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После предоплаты на сайте tripster.ru сразу же связались с Нодиром по whats up (Нодир всегда на связи и оперативно отвечает), обсудили дату, время и наши пожелания. Попросили Нодира забронировать билеты на башню Бурдж-Халифа, через пару минут билеты были уже приобретены и присланы на Ватсап (при чем билеты Нодиром были забронированы на самое НУЖНОЕ для этого время, т. к. днем над городом дымка, а вот вечером вид прекрасный, мы этого не знали и за это отдельное спасибо). Все организовано четко по времени. Ездили на минивене, нас было трое и было комфортно, кондиционер регулировался на все наши капризы. Дубай – это не Санкт-Петербург с многовековой историей и не стоит ожидать в этом плане какую-то экскурсию с большим объемом исторической информации. Нодир прекрасно владеет всей информацией по истории развития и современной жизни ОАЭ и Дубая в частности и развернуто отвечал на все наши вопросы (а их было много))) при этом у него хорошее чувство юмора. Экскурсия действительно индивидуальная, проехали по всем знаменитым локациям Дубая, с неожиданными отклонениями от маршрута (в зависимости от нашей заинтересованностью теми или иными достопримечательностями). Нодир, спасибо!!!