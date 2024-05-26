Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды

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«Полюбуетесь на водопад в Хаур-Факкане, плотину Аль-Рафиса, а еще мы прогуляемся по Фруктовому рынку и рынку ковров»