных животных. А также в нашей программе мангровые леса и многое другое!
5
2 отзыва
История, культура и природа Фуджейры
История, культура и природа Фуджейры
История, культура и природа Фуджейры

Описание экскурсии

  • Мечеть Аль-Бидия 14 века — самая древняя в ОАЭ.
  • Форт Фуджейры 16 века — вы осмотрите крепость и подниметесь на сторожевую башню.
  • Мечеть шейха Зайда, которая сочетает элементы традиционного арабского и исламского стилей с современными архитектурными решениями.
  • Искусственный водопад и амфитеатр Хор-Факкан — новые достопримечательности Шарджи.
  • Дамба Аль-Рафиса. При желании вы прокатитесь на каяках или катамаранах по горному водохранилищу.
  • Центр охраны природы Аль-Хефайя — единственный в стране, где в естественной среде живёт более 30 видов пустынных и горных животных. Если повезёт, вы встретите арабского леопарда, каракала, волка, рептилий и птиц.
  • Смотровая площадка над водопадом Кальбы на высоте около 300 метров над уровнем моря.
  • Мангровый центр Хор-Кальба — старейший мангровый лес на Аравийском полуострове, где вы понаблюдаете за прибрежными птицами и черепахами и выясните, как устроена морская экосистема.
  • А также по желанию вы посетите рынок фиников и Музей исторических автомобилей.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento, Kia K5, Chevrolet Malibu, Nissan Rogue и подобного класса. По запросу установим детское кресло.
  • В парках вы будете гулять без сопровождения гида, поэтому тайминг поездки зависит только от вас.
  • Дополнительно оплачивается обед (~$10 на чел.) и входные билеты в Аль-Хефайю и Мангровый центр — по 15 дирхамов за чел. ($4) в каждой локации.
  • По желанию оплачивается катание на каяке или катамаране — от 60 дирхамов с человека (~$16).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад
Мохаммад — ваша команда гидов в Фуджейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1199 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Все прошло хорошо. Гид приехал во время, показал все места, учитывая наши пожелания.
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А
Отличный эрудированный гид Мухаммад! Главное очень тактичный. Ответил на все вопросы. Рекомендую!
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