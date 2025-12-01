Мусандам — это настоящая природная жемчужина Омана, особенно популярная среди туристов, отдыхающих в ОАЭ. Регион славится своими живописными фьордами, кристально чистой водой и богатым подводным миром.
Мы предлагаем увлекательные однодневные экскурсии в Хасаб и Диббу с выездом из всех эмиратов, включая трансферы, морской круиз, обед и водные развлечения.
Описание круизаКруиз начинается ранним утром (около 6:00) и длится до вечера (до 19:00), охватывая лучшие природные локации Мусандама. На традиционной арабской лодке доу вы отправитесь в путешествие по фьорду Хор-Шам. Этот маршрут не только живописен, но и уникален возможностью встретить дельфинов в их естественной среде обитания. Дельфины здесь часто сопровождают лодки, создавая незабываемое шоу прямо перед глазами гостей. Во время круиза предусмотрены две остановки для купания и снорклинга: у легендарного острова Телеграф, также известного как Джазирят аль-Маклаб, и у острова Сиби. Остров Телеграф имеет историческое значение — здесь в XIX веке британцы установили телеграфную станцию. Сегодня же это место идеально подходит для снорклинга благодаря богатству кораллов, разноцветных рыб и прозрачной воде. Гостям предоставляется всё необходимое снаряжение: спасательные жилеты и наборы для снорклинга. Также на борту вас ждёт вкусный обед из свежих морепродуктов, приготовленный прямо на лодке. Кроме обеда, во время круиза подаются прохладительные напитки, чай, кофе и фрукты. Круиз по Мусандаму — это идеальное сочетание отдыха, приключений и природных красот. Вы не только расслабитесь и насладитесь морским бризом, но и погрузитесь в богатую культуру региона. Это идеальный тур для семей, пар и индивидуальных путешественников, кто хочет на один день отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу покоя и красоты. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фьорды Хасаба (Khor Sham) - живописные морские заливы, напоминающие норвежские фьорды, окружённые скалистыми горами
- Телеграф-Айленд (Telegraph Island) - исторический остров с британской телеграфной станцией XIX века, популярное место для купания и снорклинга
- Остров Сиби (Seebi Island) - тихий уединённый остров с кристально чистой водой и богатым подводным миром
- Местное сообщество дельфинов - вы сможете понаблюдать за дельфинами в их естественной среде обитания
- Живописное побережье Омана - скалы, бухты и уединённые пляжи, которые вы увидите с борта традиционной лодки доу
Что включено
- Персональный координатор на протяжении всего круиза (англоговорящий)
- Трансфер (комфортабельный автомобиль с англоговорящим водителем)
- Круиз на частной лодке доу
- Спасательные жилеты и снаряжение для снорклинга
- Обед (шведский стол)
- Безалкогольные напитки, свежие фрукты на борту.
Что не входит в цену
- Рыбалка
- Катание на банане.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фуджейра
Завершение: Ваше место размещения в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Обязательна оплата депозита на сайте. После оплаты отправьте нам пожалуйста фото первых страниц загранпаспортов для оформления прохождения границы в Оман
- Для некоторых национальностей требуется оформление визы в Оман. Стоимость визы - 15 долларов США на человека (оплачивается отдельно)
- Мы предлагаем как групповые, так и частные трансферы из любого эмирата - Дубай, Шарджа, Аджман, Рас-Аль-Хайма и других. Наши опытные водители обеспечат комфортную поездку туда и обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
