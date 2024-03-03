К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма

Групповая экскурсия в Рас-эль-Хайме
5
2 отзыва
Поездка к Индийскому океану — это прекрасная возможность исследовать почти все Эмираты за один день! Вы увидите мечети и дворцовые музеи, узнаете больше о жизни и истории страны, а также искупаетесь и позагораете на золотистом песке побережья.
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
К Индийскому океану через 5 эмиратов - тур из Рас-Аль-Хайма
Ближайшие даты:
30
мар
3
апр
6
апр
10
апр
13
апр
17
апр
20
апр
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$75
Детский (4-11 лет)$55
Детский (0-3 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Мечеть Короля Фейсала
  • Эмират Аджман
  • Музей Умм-Аль-Кувейна
  • Горные хребты
  • Эмират Фуджейра
  • Побережье Индийского океана

Описание

Что вас ожидает: Насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана. По пути вы проедете через эмират Шарджа — древнюю культурную столицу Ближнего Востока, где увидите необычную мечеть Короля Фейсала. Затем осмотрите самый маленький из эмиратов — Аджман, далее посетите Дворцовый музей Шейха в эмирате Умм-Аль-Кувейн. Вы преодолеете горы в эмирате Рас-Аль-Хайма, дорога приведет вас к побережью Индийского океана, где увидите самую старую мечеть в Эмиратах — Al Bidya в Фуджейре. И, конечно, кульминацией экскурсии станет берег прохладного Индийского океана, где вы отдохнете, окунётесь в кристально чистые воды и сможете пообедать в отеле на побережье. Важная информация:
  • Форма одежды — пляжная.
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
  • Также нужно иметь с собой теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день.

Среда, суббота в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть Короля Фейсала
  • Эмират Аджман
  • Музей Умм-Аль-Кувейна
  • Горные хребты
  • Эмират Фуджейра
  • Побережье Индийского океана
Что входит
  • "Трансфер в обе стороны"
  • "Русскоговорящий гид"
  • "Обед (шведский стол, вода)"
  • "Доступ к пляжу и бассейну отеля на первой линии"
  • Полотенце
Что не входит
  • "Аренда масок, ласт и пляжного инвентаря"
  • "Напитки за обедом (кроме воды)"
  • "Личные расходы"
Место начала и завершения?
Ваш отель в Рас-Аль-Хайме или Умм-Аль-Кувейне
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Форма одежды — пляжная.
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, головной убор, солнцезащитные очки и крем, деньги на личные расходы.
  • Также нужно иметь с собой теплые вещи, так как в салоне автобуса работает кондиционер.
  • В случае плохих погодных условий экскурсия будет перенесена на другой день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Всё в полном соответствии с описанием тура, океан положительных эмоций)))
Э
1 фев 2024
Очень интересная поездка, красота океана завораживает. Спасибо агенту Анне, очень помогла с выбором и бронированием (бронировали до поездки в ОАЭ из России).

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