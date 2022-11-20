Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Круиз на восточном побережье

Смешанная: автобусная, морской круиз и купание

Смешанная: автобусная, морской круиз и купание. При себе необходимо иметь оригинал паспорта для прохождения проверки в порту отправления.
Круиз на восточном побережье
Круиз на восточном побережье
Круиз на восточном побережье
Круиз на восточном побережье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Пуститесь в круиз среди величественных фьордов.

Наше путешествиев доль восточного побережья будет проходить на двухпалубном традиционном арабском корабле доу, с которого мы будем наблюдать восхитительные пейзажи затерянных бухт, рыбацких деревушек и таинственных пещер.

Бросив якорь в живописной лагуне, мы поплаваем с масками, позагораем и отведаем обед со свежеприготовленной рыбой.

Далее мы испытаем рыбацкую удачу на традиционной рыбалке, и если повезет на обратном пути в порт поплывем наперегонки с дельфинами.

Программа

  • Плавание на деревянном корабле.
  • Плавание с масками + ластами.
  • Традиционная рыбалка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед – шведский стол Фрукты
  • Вода
  • Напитки
Что не входит
  • Алкогольные напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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