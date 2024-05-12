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Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры: захватывающее приключение в песках ОАЭ
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни с ужином и живым шоу
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможною, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $55 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Фуджейре: захватывающее приключение с ужином и развлечениями
Готовы к приключению жизни? Пустынное сафари в Фуджейре - это не просто экскурсия, это погружение в мир арабской культуры
«Дорога до места проведения сафари может занимать до 1 часа (в зависимости от места расположения отеля)»
Расписание: Ежедневно в 15:00
$55 за человека
Индивидуальная
2 часа
Утреннее сафари в Фуджейре: погружение в мир арабской пустыни
Начните свой день с приключения по песчаным дюнам Фуджейры, где вас ждут верблюжьи прогулки и катание на сендборде
Начало: Любой отель в Фуджейре
«Вас ждет сафари в качестве пассажиров в захватывающем ралли по крутым дюнам и склонам»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за человека
Мини-группа
5 часов
Пустынное сафари из Фуджейры: джипы, закат и бедуинская деревня
Вас ждет незабываемое путешествие по песчаным дюнам на мощных джипах и вечер в атмосфере бедуинской деревни
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
$110 за человека
Мини-группа
5 часов
Экстрим сафари в пустыне из Фуджейры: незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, отправляйтесь в путешествие по песчаным дюнам Фуджейры на мощных джипах и насладитесь вечером в бедуинской деревне
Начало: Ваш отель в Фуджейре
«Посадка в автомобили происходит по мере сбора гостей из отелей, поэтому выбрать место посадки в джипе невозможно, занимаются свободные места на момент подачи авто для сбора на сафари»
Расписание: Ежедневно 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
от $100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника12 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия! Из отеля забрали, покатали по барханам на комфортабельных джипах, дали время сделать фото. Далее был ужин и шоу. Все очень ярко, красиво и запоминающе. В отель обратно доставили. Однозначно рекомендую. Ездила одна, прекрасную компанию собрали в авто, спасибо!
- ГГелена26 апреля 2024Все великолепно!!! И организация, и джиппинг! Настоящие профи!
- ААнатолий7 апреля 2024Спасибо организаторам и агенту Анне за бронирование оперативное. Все очень понравилось. За такие небольшие деньги меня еще никогда не развлекали. 😁
- TTaisia10 марта 2023Отправляла также маму - ей всё понравилось, в особенности водитель:)
Ответы на вопросы от путешественников по Фуджейре в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Фуджейре в июне 2024
Сейчас в Фуджейре в категории "Сафари" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 55 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.41 из 5
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