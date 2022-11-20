Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рас-эль-Хаймы

Пуститесь в круиз среди величественных фьордов.

Наше путешествиев доль восточного побережья будет проходить на двухпалубном традиционном арабском корабле доу, с которого мы будем наблюдать восхитительные пейзажи затерянных бухт, рыбацких деревушек и таинственных пещер.

Бросив якорь в живописной лагуне, мы поплаваем с масками, позагораем и отведаем обед со свежеприготовленной рыбой.

Далее мы испытаем рыбацкую удачу на традиционной рыбалке, и если повезет на обратном пути в порт поплывем наперегонки с дельфинами.