Форма одежды — пляжная.

Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.

Также нужно иметь с собой теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.

В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день.

Что вас ожидает: Насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана. По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала. Затем осмотрите самый маленький из эмиратов — Аджман, далее посетите Дворцовый музей Шейха в эмирате Умм-Аль-Кувейн. Вы преодолеете горы в эмирате Рас-Аль-Хайма, дорога приведет вас к побережью Индийского океана, где увидите самую старую мечеть в Эмиратах — Al Bidya в Фуджейре. И, конечно, кульминацией экскурсии станет берег прохладного Индийского океана, где вы отдохнете, окунётесь в кристально чистые воды и сможете пообедать в отеле на побережье. Важная информация: