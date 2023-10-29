Утреннее сафари из Фуджейры

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Ответы на вопросы
Начните свой день с незабываемых эмоций и получите заряд отличных впечатлений в бескрайнем море песков аравии. Вас ждет сафари в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам. Прокатитесь на верблюдах и спуститесь с золотистых гор пустыни на сендборде.
Утреннее сафари из Фуджейры
Утреннее сафари из Фуджейры
Утреннее сафари из Фуджейры
Утреннее сафари из Фуджейры
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Утро — прекрасное время, чтобы прокатиться по пустыне с ветерком. Мощные джипы умчат вас к песчаным барханам, где профессиональные сафаристы продемонстрируют своё водительское мастерство, пригласив поучаствовать в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам и угостят прохладительными напитками. Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде.

Важная информация:

  • Управление внедорожником не допускается.
  • Дети младше 2-х лет и беременные женщины — не допускаются.
  • Форма одежды удобная, спортивная.
  • Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер от отеля и обратно
  • Катание по барханам
  • Фотостоп в пустыне
  • Прохладительные напитки
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Любой отель в Фуджейре
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Управление внедорожником не допускается.
  • Дети младше 2х лет и беременные женщины - не допускаются.
  • Форма одежды удобная, спортивная.
  • Обувь: спортивная (кроссовки, кеды) или шлепки.
  • В зимнее время желательно иметь при себе теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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