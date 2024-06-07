Экскурсии по Рас-эль-Хайме на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $200, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
Путешествие из Рас-эль-Хайма в Дубай: погружение в атмосферу города и его уникальные достопримечательности
Начало: Ваш отель
Завтра в 13:00
11 июня в 13:00
370$259 за всё до 6 чел.
Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
150 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от старинных кварталов до сияющих небоскребов, узнайте историю и современность Эмиратов
Начало: На ресепшен вашей гостиницы в Рас-эль-Хайме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы в Абу-Даби: культура и развлечения
Погрузитесь в великолепие Абу-Даби: от величественной мечети шейха Зайда до захватывающего Ferrari World. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: Возле ТЦ Al Hamra Mall
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$200 за человека
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
Оказаться в арабской сказке, посетить Лувр и побывать в местах съёмок «Секса в большом городе»
Завтра в 10:30
10 июня в 09:00
450$360 за всё до 4 чел.
Идеальный маршрут: индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Дубаю на автомобиле: создайте свой идеальный маршрут
Выберите уникальный опыт путешествия по Дубаю, планируя маршрут на свой вкус и посещая места, которые вам интересны
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
от $500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Очень понравилось! Экскурсию проводил Азиз, большой молодец! Все было очень интересно и познавательно! Более того, узнав, что старший сын увлекается
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    автомобилями, завёз нас в автосалон с уникальным модным машинами, все были в восторге. Бугатти, ламборджини и прочее-все были в восторге! Отличная экскурсия и маршрут. Огромное спасибо!

  • А
    Андрей
    18 мая 2024
    В Дубай - из Рас-эль-Хайма! Обзорная экскурсия
    Ездили семьей на экскурсию в Дубай. Поездка 5+. Чудесно провели время, получили массу эмоций и ни в чем не разочаровались.
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    После предоплаты на сайте tripster.ru сразу же связались с Нодиром по whats up (Нодир всегда на связи и оперативно отвечает), обсудили дату, время и наши пожелания. Попросили Нодира забронировать билеты на башню Бурдж-Халифа, через пару минут билеты были уже приобретены и присланы на Ватсап (при чем билеты Нодиром были забронированы на самое НУЖНОЕ для этого время, т. к. днем над городом дымка, а вот вечером вид прекрасный, мы этого не знали и за это отдельное спасибо). Все организовано четко по времени. Ездили на минивене, нас было трое и было комфортно, кондиционер регулировался на все наши капризы. Дубай – это не Санкт-Петербург с многовековой историей и не стоит ожидать в этом плане какую-то экскурсию с большим объемом исторической информации. Нодир прекрасно владеет всей информацией по истории развития и современной жизни ОАЭ и Дубая в частности и развернуто отвечал на все наши вопросы (а их было много))) при этом у него хорошее чувство юмора. Экскурсия действительно индивидуальная, проехали по всем знаменитым локациям Дубая, с неожиданными отклонениями от маршрута (в зависимости от нашей заинтересованностью теми или иными достопримечательностями). Нодир, спасибо!!!

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии прямо в процессе с
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    учётом его интересов и потребностей. Дамир вежливый, позитивный, ответственный и очень заботливый гид, рассказал много интересного, ответил на все наши вопросы, во всем помогал. Мы получили массу впечатлений. Спасибо Дамиру и организаторам за отличный день в Дубае.

    Мы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсииМы провели весь день с Дамиром и остались очень довольны. Сыну 6 лет, корректировали ход экскурсии
  • А
    Анастасия
    22 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Хочу оставить свой отзыв о нашем туре в Дубай из Рас Эль Хаймы. Гид Дамир очень внимательный и вежливый, по
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    дороге рассказал много интересного, как о самих Эмиратах, так и о жизни местных жителей. Успели посмотреть все, что хотели. Организация на высшем уровне👍🏻 Рекомендую!

  • Д
    Дарья
    17 апреля 2024
    Из тихой Рас-эль-Хаймы - в роскошный Дубай
    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет. Наш гид Алексей учел наши
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    пожелания. Смогли построить маршрут так, чтобы дети не утомились и перекусили тогда когда захотели. Все очень доступным языком было рассказано и показаны основные локации и достопримечательности)))

    Ездили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 летЕздили на экскурсию из Рас Эль Хайма в Дубай с двумя детьми 5 и 7 лет
  • Н
    Наталья
    8 апреля 2024
    Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
    Ездили на экскурсию с Александрой. Нам очень понравилось. Гид очень чутко реагирует на все пожелания гостей. Все четко по времени. Отличная организация экскурсии.
  • Н
    Надежда
    11 марта 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Организовал поездку Надир, а путешествовали вместе с Дони. Нас было 2-ое. Первый день катались в Абу-Даби, а второй в Дубай.
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    Оба дня были замечательные. Везде посмотрели что хотели и даже больше чем запланировали. Спасибо. И да, это было лучшее решение, взять гида с машиной, а не автобус, комфорт реально стоит того.

  • А
    Анжела
    11 января 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать, все четко и понятно,
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    ответили на кучу моих вопросов 😁 Сам маршрут замечательный, много чего рассказал гид (гид располагает к себе, позитивный). Машина на 6 человек, комфортная, чистая, в 1000 раз лучше, чем автобус на 30 человек. Показали интересные местечки)) Всем советую)))

    Отличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждатьОтличная экскурсия!!! Я в восторге 😍 Первый и огромный плюс - отвечают моментально, не надо ждать
  • В
    Владислав
    10 января 2024
    Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
    Потрясающая экскурсия и гид замечательный. Мы с Нодиром ездили и в Дубай и эта поездка была уже второй. С данным
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    гидом. Все на легке, Нодир очень внимательный, все пожелания были учтены, было достаточно свободного времени на объектах. Нодир очень интересный гид, он знает ответы на все вопросы, если ещё раз в ОАЭ, то экскурсии только через Нодира. Спасибо большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «На машине»

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  3. Из Рас-эль-Хаймы - в Абу-Даби: экскурсия в мини-группе
  4. Из Рас-Эль-Хайма - в Абу-Даби
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Сколько стоит экскурсия по Рас-эль-Хайме в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Рас-эль-Хайме (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на машине, 186 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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