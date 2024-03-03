Поездка к Индийскому океану — это прекрасная возможность исследовать почти все Эмираты за один день! Вы увидите мечети и дворцовые музеи, узнаете больше о жизни и истории страны, а также искупаетесь и позагораете на золотистом песке побережья.
Ближайшие даты:
30
мар
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3
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6
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$75
|Детский (4-11 лет)
|$55
|Детский (0-3 лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Мечеть Короля Фейсала
- Эмират Аджман
- Музей Умм-Аль-Кувейна
- Горные хребты
- Эмират Фуджейра
- Побережье Индийского океана
Описание
Что вас ожидает: Насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана. По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала. Затем осмотрите самый маленький из эмиратов — Аджман, далее посетите Дворцовый музей Шейха в эмирате Умм-Аль-Кувейн. Вы преодолеете горы в эмирате Рас-Аль-Хайма, дорога приведет вас к побережью Индийского океана, где увидите самую старую мечеть в Эмиратах — Al Bidya в Фуджейре. И, конечно, кульминацией экскурсии станет берег прохладного Индийского океана, где вы отдохнете, окунётесь в кристально чистые воды и сможете пообедать в отеле на побережье. Важная информация:
- Форма одежды — пляжная.
- Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
- Также нужно иметь с собой теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день.
Среда, суббота в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Короля Фейсала
- Эмират Аджман
- Музей Умм-Аль-Кувейна
- Горные хребты
- Эмират Фуджейра
- Побережье Индийского океана
Что входит
- "Трансфер в обе стороны"
- "Русскоговорящий гид"
- "Обед (шведский стол, вода)"
- "Доступ к пляжу и бассейну отеля на первой линии"
- Полотенце
Что не входит
- "Аренда масок, ласт и пляжного инвентаря"
- "Напитки за обедом (кроме воды)"
- "Личные расходы"
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Форма одежды — пляжная.
- Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
- Также нужно иметь с собой теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
- В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альбина
3 мар 2024
Всё в полном соответствии с описанием тура, океан положительных эмоций)))
Э
Эдуард
1 фев 2024
Очень интересная поездка, красота океана завораживает. Спасибо агенту Анне, очень помогла с выбором и бронированием (бронировали до поездки в ОАЭ из России).
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