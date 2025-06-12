Мои заказы

Круизы и туры по воде в Рас-эль-Хайме

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Рас-эль-Хайме на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
10 часов
34 отзыва
Круиз
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Завтра в 12:00
8 сен в 12:00
$75 за человека
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
12 часов
Круиз
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
Начало: Трансфер от места проживания
«Морское приключение в оманских фьордах Отправьтесь в увлекательный круиз на борту традиционного дау по лазурным водам фьорда Хор-Шам»
Завтра в 06:00
7 сен в 06:00
$130.41 за человека
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Музыкальные теплоходы
12 часов
Круиз
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Круиз на традиционном дау В порту вы сядете на традиционное оманское судно дау и отправитесь в неспешный круиз по удивительным фьордам»
Завтра в 06:45
7 сен в 06:45
$136 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 июня 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась. Гид Ирина очень интересно рассказывала.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Всё классно. Рассказы гида на высоте.
  • В
    Варфоломеев
    29 мая 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Не экскурсия, а песня.
    Мини-группа, гид Ирина.
    Всё, что хотели и было возможно услышать, увидеть в однодневном формате - мы приобрели!
    Ирина прекрасно
    читать дальше

    знает местную специфику, историю, обычаи и нюансы.
    Замечательно ориентируется в местных маршрутах.
    Засыпали её вопросами, она на все ответила.
    Жара? Да, жара. Это конец мая.
    Но всё это учтено.
    Мини-группа это идеально.
    Большие автобусы на таком маршруте - это будет тяжело, если вы с детьми.
    Шикарный Дубай, шикарная Марина, Джумейра и арабская лодка.
    Еды навалом на шведском столе. Виды с верхней палубы великолепные!
    Спутник и DubaiRelaxTours - супер, без всякого порожняка.
    Гиду Ирине - медаль на грудь! Молодец!

    P.S.
    Уважаемые туристы, планирующие этот тур. Очень рекомендую.
    Но, Дубай-Молл всего 2 часа, там есть что смотреть, но времени не так много (и это при том, что шоу фонтанов закрыто).
    Поэтому, забудьте вы про шопинг на этой экскурсии. Умников и прочих умниц вылавливать и ждать огромная проблема. Молл огромный, а времени мало.
    Для шопинга в Молл берите отдельные туры и трансферы. Не мучайте ни себя, ни других, а главное, не мучайте ответственного гида!!!

  • С
    Стругова
    28 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась! В основном, благодаря экскурсоводу и водителю. Профессионалы своего дела))
    Сбор туристов был из нескольких отелей, всё оперативно (и было
    читать дальше

    бы ещё быстрее, если бы не приходилось никого ждать). По дороге забрали группу с Фуджейры, их привозили и отправляли обратно отдельно. По дороге в Дубай была 1 техническая остановка. В Дубае осмотрели всё, что было заявлено. Да, быстро, но что вы хотели на обзорке?. . На кораблике были первыми и первыми сели за стол. Обед отличный! Шведский стол, всё вкусно, кто не наелся, можно было подходить за добавкой. Единственное - нет кофе, только растворимый, но мы были с термосом)) В Дубае Молл достаточно времени, чтобы спокойно посмотреть на фонтаны и подсветку. В магазины мы не ходили. Обратите внимание - фонтаны до осени закрываются на реконструкцию. В целом экскурсия полностью соответствует описанию, всё четко и по расписанию. Спасибо!

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия хорошая, достаточно насыщенная, много что увидели, питание на лодке прекрасное, попали на фонтаны и на лазер шоу на БуржХалиф,
    читать дальше

    экскурсовод Лола замечательная как экскурсовод, как человек и как медиатор конфликтных ситуаций. Все рассказала, показала. Сделала остановки там где необходимо, монарельс и лодка по Дубай Марине супер. Для обзорки это 5 баллов👍🫶

  • M
    Maksim
    13 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Хорошая обзорная экскурсия. Для поверхностного первого знакомства с Дубаем отлично. Покормили на лодке. Напоили соками колой водой. Еда хорошая.
  • А
    Антон
    12 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Все завленные локации были представлены. Всё как то быстро пролетело. Хотелось бы ещё раз увидеть.
  • Ж
    Жанна
    3 апреля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    все хорошо
  • Н
    Никита
    27 марта 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Увидели все то, что указано в программе, однако отель Бурдж аль араб увидели с непрезентабельной стороны, шикарной была поездка на корабле по Дубай Марине
  • H
    Hramova_
    4 февраля 2025
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась. Все четко по времени. Автобус комфортабельный. Экскурсовод Екатерина рассказывала интересно про страну, обычаи, инфраструктуру Дубая и Эмиратов. На катамаране покормили достойно. Все запланированные локации посетили. Спасибо за хорошую организацию тура!
  • Е
    Евгения
    12 ноября 2024
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Очень понравилась экскурсия! Группа была всего из 9 человек, возили нас на минивене, что очень удобно, так как быстро добирались
    читать дальше

    до нужных мест и достопримечательностей, даже объезжали пробку по парковке ТЦ:) Посетили все достопримечательности по программе. Помимо основной экскурсии нам рассказали очень много о жизни населения ОАЭ в целом, отвечали на все вопросы, что было очень интересно и познавательно. Спасибо большое!

  • К
    Кудряшова
    12 ноября 2024
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Очень понравилась экскурсия! Группа была всего из 9 человек, возили нас на минивене, что очень удобно, так как быстро добирались
    читать дальше

    до нужных мест и достопримечательностей, даже объезжали пробку по парковке ТЦ:) Посетили все достопримечательности по программе. Помимо основной экскурсии нам рассказали очень много о жизни населения ОАЭ в целом, отвечали на все вопросы, что было очень интересно и познавательно. Спасибо большое!

  • Н
    Наиля
    25 октября 2024
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Забрали из отеля Рас эль Хаймы, Автобус комфортабельный, загрузка полная, но никто никому не мешал. Время в дороге прошло не
    читать дальше

    заметно, гид всю дорогу рассказывал про историю эмиратов, шутил, скучать не давал. Увидели топовые места Дубая, особенно впечатлила поездка по Дубай Марине на яхте, красивые локации, покормили очень вкусно. Довезли обратно до отеля. Впечатления только самые лучшие, все отлично.

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2024
    Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
    Экскурсия понравилась. Нас забрали из отеля в Рас Эль Хайме на комфортном минивэне. Были остановки у отеля Парус, пальма же
    читать дальше

    Фуджейра, потом была прогулка на традиционной лодке с питанием. Еда вкусная, виды красивые, но народу много, человек 40.
    После прогулки отвезли в Дубай молл и дали 2 часа, успели пройтись по нескольким магазинам, но 2х часов мало, конечно. Нужно приезжать на целый день.
    Спасибо Лоле за комфортную и познавательную поездку

