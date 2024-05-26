1 чел.
По популярности
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможною, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $55 за человека
Индивидуальная
9 часов
Фуджейра: путешествие по историческим и природным сокровищам
Приглашаем вас на экскурсию по Фуджейре, где вас ждут удивительные открытия и впечатляющие виды
Начало: Ваш отель или по договоренности
«Полюбуетесь на водопад в Хаур-Факкане, плотину Аль-Рафиса, а еще мы прогуляемся по Фруктовому рынку и рынку ковров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Тематический парк Legoland из Фуджейры
Приглашаем на веселое семейное приключение в Legoland! Идеальное место для отдыха с детьми, где каждый найдет занятие по душе
Расписание: Воскресенье и пятница в 08:00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
от $85 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Фуджейре: захватывающее приключение с ужином и развлечениями
Готовы к приключению жизни? Пустынное сафари в Фуджейре - это не просто экскурсия, это погружение в мир арабской культуры
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$55 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия в Дубай из Фуджейры: от Palm Jumeirah до Burj Khalifa
Познакомьтесь с Дубаем, посещая его главные достопримечательности и наслаждаясь ужином на Арабской лодке в рамках нашей экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$75 за человека
Групповая
10 часов
Феррари парк в Фуджейре: скорость, история и культура в одном туре
Погрузитесь в мир скорости и элегантности с экскурсией в Феррари парк. Исследуйте историю легендарной марки и насладитесь уникальными аттракционами
Расписание: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от $90 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие по современному Дубаю: Бурдж-Халифа и круиз с ужином
Вас ждет незабываемое путешествие по яркому Дубаю с ужином на арабской лодке и посещением Бурдж-Халифы
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Ferrari World Абу-Даби: захватывающее приключение
Погрузитесь в мир скорости и адреналина с экскурсией в Ferrari World Абу-Даби. Идеальный выбор для любителей авто и приключений
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
5 часов
Путешествие в мир волшебства: Warner Bros. World™ Abu Dhabi из Фуджейры
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по миру Warner Bros. Встретьте своих любимых героев и насладитесь незабываемыми аттракционами
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 07:30
$140 за человека
Групповая
6 часов
Уникальная экскурсия по Дубаю: Бурдж Халифа, Аквариум, ужин на лодке
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией по Дубаю. Вас ждут незабываемые впечатления и красочные моменты
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 11:30
$125 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Фуджейре: захватывающее приключение на воде
Вас ждет захватывающее приключение на водах Персидского залива с уникальной возможностью поймать трофейную рыбу
Начало: Любой отель Фуджейры
«Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$900 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Утреннее сафари в Фуджейре: погружение в мир арабской пустыни
Начните свой день с приключения по песчаным дюнам Фуджейры, где вас ждут верблюжьи прогулки и катание на сендборде
Начало: Любой отель в Фуджейре
«Вы сделаете остановку, чтобы прокатиться на верблюдах и промчаться с золотистых гор пустыни на сендборде»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за человека
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры: джипы, закат и бедуинская деревня
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$110 за человека
Мини-группа
5 часов
Экстрим сафари в пустыне из Фуджейры: незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по песчаным дюнам Фуджейры на мощных джипах и насладитесь вечером в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Глубоководная рыбалка в Рас Аль Хайме: эксклюзивный улов из Фуджейры
Приглашаем вас на увлекательную рыбалку в Персидском заливе! Насладитесь 4 часами рыбалки с профессиональным оборудованием
Начало: Любой отель Фуджейры
«Рыбалка - это универсальный язык, который с доисторических времен понимают все»
Расписание: Каждый день - 06.00 - 10.00 и 14.00 - 18.00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $700 за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Парк Warner Brothers с трансфером и обедом из Фуджейры: полный пакет
Погрузитесь в мир кино и мультфильмов с эксклюзивным туром из Фуджейры. Включен трансфер, билеты и обед
Начало: Любой отель в Фуджейре
Расписание: Вт Чт и Вс
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от $150 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в тематические парки MotionGate и Legoland в Фуджейре
Ваш шанс погрузиться в мир кино и сказок вместе с детьми! Приключения в стиле Голливуда и море развлечений ждут вас
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 10:00
от $99 за человека
Групповая
10 часов
Волшебный день в MotionGate Фуджейра: голливудские аттракционы и кино
Приключение в стиле голливудских блокбастеров ждет вас в MotionGate Фуджейра. Встречайте любимых героев и наслаждайтесь аттракционами
Расписание: Пятница и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 11:00
от $77 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Фуджейре и релакс на пляже Индийского океана
Путешествие по Фуджейре с посещением форта, мечетей, водопадов и этнографической деревни. Завершите день отдыхом на пляже Индийского океана
Начало: У вашего отеля
«Водопад Аль-Вуррайа — природная редкость для данного региона Смотровая площадка на вершине Хаджарских гор»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
320$224 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина26 мая 2024Приобретали экскурсию по Фуджейре!) Азам был очень вежлив и пунктуален, учёл наши индивидуальные запросы и предпочтения! Было классно путешествовать в комфортабельном, чистом автомобиле. Спасибо большое Азаму за качественное сопровождение, приятную беседу и достойную организацию нашего отдыха! Мы здорово отдохнули)
- ВВероника12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия! Из отеля забрали, покатали по барханам на комфортабельных джипах, дали время сделать фото. Далее был ужин и шоу. Все очень ярко, красиво и запоминающе. В отель обратно доставили. Однозначно рекомендую. Ездила одна, прекрасную компанию собрали в авто, спасибо!
- ГГелена26 апреля 2024Все великолепно!!! И организация, и джиппинг! Настоящие профи!
- ААнатолий7 апреля 2024Спасибо организаторам и агенту Анне за бронирование оперативное. Все очень понравилось. За такие небольшие деньги меня еще никогда не развлекали. 😁
- ВВиктория21 февраля 2024Были на экскурсии вдвоём с мужем. Азам – хороший гид, доброжелателен, искренне хочет, чтобы туристы получили хорошие впечатления. Однозначно рекомендую.
- ААнастасия29 августа 2023Ездили на экскурсию 28 августа с гидом Наталья, все очень было хорошо. Отдельное спасибо гиду за интересное сопровождение.
- РРамиль13 июня 2023Отличная экскурсия. Очень понравился просторный кораблик, у остальных компаний были переполненные лодки. В компании с экскурсоводом Татьяной все прошло на одном дыхании.
- TTaisia10 марта 2023Отправляла также маму - ей всё понравилось, в особенности водитель:)
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Природа и пейзажи»
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