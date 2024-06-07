1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$200 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
450$360 за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби из Рас-эль-Хайма: культура, история и обед
Погрузитесь в атмосферу Абу-Даби, насладитесь его культурой и историей в сопровождении опытного русскоязычного гида
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$90 за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Legoland® Дубай: семейное приключение из Рас-эль-Хайма
Проведите незабываемый день в семейном парке Legoland® Дубай, где вас ждут увлекательные аттракционы и миллионы LEGO кубиков
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$125 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия 5 эмиратов за 1 день: путешествие по культурному наследию ОАЭ
Погрузитесь в культуру и историю ОАЭ с экскурсией 5 эмиратов за 1 день. Включает посещение древних городов и отдых на пляже
Расписание: Среда, Суббота в 09:00
$75 за человека
Групповая
5 часов
Пустынное сафари в Рас-эль-Хайма: экскурсия с ужином и развлечениями
Забудьте о буднях и окунитесь в мир арабских приключений с пустынным сафари в Рас-эль-Хайма. Насладитесь красотой пустыни на закате
Расписание: Ежедневно в 16:15
$50 за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия: Ночная охота на крабов с ужином в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в атмосферу ночного приключения, охотясь на крабов в лучах фонарей на отмелях Персидского залива
Расписание: Вторник, Воскресенье в 17:00
$100 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Wild Wadi: водное приключение в Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир водных развлечений Аквапарка Wild Wadi. Вас ждут захватывающие горки, ленивые реки и волшебные сады
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$110 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в Аквапарк Aquaventure: адреналин и веселье
Погрузитесь в мир водных приключений в самом большом аквапарке Дубая, где каждый найдет развлечение по душе
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$120 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в MOTIONGATE™ Дубай: Голливудские приключения
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в мир кино с экскурсией в MOTIONGATE™ Дубай, где герои любимых фильмов оживают
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$105 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в парк развлечений Ferrari World Абу-Даби
Погрузитесь в мир скорости и развлечений в парке Ferrari World Абу-Даби. Захватывающие аттракционы и итальянские рестораны для незабываемого отдыха
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия в тематический парк Warner Bros. World™ Abu Dhabi
Проведите незабываемый день в компании Супермена, Бэтмена и других героев Warner Bros. в одном из крупнейших крытых тематических парков мира
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в 09:00
$130 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
- ААндрей18 мая 2024Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
- ННаталья24 апреля 2024Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
- ААнастасия22 апреля 2024Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
- ДДарья17 апреля 2024Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
- ННаталья8 апреля 2024Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
- ННадежда11 марта 2024Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
- ААнжела11 января 2024Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно,
- ВВладислав10 января 2024Потрясающая экскурсия и гид замечательный. Мы с Нодиром ездили и в Дубай и эта поездка была уже второй. С данным
- ААлина10 января 2024Наша обзорная экскурсия в Абу-Даби состоялась 7.01.2024г. Экскурсия была интересной, познавательной, яркой, впечатляющей на культурные объекты и места, которые нам
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Можно с детьми»
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