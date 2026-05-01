Едем в город, где родился шейх Заид ибн Султан Аль Нахайян — основатель и первый президент Эмиратов. Вы увидите дворец Каср Аль Муваижи и мечеть шейха Халифы.
Прогуляетесь по оазису, познакомитесь с историей региона в музее Аль-Айн и насладитесь панорамами с горы Джабаль-Хафит. А если будет желание, познакомитесь с милыми обитателями местного зоопарка.
Описание экскурсии
11:00 — сбор и выезд из отеля
13:00 — Каср Аль Муваижи: дворец Шейха Зайда, осмотр изнутри
13:40 — мечеть шейха Халифы, главная достопримечательность города
14:30 — Аль-Айн, крупнейший оазис ОАЭ и объект ЮНЕСКО
15:15 — старейший музей региона
16:00 — гора Джабаль-Хафи, панорама города на закате
17:00 — по желанию посещение зоопарка
По пути поговорим об истории оазиса, первом президенте ОАЭ и современной жизни города.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Kia, Nissan, Toyota, Chevrolet, Hyundai. Есть детское кресло
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в музей — 50 дирхамов ($13,5), в зоопарк — 35 дирхамов ($9,5), а также обед — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Рас-эль-Хайме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1193 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
