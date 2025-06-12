Круиз
Современный Дубай с круизом на арабской лодке в Дубай Марине и Дубай Молл
Начало: Сбор из отеля в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Небоскребы района Дубай Марина, где вы совершите круиз на традиционной арабской лодке Доу»
Расписание: Понедельник, среда, суббота 12:00-13:30, в зависимости от распоряжения отеля.
Завтра в 12:00
8 сен в 12:00
$75 за человека
Круиз
Круиз по фьордам Хасабa - дельфины, купание и снорклинг
Начало: Трансфер от места проживания
«Морское приключение в оманских фьордах Отправьтесь в увлекательный круиз на борту традиционного дау по лазурным водам фьорда Хор-Шам»
Завтра в 06:00
7 сен в 06:00
$130.41 за человека
Круиз
Круиз по фьордам Дибба-Мусандам - природа, отдых и водные развлечения
Начало: Трансфер от места проживания
«Круиз на традиционном дау В порту вы сядете на традиционное оманское судно дау и отправитесь в неспешный круиз по удивительным фьордам»
Завтра в 06:45
7 сен в 06:45
$136 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 июня 2025Экскурсия понравилась. Гид Ирина очень интересно рассказывала.
- ЕЕкатерина3 июня 2025Всё классно. Рассказы гида на высоте.
- ВВарфоломеев29 мая 2025Не экскурсия, а песня.
Мини-группа, гид Ирина.
Всё, что хотели и было возможно услышать, увидеть в однодневном формате - мы приобрели!
Ирина прекрасно
- ССтругова28 апреля 2025Экскурсия понравилась! В основном, благодаря экскурсоводу и водителю. Профессионалы своего дела))
Сбор туристов был из нескольких отелей, всё оперативно (и было
- ННадежда15 апреля 2025Экскурсия хорошая, достаточно насыщенная, много что увидели, питание на лодке прекрасное, попали на фонтаны и на лазер шоу на БуржХалиф,
- MMaksim13 апреля 2025Хорошая обзорная экскурсия. Для поверхностного первого знакомства с Дубаем отлично. Покормили на лодке. Напоили соками колой водой. Еда хорошая.
- ААнтон12 апреля 2025Все завленные локации были представлены. Всё как то быстро пролетело. Хотелось бы ещё раз увидеть.
- ЖЖанна3 апреля 2025все хорошо
- ННикита27 марта 2025Увидели все то, что указано в программе, однако отель Бурдж аль араб увидели с непрезентабельной стороны, шикарной была поездка на корабле по Дубай Марине
- HHramova_4 февраля 2025Экскурсия понравилась. Все четко по времени. Автобус комфортабельный. Экскурсовод Екатерина рассказывала интересно про страну, обычаи, инфраструктуру Дубая и Эмиратов. На катамаране покормили достойно. Все запланированные локации посетили. Спасибо за хорошую организацию тура!
- ЕЕвгения12 ноября 2024Очень понравилась экскурсия! Группа была всего из 9 человек, возили нас на минивене, что очень удобно, так как быстро добирались
- ННаиля25 октября 2024Забрали из отеля Рас эль Хаймы, Автобус комфортабельный, загрузка полная, но никто никому не мешал. Время в дороге прошло не
- ЕЕкатерина17 октября 2024Экскурсия понравилась. Нас забрали из отеля в Рас Эль Хайме на комфортном минивэне. Были остановки у отеля Парус, пальма же
