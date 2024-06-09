Погрузитесь в мир восточной сказки с экскурсией в Дубай. Вас ждут знаменитые достопримечательности и ужин на арабской лодке

Познакомьтесь с главными достопримечательностями Дубая, включая Burj Al Arab и Palm Jumeirah, с круизом по Дубай Марина и ужином на Арабской лодке

Погрузитесь в мир роскоши и блеска Дубая! Посетите знаменитые достопримечательности, прокатитесь на арабской лодке и насладитесь ужином

Индивидуальная

4 часа

Индивидуальная морская рыбалка в Рас-Аль-Хайме: поймайте свою рыбу мечты Погрузитесь в мир морской рыбалки в Рас-Аль-Хайме. Уникальный шанс насладиться морем и поймать трофей под руководством опытного капитана Начало: Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне «Во время нахождения на борту катера необходимо быть в спасательных жилетах, которые вам предоставят»

Расписание: Ежедневно по запросу в 06:00 или 14:00