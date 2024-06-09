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Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Дубай: Бурдж-Халифа, ужин на лодке, от Рас-эль-Хайма
Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$125 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия из Рас-эль-Хаймы: Дубай и ужин на лодке
Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$70 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по современному Дубаю с ужином на Арабской лодке и Аквариумом
Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 13:00
$120 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана
Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
«Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят»
Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
от $600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка на катере: изучите красоты Рас-эль-Хаймы
Погрузитесь в атмосферу приключений с эксклюзивной морской прогулкой на катере по живописным местам Рас-эль-Хаймы
Начало: Любой отель в Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне
«Что вас ожидает: Морской круиз в Рас Аль Хейме — это прекрасная возможность промчаться на моторном катере по волнам вдоль набережной, минуя район Аль Хамра к одному из самых живописных мест этого эмирата — острову Марджан»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от $400 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рас-эль-Хайме в категории «Водные развлечения»
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